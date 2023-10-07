Rewrite this title: Instagram – أساسيات الأعمال

ستساعدك المقالة التالية:

Instagram – أساسيات الأعمال

Instagram هي واحدة من مرافق مشاركة الصور الأكثر شعبية في الوقت الحالي – والتي تنافسها Pinterest وفليكر. لقد كانت شعبيتها ثابتة منذ إطلاقها (مع المرشحات القديمة، التي تجعلنا نشعر وكأننا نعيش في الأربعينيات) – ولكن الأرقام ارتفعت مؤخرًا بشكل كبير مما يجعلها أفضل وقت للانضمام إلى هذا الاتجاه وتبنيه (أو القفز على العربة، كما يقول الكثيرون).

يمكنك استخدام Instagram للاستخدام الشخصي (من الواضح) ولكن يمكنك أيضًا الاستفادة منه Instagram لعملك أيضا.

بالتأكيد – لن يكون هناك قدر كبير من التفاعل لفظيًا – ولا يمكنك إرسال مقالات لمتابعيك… ولكن ما يمكنك فعله هو التعبير عن علامتك التجارية وشركتك بصريًا – وهو ما قد يكون في كثير من الأحيان أكثر قوة. يظل سرد القصص أحد أقوى أشكال التواصل وأكثرها تأثيرًا – وكل صورة تحكي قصة، مما يجعل تواصلك مع Instagram حتى أكثر تأثيرا.

إذن ما الذي يمكنك الاستفادة منه Instagram؟

Instagram هو في الأساس مقتطف صغير الحجم من الجمال البصري. أنت تشارك المعلومات في شكل صورة مما يعني أن متابعيك يمكنهم مشاهدتها بسرعة وسهولة ومشاركتها أيضًا بسرعة وسهولة أيضًا. ويعني الجانب المرئي أنه يمكنك الإبداع أيضًا – فأنت لا تقتصر على الكلمات فقط، ولا يوجد حد لعدد الأحرف أيضًا. بالرغم من ذلك، أعتقد بشكل أساسي أن إنشاء ملف Instagram سيعطي حساب عملك أو علامتك التجارية للمتابعين لمحة عن ثقافة العمل اليومية وروح العلامة التجارية، وهي تقنية تسويق مثالية إذا كان هذان الأمران مهمان بالنسبة لك. نقطة إضافية أخرى؟ ستحصل أيضًا (على الأرجح) على الكثير من المشاركات الاجتماعية – فالناس يحبون الصور. ويشاركهم الناس.

فكيف يمكنك البدء بالتسويق باستخدام Instagram؟

حسنا أول شيء أولا. الالتزام الكامل.

لا تلتزم بذلك إذا لم يكن لديك الوقت. هذه هي القاعدة الذهبية لكل شركة تتطلع إلى الانضمام إلى أي شبكة اجتماعية. إذا لم يكن لديك الوقت لنشر صورة (على الأقل كل يومين) فلماذا تنضم؟ الشبكات الاجتماعية هي شبكات اجتماعية، لذا إذا لم يكن لديك الوقت لبذل الجهد الآن – فما عليك سوى تركها. إن الموجز الفارغ والملف الشخصي الفارغ ليسا أفضل من عدم وجود حساب على الإطلاق – بل هو في الواقع أسوأ.

لا تعيد نشر اللقطات الاحترافية

حشرة كبيرة من الألغام Instagram هي الشركات التي تقوم ببساطة بتحرير لقطة صحفية باستخدام Instagram ثم قم بنشر نفس صورة الكتالوج القديمة – فقط مع تغيير طفيف في الفلتر. من المعروف أن العلامات التجارية للأزياء سيئة السمعة في هذا الأمر، لكن البعض يتقنها. إذا قام شخص ما بالتسجيل في حسابك Instagram الحساب الذي يريدون رؤية أشياء لا يستطيع الآخرون الوصول إليها – سواء كان ذلك صورة سرية من وراء الكواليس أو نظرة خاطفة على مشروع مستقبلي. لا تقم فقط بإعادة صياغة نفس الصور القديمة التي يمكنني العثور عليها على موقع الويب الخاص بك. هذا ممل. تتمتع العلامة التجارية للأزياء Forever 21 بتوازن كبير بين المنتجات والصور الترويجية (على الرغم من عدم إعادة صياغة أي منها) وأيضًا ثقافة المكتب الشخصية واللقطات العشوائية الممتعة أيضًا. ستشعر حقًا بروح العلامة التجارية ونوع الرسالة التي تنشرها.

