Rewrite this title: JavaScript SEO: أفضل الممارسات وأدوات تصحيح الأخطاء

ستساعدك المقالة التالية: JavaScript SEO: أفضل الممارسات وأدوات تصحيح الأخطاء

تعد JavaScript خيارًا رائعًا لجعل صفحات موقع الويب أكثر تفاعلية وأقل مللًا.

ولكنها أيضًا طريقة جيدة للقضاء على تحسين محركات البحث لموقع الويب إذا تم تنفيذها بشكل غير صحيح.

إليكم حقيقة بسيطة: حتى أفضل الأشياء في العالم تحتاج إلى طريقة يمكن العثور عليها.

بغض النظر عن مدى روعة موقع الويب الخاص بك، إذا لم يتمكن Google من فهرسته بسبب مشكلات JavaScript، فإنك تفوت فرص الزيارات.

في هذا المنشور، ستتعلم كل ما تحتاج إلى معرفته حول أفضل ممارسات JavaScript SEO بالإضافة إلى الأدوات التي يمكنك استخدامها لتصحيح مشكلات JavaScript.

لماذا تعد JavaScript خطرة على تحسين محركات البحث: أمثلة من العالم الحقيقي

“منذ إعادة تصميم موقعنا على الويب في React، انخفضت حركة المرور لدينا بشكل كبير. ماذا حدث؟”

هذا مجرد واحد من العديد من الأسئلة التي سمعتها أو رأيتها في المنتديات.

يمكنك استبدال React بأي إطار عمل JS آخر؛ لا يهم. يمكن لأي منها أن يضر موقع الويب إذا تم تنفيذه دون مراعاة الآثار المترتبة على تحسين محركات البحث.

فيما يلي بعض الأمثلة على الأخطاء التي يمكن أن تحدث في JavaScript.

المثال 1: التنقل في موقع الويب غير قابل للزحف

ما هو الخطأ هنا:

الروابط الموجودة في التنقل لا تتوافق مع معايير الويب. ونتيجة لذلك، لا يستطيع Google رؤيتها أو متابعتها.

لماذا هذا خطأ:

يجعل من الصعب على Google اكتشاف الصفحات الداخلية.

لا يتم توزيع السلطة داخل الموقع بشكل صحيح.

لا توجد إشارة واضحة للعلاقات بين الصفحات داخل الموقع.

ونتيجة لذلك، لن يتمكن موقع الويب الذي يحتوي على روابط لا يستطيع Googlebot اتباعها من الاستفادة من قوة الارتباط الداخلي.

المثال 2: انخفض البحث عن الصور بعد تنفيذ التحميل البطيء بشكل غير صحيح

ما هو الخطأ هنا:

على الرغم من أن التحميل البطيء يعد وسيلة رائعة لتقليل وقت تحميل الصفحة، إلا أنه قد يكون خطيرًا أيضًا إذا تم تنفيذه بشكل غير صحيح.

في هذا المثال، أدى التحميل البطيء إلى منع Google من رؤية الصور الموجودة على الصفحة.

لماذا هذا خطأ:

قد لا يتمكن Google من اكتشاف المحتوى “المخفي” أثناء التحميل البطيء (عند تنفيذه بشكل غير صحيح).

إذا لم يتم اكتشاف المحتوى بواسطة Google، فلن يتم ترتيب المحتوى.

ونتيجة لذلك، يمكن أن تعاني حركة البحث عن الصور كثيرًا. إنه أمر بالغ الأهمية بشكل خاص لأي عمل يعتمد بشكل كبير على البحث المرئي.

المثال 3: تم تحويل موقع الويب إلى التفاعل دون مراعاة تحسين محركات البحث

ما هو الخطأ هنا:

هذا هو المثال المفضل لدي من موقع ويب قمت بمراجعته منذ فترة. جاء المالك إلي بعد أن توقفت حركة المرور. يبدو الأمر كما لو أنهم حاولوا عن غير قصد قتل موقعهم على الويب:

لم تكن عناوين URL قابلة للزحف.

لم تكن الصور قابلة للزحف.

كانت علامات العنوان هي نفسها في جميع صفحات الموقع.

لم يكن هناك محتوى نصي على الصفحات الداخلية.

