Rewrite this title: Instagram يحظر الآن المستخدمين من عمليات بحث معينة عن علامات التصنيف

ستساعدك المقالة التالية:

Instagram يحظر الآن المستخدمين من عمليات بحث معينة عن علامات التصنيف

Instagram يحظر الآن على المستخدمين البحث عن علامات تصنيف معينة قد تعتبر بذيئة أو صريحة. يأتي هذا الاكتشاف بواسطة Nick Drwe من The Data Pack بعد ذلك Instagramإعلان عام 2012 على نعرفكم أنها تحظر البحث عن الكلمات الرئيسية لمصطلحات “الإلهام”، التي يستخدمها العديد من الذين يعانون من اضطرابات الأكل، بالإضافة إلى وضع إخلاء المسؤولية على الصور التي تتعلق بإيذاء النفس بأي شكل من الأشكال. كما أنها تحظر الحسابات التي تهدف إلى تمجيد إيذاء النفس.

الدفعة الحالية من علامات التصنيف البحث ذلك Instagram تم حظره بشكل أساسي حول الألفاظ النابية. القائمة الكاملة (الصريحة) التي اكتشفها درو بنفسه باستخدام ملف Instagram يمكن العثور على API على موقعه موقع إلكتروني.

القضايا المحتملة

مشاركة مدونة أخرى على الاتجاهات الرقمية تشير تغطية اكتشاف درو إلى أنه قد يكون هناك نوع من مجموعة التصفية التلقائية، حيث أن البحث عن المصطلح #thesexpistols (بعد الفرقة الإنجليزية الشهيرة) غير مسموح به. Instagram كما تم حظر جميع علامات التصنيف التي تتضمن كلمة “الكلبة”، على الرغم من أن علامة التصنيف #uglyslutsaturday لا تزال قابلة للبحث حتى تاريخ النشر.

هذه الأنواع من التناقضات هي ما يجعل حظر علامات التصنيف أو وضع قيود معينة على البحث ممارسة مشكوك فيها. في حين أنه لن يختلف أحد على أن حظر عمليات البحث عالية المستوى عن المصطلحات المتعلقة بالإباحية أو الضارة هو جزء من ذلك Instagramوفقًا لشروط الخدمة، قد يجادل الكثيرون بأن ما يعتبر دنيئًا هو أمر فردي لكل شخص.

بينما Instagram هي خدمة خاصة ويجب على المستخدمين الموافقة على شروطهم عند استخدام الموقع، وهذه التناقضات التي يتم إخراجها من السياق أو لا يتم تطبيقها بشكل عادل على الشروط المهينة الأخرى يمكن أن تكون محبطة لبعض المستخدمين.

آثار البحث

Instagram ليس عملاق الويب الوحيد الذي يحظر شروطًا أو خدمات معينة. اعتبارًا من عام 2010، كان لدى جوجل قائمة بالمصطلحات المحظورة لخدمة Google Instant، وهي خدمة الإكمال التلقائي الخاصة بها، كما حظرت أيضًا القوائم المتعلقة بالأسلحة من Google Shopping، وفقًا لمنشور عام 2012 على أرض محرك البحث.

على الرغم من أن هذه الخدمات من حقنا أن نختار استخدامها، إلا أن هذه القيود قد تضر في النهاية الشركات والمؤسسات. على سبيل المثال، ماذا لو كانت منظمة التثقيف والتوعية بمرض السرطان اللعنة على السرطان إمتلك Instagram الحملة، لكن الهاشتاج المستهدف الخاص بهم لم يكن قابلاً للبحث بسبب اسمهم؟

بينما لا يوجد حاليًا خيار لعرض نتائج البحث عن علامات التصنيف المحظورة Instagram، تتيح العديد من الخدمات الأخرى للمستخدمين خيار رؤية المحتوى بعد عرض إخلاء المسؤولية عن المحتوى الذي يحتمل أن يكون مسيئًا، بدلاً من حظره تمامًا.

رصيد الصورة: انتقائي عبر فوتوبين نسخة