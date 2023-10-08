Rewrite this title: Liveblogging Pubcon: تحسين البحث المخصص.

ستساعدك المقالة التالية: Liveblogging Pubcon: تحسين البحث المخصص.

مرحبًا بك مرة أخرى في بوبكون! انتهى الغداء (تقريبًا) ويعود الجميع إلى الجلسات. أولاً، حالة البحث المخصص مع بريان كومز، وجريج بوزر، وكريستين تشرشل. من المقرر أن يكون الساعة 1:30 ولكننا بدأنا متأخرين بسبب التأخر في تناول وجبة الغداء.

بريان كومز هو الأول. منذ 6 أشهر قال أننا كنا على مفترق طرق، لكنه أشبه بالمتاهة. الأشياء تتغير.

في الواقع، لم يعد برايان يقوم بتضمين لقطات شاشة Google في نقاط عرضه بعد الآن لأنها ستتغير على الأرجح قبل أن يقدم المجموعة.

ومع ذلك، تبقى بعض الأشياء على حالها. لا تزال هناك نتائج بحث غريبة باللغة المحلية. وهنا مثال جيد.

لا تزال التعليقات غير المرغوب فيها سائدة. أنا أعرف هذا جيدا. دعم أماكن Google لا يزال ضعيفًا.

هل تقوم Google بتنفيذ الأخطاء أو الميزات؟ إنهم يقومون بتحديث البيانات من تلقاء أنفسهم، ويلتقطون الصور من كل مكان، ويسمحون للتقارير الضارة بإغلاق صفحات أماكن Google. إذا كانت Google تعتمد على بيانات جهة خارجية، فماذا يحدث عندما تتوقف تلك الجهات الخارجية عن التحديث؟

استخدم هذا لصالحك. ابحث عن المكان الذي تسحب منه Google هذه المعلومات وقم بتنظيفها.

إنه يعطي أمثلة على أماكن Google التي تسحب صورًا للثدي بدلاً من عيادة الطبيب. يجب عليك مراقبة ذلك ومعرفة سبب سحب تلك الصور بدلاً من الصور المفضلة لديك. أقوم بتدوين هذا الجزء ببساطة حتى أتمكن من وضع كلمة “ثديين” في مجلة محرك البحث. آسف ميليسا.

لا يزال تحسين محركات البحث المحلي هو الغرب المتوحش لتحسين محركات البحث. يقول بريان إنه يذكره بتحسين محركات البحث منذ عدة سنوات. تحتاج إلى فحص البائع الخاص بك. هل يستخدمون تقييمات مزيفة؟ هل يدعون وجود علاقة خاصة مع جوجل؟ هل يتحدثون بنصف الحقائق؟ إذا كان الأمر كذلك، كن حذرا.

نصيحة رائعة أخرى عند اختيار مورد محلي لتحسين محركات البحث: اسألهم عمن يملك حساب Google. تأكد من أنك تملكه ولديك إمكانية الوصول إليه. قد يؤدي عدم امتلاك حساب Google هذا إلى حدوث مشكلات عند الانفصال في المستقبل.

أرقام كومسكور مثيرة للاهتمام. يتزايد بحث Google بينما تتناقص أرقام البحث العمودي. يفترض براين أن عمليات البحث هذه تنتقل إلى Google. (آسف الصرخة!)

هناك خريطة حرارية رائعة تظهر الآن أنه بالنسبة لمصطلحات معينة (في هذه الحالة البيتزا) فإن القوائم المحلية تحظى باهتمام كبير.

أفكار ختامية لبرايان: تثير شركة Google قدرًا كبيرًا من الاستياء – ولا نستطيع جميعًا التوجه إلى الكونجرس أو إلى صحيفة نيويورك تايمز عندما نواجه مشكلات.

التالي هو جريج بوسر (@gregboser) وتشعر الغرفة بالصدمة لأنه لا يمتلك منصة عرض Powerpoint فحسب، بل إنه أيضًا لم يسرقها! طريقة للذهاب جريج!