لماذا هذا خطأ:

إذا لم يتمكن Google من رؤية أي محتوى على الصفحة، فلن يقوم بترتيب هذه الصفحة.

إذا كانت عدة صفحات تبدو متشابهة بالنسبة إلى Googlebot، فيمكنه اختيار واحدة منها فقط وإضفاء الطابع الأساسي عليها.

في هذا المثال، بدت صفحات موقع الويب متشابهة تمامًا بالنسبة إلى Google، لذا قام بإلغاء تكرارها واستخدم الصفحة الرئيسية كإصدار أساسي.

بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها حول علاقات Google وJavaScript

عندما يتعلق الأمر بكيفية تعامل Google مع المحتوى الخاص بك، هناك بعض الأشياء الأساسية التي يجب أن تعرفها.

لا يتفاعل Google مع المحتوى الخاص بك

لا يستطيع Googlebot النقر على الأزرار الموجودة على صفحاتك، أو توسيع/تصغير المحتوى، وما إلى ذلك.

يستطيع Googlebot رؤية المحتوى المتوفر بتنسيق HTML المعروض فقط دون أي تفاعل إضافي.

على سبيل المثال، إذا كان لديك قسم نصي قابل للتوسيع، وكان نصه متاحًا في التعليمات البرمجية المصدر أو HTML المعروض، فسيقوم Google بفهرسته.

على العكس من ذلك، إذا كان لديك قسم لا يتوفر فيه المحتوى في البداية في كود مصدر الصفحة أو DOM ويتم تحميله فقط بعد تفاعل المستخدم معه (على سبيل المثال، النقر فوق زر)، فلن يرى Google هذا المحتوى.

جوجل لا يقوم بالتمرير

لا يتصرف Googlebot كمستخدم عادي على موقع الويب؛ لا يتم التمرير عبر الصفحات. لذا، إذا كان المحتوى الخاص بك “مخفيًا” خلف عدد لا نهائي من اللفائف، فلن يتمكن Google من رؤيته.

انظر: مارتن سبليت من Google حول فهرسة الصفحات باستخدام التمرير اللانهائي.

لا يرى Google المحتوى الذي يتم عرضه فقط في المتصفح مقارنةً بالخادم.

لهذا السبب يعد العرض من جانب العميل فكرة سيئة إذا كنت تريد من Google فهرسة موقع الويب الخاص بك وتصنيفه (وتريده إذا كنت بحاجة إلى حركة مرور ومبيعات).

حسنًا، هل جافا سكريبت بهذا السوء حقًا؟

ليس إذا تم تنفيذ JavaScript على موقع ويب باستخدام أفضل الممارسات.

وهذا بالضبط ما سأغطيه أدناه.

أفضل ممارسات تحسين محركات البحث لجافا سكريبت

أضف الروابط وفقًا لمعايير الويب

في حين أن “معايير الويب” قد تبدو مخيفة، إلا أنها في الواقع تعني أنه يجب عليك الارتباط بالصفحات الداخلية باستخدام سمة HREF:

النص الأساسي ذي الصلة

بهذه الطريقة، يمكن لـ Google العثور بسهولة على الروابط ومتابعتها (ما لم تقم بإضافة سمة nofollow إليها، ولكن هذه قصة مختلفة).

لا تستخدم الأساليب التالية لإضافة روابط داخلية على موقع الويب الخاص بك:

window.location.href=’/page-url’



#رابط الصفحة

بالمناسبة، لا يزال من الممكن استخدام الخيار الأخير بنجاح على الصفحة إذا كنت تريد جذب الأشخاص إلى جزء معين من هذه الصفحة.

لكن لن يقوم Google بفهرسة جميع الأشكال الفردية لعنوان URL الخاص بك مع إضافة “#” إليه.

راجع: Google SEO 101: ما يجب فعله وما لا يجب فعله بشأن الروابط وجافا سكريبت.

أضف الصور وفقًا لمعايير الويب

كما هو الحال مع الروابط الداخلية، يجب أيضًا أن يتبع استخدام الصور معايير الويب حتى يتمكن Googlebot من اكتشاف الصور وفهرستها بسهولة.

