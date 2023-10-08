Rewrite this title: iOS يتفوق على RIM، ولا يزال Google Android في المقدمة

ستساعدك المقالة التالية: iOS يتفوق على RIM، ولا يزال Google Android في المقدمة

منذ أشهر كنت أتحدث بالفعل عن كيف كانت حرب منصات الأجهزة المحمولة الحقيقية بين Google Android و Apple دائرة الرقابة الداخلية. قد يبدو هذا قاسيًا، أو ربما غير مدروس، لأن RIM كان لا يزال نظام التشغيل الأكثر شيوعًا. لكن المصير الذي أعلنه النجوم -ناهيك عن اتجاهات السوق- كان واضحا بما يكفي للقراءة. كانت RIM تتراجع نحو الأرض بينما كان نظامي التشغيل Android وiOS يرتفعان بشكل كبير. وقد تحقق هذا التوقع الآن بكامل طاقته، حيث تجاوز نظام التشغيل iOS RIM. ومع ذلك، تحافظ Google على قيادة آمنة.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2011، انخفضت نسبة مشتركي الهواتف الذكية من 30.4% إلى 25.7%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة iOS بأكثر من واحد بالمائة – من 24.7% إلى 26%. النمو الأكثر إثارة للإعجاب يعود إلى Google، التي شهدت زيادة كاملة بنسبة 5٪ خلال نفس الإطار الزمني (ليصلوا إلى 36.4٪). Windows وفي الوقت نفسه، تمكن الهاتف 7 من رؤية انخفاض في حصته في السوق، حيث انخفض من 8٪ المنخفضة بالفعل إلى 6.7٪. كما أن النخيل يتراجع أيضًا، حيث تبلغ حصته السوقية حاليًا 2.4٪. تشمل الأرقام أنظمة تشغيل الهواتف الذكية فقط ولا تشمل الأجهزة اللوحية (حيث لا يزال نظام iOS هو الرائد بوضوح).

وقد نظرت دراسة comScore أيضًا في البيانات الأخرى المتعلقة بالهواتف الذكية، بما في ذلك كيفية تفاعل المستخدمين العاديين مع هواتفهم الذكية. النشاط الأكثر شيوعًا إلى جانب الاتصال هو إرسال الرسائل النصية. وتشهد الاستخدامات الأخرى الخاصة بالهواتف الذكية ارتفاعًا، حيث يستخدم 39% من المستخدمين متصفح الهاتف المحمول، ويقوم 37% بتنزيل التطبيقات، و26% يلعبون الألعاب.

[via comScore]