لا تبالغ في العلامة التجارية للناس

كما هو الحال مع أي تقنيات تسويق أو مبيعات – غالبًا ما يكون أفضل طريق يجب اتباعه هو المهارة. آخر شيء تريد القيام به هو إرسال بريد عشوائي إلى الأشخاص باستخدام 5 صور فوتوغرافية قديمة لشعارك كل يوم (حتى لو كان شعارًا رائعًا حقًا). قم بموازنة الوعي بالعلامة التجارية مع الصور “العادية” الأخرى التي لا تحتوي على أي نوع من أساليب البيع أو الدافع الخفي وراءها، وإلا فلن تبدو رائعًا، بل ستبدو يائسًا فقط.

لا تنسى ماذا Instagram في الواقع هو

ابتعد عن تحميل علامات الاقتباس العشوائية والرسوم البيانية والصور النصية – حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين خلاصتك وجعلها تبدو مبتذلة بعض الشيء؟ Instagram هو موقع لمشاركة الصور للأشخاص الذين يحبون الصور – وعلى الرغم من أن الاقتباسات الملهمة العرضية لطيفة – إلا أن هذا ليس هو السبب الذي انضم إليه معظم الأشخاص الذين يستخدمون هذا الموقع. إذا أراد الأشخاص أن يتم قصفهم بالاقتباسات والنصوص، فسوف يتابعون حسابًا متخصصًا في ذلك. إذا كنت تصر على القيام بذلك، على الأقل قم بتمويهه باستخدام مرشح. مثله:

شارك

تحدث إلى متابعيك، واترك لهم تعليقات وأخبرهم عندما يعجبك شيء رأيته منهم. يعد التصوير الفوتوغرافي وسيلة شخصية جميلة، لذلك عندما يمدحه شخص ما، فإنك تأخذه على محمل الجد. خذ بضع دقائق كل يوم لإخبار الأشخاص أنك أحببت أحدث صورهم، وستبدأ في رؤية تعليقاتك تتزايد تدريجيًا أيضًا، حيث ينخفض ​​عدد الأشخاص الذين يردون الجميل. إذا كان لديك مدونة أو موقع على شبكة الإنترنت – يمكنك حتى إنشاء قائمة أسبوعية لمستخدمي Instagram المفضلين لديك، فهذه طريقة فعالة ليس فقط لزيادة متابعتك – ولكن أيضًا لبناء بعض العلاقات الجيدة.

تأكد من وضع علامة على صورك أيضًا – للتأكد من أن عددًا كبيرًا من الأشخاص يشاهدون صورك. سيبحث الكثير من الأشخاص في التطبيق عن علامات عشوائية مثل “الحب” أو “المرح” أو “الشمس المشرقة” – لذا تأكد من عدم تفويت صورك لهذا العنصر الأساسي. وضع العلامات هو أسهل طريقة لعرض صورك!

الآن بالنسبة لبعض الشذرات الأخيرة:

التوقيت هو كل شيء

إذا كان لديك صورة مذهلة تعتقد أنها ستجذب انتباه الناس، فلا تنشرها في منتصف الليل عندما لا يراها أحد. فكر في الوقت الأساسي لنشرها وتسخيرها.

لا تفرط

لا تنشر 5 صور دفعة واحدة، حتى لو كانت صورًا جيدة حقًا. انشرهم… هذا ليس كذلك Facebook تذكر أن صورة واحدة ستكون كافية في الوقت الحالي. إذا كنت ترى أنك أصبحت ملصقًا عاديًا للغاية، فحاول ألا تتجاوز صورة واحدة في الساعة، حيث يمكن أن يرى معظم الأشخاص هذا على أنه غير مرغوب فيه.

العلامة الجغرافية

يؤدي عرض موقع صورك الفوتوغرافية إلى السماح للآخرين القريبين بمشاهدتها. نحن جميعًا ننظر إلى الأماكن التي نعرفها ونألفها – لذلك قد يجذب هذا قاعدة جيدة من المتابعين لك. كما أنها تسمح للشركات والعلامات التجارية القريبة بمعرفة جيرانها.

شارك الجميع

إذا كنت شركة مرحة وصغيرة وناشئة – فاشرك الفريق بأكمله فيها Instagram واطلب منهم جميعًا تحميل الصور. إنه يخلق جوًا رائعًا حقًا للفريق وروح الفريق، وهما سمتان سترغب في الترويج لهما – بل يمكنك الحصول على “الأفضل” Instagram”جوائز لأكثر المبدعين.

لا تفوت فرصة

إذا كان لديك بالفعل حساب على تويتر وتقوم بتحميل صور رائعة بانتظام على تويتر – فأنت تفوت الفرصة هنا. إذا كنت تقضي وقتًا بالفعل في التصوير والتحميل، فلماذا لا تنضم إلى Instagram أيضًا؟ بإمكانك ربط الحسابين والإستفادة منهما.