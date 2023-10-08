Rewrite this title: Liveblogging Pubcon: بحث محلي على مستوى المؤسسة

ستساعدك المقالة التالية: Liveblogging Pubcon: بحث محلي على مستوى المؤسسة

بعد ذلك، لدينا لوحة بحث محلية على مستوى المؤسسة تضم برايان ماكدونالد، وويل سكوت، وكريس تولز، وآلان بليويس، وأرني كوين. عرض ويل سكوت أن يدفع لي مقابل رابط نصي في هذا المنشور، لكن كان علي أن أرفضه.

على أية حال، أولًا هو Alan Bleiweiss – ربما تكون قد شاهدت بعض مقالاته الصاخبة المنشورة هنا على SEJ. يعمل آلان على مواقع كبيرة في Click2Rank. لا تدع “المحلي للمؤسسات” يخيفك. ليس من الضروري أن تكون شركة وطنية.

بدأ آلان الحديث عن الفرص المحلية الضائعة. تفوت الشركات الفرص المحلية من خلال عدم رؤية القيمة أو التفكير في أنها صعبة للغاية. يستحق التحسين المحلي دائمًا الجهد المبذول إذا قمت بتنفيذه بشكل صحيح. الأمر كله يتعلق بتحسين محركات البحث المستدامة.

نعلم جميعًا أن اللغة المحلية مهمة بالنسبة للبحث المخصص (الذي قمنا بتغطيته للتو في المدونة المباشرة الأخيرة) والهاتف المحمول.

فكيف يمكنك الاستفادة من المحلية؟

إجابة مختصرة: قم بإنشاء مسارات جغرافية للمحتوى عالي الجودة وقابلة للزحف بناءً على البحث عن الكلمات الرئيسية. ما هي العبارات الجغرافية المهمة لمجال عملك؟ حجم واحد لا يناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بالبحث الجغرافي. ذلك يعتمد على المصطلح الخاص بك. إذا كنت تبحث عن تدليك، فلن تتمكن من القيادة لمسافة 80 ميلاً، ولكن إذا كنت تبحث عن متخصص طبي أو قانوني، فقد تفعل ذلك.

استهداف مجموعة متنوعة من المصطلحات الجغرافية. الوطنية والإقليمية والمحلية.

يمكن أن يساعدك التحسين الإقليمي في التغلب على عدم وجود موقع محلي من الطوب والملاط.

لا تمنع برامج زحف البحث من العثور على المحتوى المحلي الخاص بك. وهذا يعني أن الوقت قد حان لتحديث أداة الخريطة التي قمت بتثبيتها في عام 1999. تعد المخططات والتنسيقات الدقيقة رائعة، ولكن ليس إذا لم يكن التنقل قابلاً للزحف ولم تتمكن محركات البحث من رؤيته.

قم بتوفير إشارات جغرافية متسقة في العناوين وعناوين URL ومسارات التنقل والمحتوى.

[note: I love Alan’s slides. there’s a pre-written tweet at the bottom and I’m basically just stealing those for this post. You rock Alan, you’re making this super easy for me!]

هنا متحدث آخر يتحدث عن اختلاف نص الربط. لقد كان هذا موضوعًا متكررًا طوال جميع جلسات اليوم.

بالمناسبة، مجرد إجراء البحث المحلي ليس كافيًا. عليك تعزيزها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. لماذا لا يكون لديك حسابات تويتر الإقليمية؟ لماذا لا تربط تلك الحسابات بهذا القسم الإقليمي على موقعك؟

نصيحة: قم بتنفيذ ترميز schema.org الآن حتى تتمكن من السيطرة على البحث المحلي في عام 2012. (وهذا ما يدور حوله #sustainableSEO)

الآن يقدم آلان نصيحة رائعة للقبعة السوداء حيث جعلني أتعهد بعدم النشر أو التغريد – مما يثبت مرة أخرى القيمة الحقيقية لحضور حانة بالفعل. لهذا السبب يجب عليك الحضور العام المقبل.

التالي هو كريس تولز. حسابه على تويتر هو @tolles وهو الرئيس التنفيذي لشركة Topix. لقد بدأ بذكر الميم القديم الجيد “SEO ميت”. يعد Topix أكبر موقع للمنتدى المحلي في الولايات المتحدة – وقد فعل كل ذلك من خلال الاستفادة من البحث المحلي.

يتم إنفاق ثلثي كل دولار إعلاني على الإعلانات المحلية. المحلية تنمو بالتأكيد.

بالنسبة لبعض المصطلحات، يمكنك إجراء جميع عمليات تحسين محركات البحث (SEO) التي تريدها ولكنك ستظل في الجزء السفلي غير المرئي من القوائم المحلية. بالنسبة للمنافذ المربحة، إذا لم تكن هناك بالفعل، حظًا سعيدًا في الوصول إلى هناك. بعض المواقع (هنا إشارة أخرى لـ Yelp) موجودة في الأجداد.

