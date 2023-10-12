Rewrite this title: Kenshoo يجعل تعقيدات PPC أسهل في الإدارة

ستساعدك المقالة التالية: Kenshoo يجعل تعقيدات PPC أسهل في الإدارة

بارك الله فيك! أوه اعتقدت أنك عطست. إذا عطست، فيمكننا أن نرى ما إذا كانت تلك العطسة جاءت من نقرتك الأولى، أو النقرة الأخيرة، أو في مكان ما بينهما.

كينشو أمر مثير للإعجاب. تصف Kenshoo نفسها بأنها “منصة التسويق عبر محركات البحث الشاملة لإدارة الحملات”. وقد فازت بجائزة ClickZ لعام 2009 لأفضل منصة لإدارة الإعلانات على شبكة البحث.

[Search Engine Marketing = SEM = PPC = Pay Per Click Advertising, to most people in the industry]

لم أستخدمه لعملائنا بعد، لكنني جلست عبر الويبكس وتحدثت مع بعض الأشخاص. لقد كانت واحدة من أكثر المناقشات إثارة للاهتمام التي أجريتها منذ فترة حول الدفع لكل نقرة… النظريات والتطبيقات المتطورة.

ما يريد Kenshoo مساعدتك في القيام به:

التعامل مع زيادة تعقيد SEM عبر محركات متعددة

تلبية احتياجات العملاء المتنوعة

معالجة سلوك المستهلك المعقد

قم بتوسيع نطاق عملك دون توسيع نطاق الموارد

ما يفعله Kenshoo بشكل جيد للغايةمقارنة بالمنافسة:

احصل على بيانات التجارة الإلكترونية الخاصة بك في نظامهم

مساعدتك في إعادة هيكلة تعقيد الحساب الحالي إلى هياكل أكثر صرامة للمجموعات الإعلانية

إسناد التحويلات إلى نقاط اتصال متعددة

أنشئ إعلانات ديناميكيًا باستخدام التعبيرات العادية في القوالب

قم بإنشاء قواعد عروض الأسعار وخوارزميات مخصصة لإجراء تحسين أكثر تكرارًا وفعالية

إذا كان لديك حملات إعلانية ضخمة، وعدد كبير من المنتجات، وما إلى ذلك،

مشكلتي في مراجعة خدماتهم هي أن هناك الكثير من العمق في أدواتهم وممارساتهم… لقد تطرقت إلى مزاياهم التنافسية الرئيسية أعلاه، وإليك بعض الملاحظات الإضافية حول الميزات والمزايا:

زاحف البيانات/المنتج

يمكن الزحف إلى موقع، XML، الروابط الموجودة في الموقع، RSS، نتائج البحث-

يساعد في تغييرات المخزون والأسعار وعندما يكون لديك عدد كبير جدًا من الإعلانات والحملات والكلمات الرئيسية

الحصول على البيانات وبنيتها

قم بالتجميع في مجموعات إعلانية ضيقة ومرتبطة بعمق بصفحة المنتج

احصل على المعلومات التي تم الزحف إليها والتي تم تراكبها على الحملات الحالية – لم تتم إعادة هيكلة نص الإعلان الديناميكي أو استخدم النص الموجود وأعد إنشائه

يمكن الزحف إلى مواقع منافسيك لرؤية التغييرات اليومية في معلومات التسعير

يقوم بإنشاء موجز تسوق ثم يمكنه التوجيه

يمكن أن تكون جميع أرقام العلامات التجارية + الطرازات عبارة عن كلمات رئيسية، أو تستخدم علامات تجارية فقط

إنشاء إعلانات ديناميكية استنادًا إلى نتائج الزاحف ونماذجه

نسخة الإعلان – القدرة على سحب هذا في الإصلاحات اليومية عقبات الموسمية والتسعير

كما هو الحال مع DKI (الإدراج الديناميكي للكلمات الرئيسية في عناوين الإعلانات)، يمكنك سحب أي عمود بيانات إلى نماذج الإعلانات الخاصة بك

يمكن تخصيص عنوان URL المقصود باستخدام البيانات الوصفية (الأعمدة)

يمكنك ترميز التعبيرات العادية (لمعرفة كيفية كسر الخطوط الفاصلة، على سبيل المثال) لضمان قدرة نماذج الإعلانات على التعامل مع مجموعة متنوعة من البيانات

قواعد وسياسات العطاءات

قواعد قابلة للتخصيص للغاية

آثار نموذج الخوارزمية

احفظ الخوارزميات الخاصة بك

اختر مقياسًا وقم بتحسينه؛ اختر عدة قيود حسب الأولوية (على سبيل المثال 1. تكلفة الاكتساب 2. الميزانية 3. تكلفة النقرة 4. الحجم)، وقم بتعيين القيود لكل حملة ومجموعة إعلانية

أنشئ قواعد مثل: إذا كان لديك مخزون منخفض (استنادًا إلى عمليات الزحف اليومية للبيانات)، فتراجع عن الإنفاق؛ أو قم بزيادة عروض الأسعار للعناصر التي لم يتم بيعها لعدة أيام

حدد أهدافك، وارسل إليك اقتراحات عبر البريد الإلكتروني، وتوافق على التغييرات

يمكنك استخدام قواعد عروض الأسعار وخوارزمية التحسين أو مزيج من الاثنين معًا

مسارات التحويل والإحالة

إذا كان الهدف هو عائد الاستثمار، فإن البيع يعتبر بيعًا

إن الانتقال من إسناد “الأخير فقط” إلى “تفضيل الأخير” يعطي بعض الفضل في مسار التحويل

من ثم سيفضل اكتساب العملاء الجدد أولاً – إنه الوعي؛ أكثر عدوانية سوف تذهب النقرة الأولى

إن عدم استخدام إحالة النقرة الأخيرة فقط يساعدك على التوسع في البحث الطويل بشكل مبرر

ميزات كينشو الأخرى