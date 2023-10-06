Rewrite this title: LivingSocial يساهم في Amazon خسائر الربع الثالث

ستساعدك المقالة التالية: LivingSocial يساهم في Amazon خسائر الربع الثالث

أمس، Amazon نشرت بيان أرباح الربع الثالث. ولم تكن الإيرادات البالغة 13.81 مليار دولار كافية لتغطية نفقات الشركة لهذا الربع، مما كلف المساهمين 0.60 دولار للسهم الواحد.

وبلغ صافي الخسارة 274 مليون دولار في الربع الثالث، أو 0.60 دولار للسهم المخفف، مقارنة بدخل صافي قدره 63 مليون دولار، أو 0.14 دولار للسهم المخفف، في الربع الثالث من عام 2011.

يشتمل الربع الثالث من عام 2012 على خسارة قدرها 169 مليون دولار، أو 0.37 دولار للسهم المخفف، تتعلق بحصة طريقة حقوق الملكية الخاصة بنا من الخسائر التي أبلغت عنها شركة LivingSocial، والتي تعزى في المقام الأول إلى رسوم انخفاض قيمة بعض الأصول، بما في ذلك الشهرة.

Amazon استثمرت 175 مليون دولار في خدمة القسيمة في عام 2010، مما يعني أنها فقدت منذ ذلك الحين 95 بالمائة من قيمتها، وفقًا لـ بلومبرج.

الرئيس التنفيذي لشركة LivingSocial تيم أوشوغنيسي صدر مذكرة التالية Amazonالبيان الربع سنوي للتوضيح أن الخسائر التي أبلغت عنها الشركة ليست خسائر نقدية.

وكتب أوشوغنيسي: “بعبارات عامة، تحملنا حوالي 496 مليون دولار لأننا اضطررنا إلى إعادة تقييم بعض الشركات التي استحوذنا عليها العام الماضي”.

“كما تعلمون، انخفض السوق أيضًا خلال نفس الوقت بالنسبة لشركات التكنولوجيا العامة المماثلة. ظهرت هذه التغييرات في التقييم على أنها “انخفاض في القيمة” في بياناتنا المالية، ولكنها لا تؤثر على العمليات اليومية للشركة. وتابع أوشوغنيسي: “عندما تنظر إلى وضعنا المالي، فإن القصة مختلفة تمامًا”.

“في الربع الثالث من عام 2012، تضاعفت إيراداتنا العالمية تقريبًا على أساس سنوي. والأهم من ذلك، أنه للمرة الأولى منذ عام 2009، حصلنا على تدفق نقدي تشغيلي إيجابي لشركتنا على أساس عالمي في شهر سبتمبر. بمعنى آخر، لقد أنهينا الشهر الأخير من الربع بأموال في البنك أكثر مما كان لدينا في بداية الشهر، مما يمثل علامة فارقة مهمة على طريقنا نحو الربحية والنجاح على المدى الطويل.