إذن ما هي النتائج العالمية؟

فيديو/صور

محتوى QDF (الأخبار والمدونات)

منتجات جوجل (الشر المطلق)

توطين الأماكن

التوطين العضوي

كن حذرا مما ترغب فيه. يمكن أن يؤدي توليد نتائج عامة لبعض الاستعلامات إلى القضاء على عائد الاستثمار الخاص بك. هل تريد حقًا أن ينقر الأشخاص على مقطع الفيديو الخاص بك على Youtube بدلاً من موقع الويب الخاص بك حيث يمكنهم شراء شيء ما بالفعل؟

تعرف على أنواع الاستعلامات التي تعتبر مطابقة جيدة والأنواع التي لا تتوافق معها. (تلميح: الاستعلامات المعلوماتية مفيدة للحصول على نتائج عامة)

ما هو التوزيع العالمي الشامل لمساحة الكلمات الرئيسية الخاصة بك؟ إن معرفة أنواع العبارات التي تولد نتائج عالمية يمكن أن تساعدك في تحديد العوائق والفرص.

ما هو نوع الاستعلام الرئيسي الخاص بك؟ (راجع وثيقة مراجعة Google المسربة – أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى جريج للحصول على نسخة)

الكيانات المسماة

الاستعلامات الإجرائية (افعل)

الاستعلام عن المعلومات (معرفة)

استعلامات التنقل (اذهب)

تتعامل Google مع هذه الأنواع من الاستعلامات بشكل مختلف، ولكن العديد من الاستعلامات لها أهداف متعددة. وفي هذه الحالة، تقوم جوجل بتقسيم العقارات لأغراض مختلفة.

هل تحتوي عباراتك على معرفات جغرافية؟ (هل لها اسم مدينة؟) إذا كان الأمر كذلك، فهل يؤثر ترتيب الكلمات على العرض العالمي؟ جربه باستخدام اسم المدينة أولاً أو اسم المدينة أخيرًا وشاهد كيف تختلف نتائج SERPs.

يقترح جريج تغيير الموقع على جانب Google ومعرفة كيفية تغير البحث المقترح. يمكن أن تختلف بشكل كبير من Geo إلى Geo. أرى الكثير من ذلك في عملي على شركة فورد أيضًا – هناك تحيز كبير تجاه العلامة التجارية في المدينة التي يقعون فيها.

وهذا كل شيء. حان وقت الأسئلة والأجوبة.

نحن في انتظار أحد المتحدثين لهذه الجلسة (لست متأكدًا مما حدث) لذا فقد حان وقت الأسئلة والأجوبة. سأحاول تغطية الأسئلة الجيدة – إذا لم أتشتت كثيرًا.

السؤال الأول يدور حول كيف يجد جريج الوقت للقيام بكل هذا البحث الذي اقترحه للتو. إنه يدعو إلى استخدام المتدربين وهي فكرة رائعة سأسرقها. لذا بالنسبة للمتدرب، إذا كنت تقرأ هذا، فلديك وظيفة جديدة قادمة!

ملاحظة مثيرة للاهتمام من أحد أفراد الجمهور: قد يستنتج Google النية المحلية ويعرض نتائج مختلفة، حتى لو لم يعرضوا نتائج أماكن Google. تتفق الغرفة على أننا جميعًا نرغب في بعض الأحيان في صفع أحد مهندسي Google. في الواقع، أعتقد أن اثنين من مهندسي Google تسللا إلى خارج الغرفة بعد هذا التعليق.

بدلاً من صفع مهندس، هناك شيء واحد يمكنك القيام به وهو إلقاء نظرة على تحليلاتك ومعرفة المدن التي يأتي منها الأشخاص ثم تحديد موقعك لمعرفة ما يرونه.

في الماضي، كانت نطاقات المطابقة التامة فعالة (في رأيي أنها لا تزال كذلك) – أصبحت نطاقات المدينة هي المطابقة التامة الجديدة.

نقطة جيدة أخرى: لا يمكنك التنبؤ بمكان ظهور الفيديو/الصورة في النتائج.

وهذا ختام لهذه الجلسة. لا يبدو أن هناك أي أسئلة أخرى، لذا سأحاول الجلوس بسلك طاقة للجلسة التالية حول البحث المحلي للمؤسسة مع صديقي @AlanBleiweiss