ليتم اكتشافها، يجب ربط الصورة من علامة HTML ‘src’:

تستخدم العديد من مكتبات التحميل البطيء المستندة إلى JavaScript سمة “data-src” لتخزين عنوان URL الحقيقي للصورة، وتستبدل العلامة “src” بصورة عنصر نائب أو صورة gif يتم تحميلها بسرعة.

على سبيل المثال:

<

يقوم بتخزين معلومات إضافية حول الصورة.

فهو يساعد في تحسين سرعة الصفحة ويعمل بشكل جيد إذا تم تنفيذه بشكل صحيح.

إذا كنت تريد أن يلتقط Google صورتك الحقيقية بدلاً من العنصر النائب، فقم بتبديل صورة العنصر النائب إلى الصورة المستهدفة بحيث يعرض المسار إلى الصورة المستهدفة.

خلال الآونة الأخيرة الحدث المباشر لمركز بحث Googleلقد قمت بإجراء دراسة حالة مباشرة حول كيفية تصحيح المشكلات المتعلقة بالصور المحملة ببطء باستخدام مكتبة JavaScript.

وبدلاً من ذلك، يمكنك إزالة JavaScript باستخدام تحميل كسول الأصلي. والذي يدعمه الآن العديد من المتصفحات.

استخدم العرض من جانب الخادم

إذا كنت تريد أن يقرأ Google المحتوى الخاص بك ويصنفه، فيجب عليك التأكد من توفر هذا المحتوى على الخادم، وليس فقط في متصفح المستخدم.

بدلا من ذلك، يمكنك استخدام العرض الديناميكي مما يعني اكتشاف محركات البحث وتقديم صفحات HTML ثابتة لها بينما يتم تقديم محتوى HTML + JavaScript للمستخدمين في متصفحاتهم.

تأكد من أن HTML المعروض يحتوي على جميع المعلومات الرئيسية التي تريد أن يقرأها Google

تحتاج إلى التأكد من أن HTML المعروض يعرض المعلومات الصحيحة مثل:

نسخ على الصفحة.

الصور.

العلامة الكنسي.

العنوان والوصف التعريفي.

علامة التعريف للروبوتات.

البيانات المنظمة.

com.hreflang.

أي علامات أخرى مهمة.

أدوات لتصحيح أخطاء تنفيذ JavaScript لتحسين محركات البحث

لقد ولت الأيام التي كنت تحتاج فيها فقط إلى إلقاء نظرة على الكود المصدري للصفحة للتحقق مما إذا كانت تتضمن المحتوى الصحيح.

لقد جعلت JavaScript الأمر أكثر تعقيدًا، حيث يمكنها إضافة عناصر مختلفة أو إزالتها أو تغييرها. إن النظر إلى الكود المصدري ليس كافيًا؛ تحتاج إلى التحقق من HTML المقدم بدلاً من ذلك.

الخطوة 1: التحقق من مدى اعتماد موقع الويب على JavaScript لخدمة المحتوى

أول شيء أفعله عادةً عندما أرى موقع ويب يعتمد على JavaScript هو التحقق من اعتماده عليه. أسهل طريقة للقيام بذلك هي تعطيل JS في متصفحك.

انا استعمل ال ملحق مطور الويب لمتصفح Chrome من أجل هذا.

ما عليك سوى فتح الإعدادات، والنقر على الصفحة وإعادة تحميلها:

بمجرد القيام بذلك، سترى كيف ستبدو الصفحة بدون أي JavaScript.

في المثال أعلاه، يمكنك أن ترى أنه لا يوجد محتوى متاح بدون JavaScript.

Note أن هذه الطريقة تمنحك نظرة عامة على مدى تأثير JavaScript على تسليم المحتوى. ولا يخبرك ما إذا كان Google سيقوم بفهرسته أم لا.

حتى لو رأيت صفحة فارغة كما هو مذكور أعلاه، فهذا لا يعني أن لا شيء يعمل. هذا يعني فقط أن موقع الويب يعتمد بشكل كبير على JavaScript.

ولهذا السبب تحتاج إلى اختبار HTML المعروض باستخدام الأدوات التي سأعرضها لك في الخطوة التالية.