اذا ماذا افعل؟

المدن الصغيرة أسهل في التصنيف.

يمكنك استخدام الوسطاء. مثل AT&T، وYext، وCitygrid، وما إلى ذلك.

اختر الرميات السهلة (merchantcircle، topix – [shocker that he recommended this!]، والأدلة المحلية)

أو يمكنك أن تؤدي إلى SEM – ولكن هذه جلسة أخرى.

ولكن هذا ليس كل ما هو موجود. هناك الكثير من الفرص هناك. لديك شخصيات قصص الابطال الخارقين، ويلب، والصحف المحلية، والصفقات اليومية، ووسائل التواصل الاجتماعي.

المحتوى الأصلي وفي الوقت المناسب هو أفضل شيء يمكنك القيام به من وجهة نظر تحسين محركات البحث الخالصة.

وهنا الوجبات السريعة:

المحلية هي في النهاية فرصة كبيرة

فرص تحسين محركات البحث السهلة نادرة.

ولكن هناك الكثير من فرص التسويق عبر محركات البحث.

التالي هو بريان ماكدونالد

التحدي: تحويل العمل اليومي لتحسين محركات البحث المحلي إلى المستوى المحلي.

مطلوب مجموعة واسعة من الأدوار/المعرفة والمديرون المحليون مشغولون، ومن السهل عليهم شطب تحسين محركات البحث باعتباره صعبًا للغاية أو غير مهم.

يتطلب تحسين محركات البحث المحلية الكثير من البحث ومن الصعب نقله إلى المديرين المحليين. لدى براين أداته الخاصة التي يعتقد أنها يمكن أن تساعد. يمكنك العثور عليه في bit.ly/pubconlocal

يقوم برايان الآن بعرض أداته علينا، لذا أحثك ​​على تجربة هذه الأداة وسنعود إلى التدوين خلال دقائق قليلة. ملاحظة مثيرة للاهتمام هي أن أداته لا تعمل بشكل جيد في IE. لماذا لا يزال Pubcon يستخدم IE على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم؟

ملاحظة جانبية، يعد البحث عن رقم هاتفك على Google طريقة جيدة لمعرفة المكان الذي تم إدراجك فيه.

هذا كل شيء لبريان. التالي هو ويل سكوت (@w2scott) الرئيس التنفيذي لشركة Search Influence – وهو يعلق على كيفية محاولة غير المواطنين نطق “نيو أورليانز” وينتهي بهم الأمر وكأنهم لديهم كرة شعر.

سوف يقول امتلك NAP الخاص بك (لا، هذه ليست قيلولة نائمة، كما يبدو لطيفًا الآن) وهذا اختصار للاسم والعنوان ورقم الهاتف.

تأتي الكثير من البيانات الموجودة على الويب من شركات خارجية تكتب يدويًا في دليل الهاتف في الثمانينيات. وبعضها قد لا يكون صحيحا. لن يقوم أحد بتنظيف الأمر نيابةً عنك، وحتى لو فعلوا ذلك، فلن يتمكنوا من القيام بذلك بشكل أفضل منك.

هذا هو الموقف الذي قد يؤدي فيه استخدام أرقام هواتف تتبع المكالمات إلى إيذائك بالفعل.

ابحث عن قوائمك الضالة، وقم بتحريرها، وتحريرها، وتحريرها، وتحريرها، ومراجعتها، ودمجها، ثم يصبح الأمر “يي هاو”

تشهد الغرفة ضحكة مكتومة جيدة على شريحته التي تعرض نتائج “محامي الدعارة” @alanbleiweiss الذي يفترض أن ويل سيتعامل مع هذا العميل كصفقة مقايضة.

إنه نوع من BH ولكن يمكنك استخدام knowem لشراء بعض الاستشهادات. ما عليك سوى إدخال رقم هاتفك في الوصف.

يعرض ويل اتجاهات Google ويعرض بيانات ميشيغان. مثاله هو متاجر الأحذية والدراجات. ومن المثير للاهتمام أن كالامازو ومدينة ترافيرس تتصدران القائمة هنا. إنهم باردون وفي الشمال.

إذا كانت لديك صفحات مقصودة للموقع، فستكون أحمقًا إذا قمت بتوجيه أماكن Google الخاصة بك إلى صفحتك الرئيسية. (كلماته، وليست كلماتي – ولكنني أوافق على ذلك!)

وهذا ما يفعله للعرض التقديمي. سأقوم بإيقاف الجلسة القادمة، لذا آمل أن نعود إليها مرة أخرى غدًا.