الخطوة 2: التحقق مما إذا كان Googlebot قد حصل على المحتوى والعلامات الصحيحة

أداة اختبار Google للجوال

تعد أداة اختبار التوافق مع الجوال من Google واحدة من أفضل الأدوات وأكثرها موثوقية عندما يتعلق الأمر بفحص HTML المعروض على الجوال لأنك تحصل على المعلومات مباشرة من Google.

ماذا تريد أن تفعل:

حمل ال أداة صديقة للجوال. تحقق من عنوان URL الخاص بك. انظر إلى المعلومات الموجودة في علامة تبويب HTML:

وهنا يأتي دور تحسين محركات البحث الفني، حيث سيتعين عليك التحقق من الكود للتأكد من أنه يحتوي على المعلومات الصحيحة.

Note: يمكنك استخدام ال أداة اختبار النتائج الغنية لإجراء هذه الفحوصات أيضًا:

أداة فحص عنوان URL في Google Search Console

تتيح لك أداة فحص عنوان URL أيضًا الوصول إلى HTML الأولي لصفحتك والذي يستخدمه Googlebot لتقييم محتوى صفحتك:

أداة الاختبار الملائمة للجوال مقابل أداة فحص عنوان URL

حسنًا، ما الفرق بين هذه الأدوات وأيها مفضل؟

الإجابة المختصرة هي أنه لا يوجد فرق في المخرجات نظرًا لأن أداة اختبار التوافق مع الأجهزة المحمولة وفحص عنوان URL تستخدم نفس التقنية الأساسية.

ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات في جوانب أخرى:

لاستخدام أداة فحص عنوان URL، يجب أن يكون لديك حق الوصول إلى Google Search Console لموقع الويب الذي تتحقق منه. إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول هذه، فاستخدم اختبار التناسب مع الهاتف المحمول (أو اختبار النتائج المنسّقة). يمكن لأداة فحص عنوان URL أن تعرض لك نسختين من نفس الصفحة — الإصدار الأخير الذي تم الزحف إليه والإصدار المباشر. يكون هذا مفيدًا إذا تم تعطل شيء ما بواسطة JavaScript ويمكنك مقارنة التنفيذ الجديد بالتطبيق السابق.

يمنحك اختبار التوافق مع الأجهزة المحمولة واختبار النتائج الغنية نتائج إصدار صفحتك المباشرة الحالي فقط.

أدوات التصحيح الأخرى

عرض ملحق Chrome المصدر المقدم

أنا أحب هذا التمديد لأنه يوضح الفرق بين الكود المصدري وHTML المعروض. فهو يوفر لك نظرة عامة على ما يتغير في JavaScript على الصفحة:

Note: تأكد من التحقق متحرك HTML المقدمة مقابل سطح المكتب.

للقيام بذلك، تحتاج أولاً إلى تحميل عرض الجوال في أداة فحص Chrome ثم استخدام ملحق View Rendered Source:

التحقق من عرض جافا سكريبت

أعتقد أن هذه هي أداة تصحيح أخطاء JS الأكثر سهولة في الاستخدام لأنك لا تحتاج حتى إلى التحقق من الكود.

فهو يتحقق من العناصر الرئيسية في الكود المصدري للصفحة نيابةً عنك ويقارنها بنفس العناصر في HTML المعروض (مرة أخرى، تأكد من التحقق من إصدار الهاتف المحمول):

في هذا المثال، أرى أن JavaScript تغير العناصر الرئيسية في الصفحة مثل علامة العنوان والروابط الأساسية والداخلية.

لا يعد هذا أمرًا سيئًا دائمًا، ولكن باعتبارك متخصصًا في تحسين محركات البحث، ستحتاج إلى التحقق مما إذا كانت هذه التغييرات تضر بالصفحة التي تقوم بفحصها أم لا.

يمكنك أيضًا استخدام ملحق كبار المسئولين الاقتصاديين برو لرؤية علامة العنوان والعلامات المهمة الأخرى الموجودة في HTML المعروض، وليس كود المصدر:

أفضل استخدام مجموعة من الأدوات المذكورة أعلاه للتحقيق في مشكلات JavaScript SEO أو التأكد من تنفيذ أفضل الممارسات.

المزيد من الموارد: