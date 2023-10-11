Rewrite this title: Majestic SEO يتلقى التمويل

ستساعدك المقالة التالية: Majestic SEO يتلقى التمويل

تحياتي لصديقي الجيد ديكسون جونز و ال مهيب كبار المسئولين الاقتصاديين فريق كما قرأت أنهم تلقوا للتو جولة جيدة من التمويل!

أعلنت Majestic هذا الأسبوع أنها تلقت تمويلًا كبيرًا من مستثمر هولندي. إذا لم تكن على علم بما تفعله Majestic SEO، فهي شركة تقنية مقرها في Birmingham Science Park – Aston (المملكة المتحدة) والتي أنتجت خريطة مستقلة للطريقة التي ترتبط بها صفحات الويب ببعضها البعض على الويب. البحث والتواصل الاجتماعي يحبان أدوات Majestic وواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها كوسيلة لتحديد الروابط عالية الجودة عبر فهرس Majestic ونحن لسنا الشركة الوحيدة التي تستخدم Majestic 🙂

قامت Majestic، التي أسسها Alex Chudnovsky في عام 2004، باستخدام برامج الزحف الموزعة التي يديرها فريق من المتطوعين على مئات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في جميع أنحاء العالم. لإنتاج قاعدة بيانات من الروابط – الرسوم البيانية للويب التي تستخدم في تحليل كيفية تفسير خوارزميات البحث وتحديد أولويات الزحف إلى صفحة الويب. تتضمن قاعدة البيانات هذه نصًا أساسيًا في مجموعات أحرف دولية متعددة يمكن للشركات استخدامها عن طريق الاشتراك شهريًا مقابل 10 جنيهات إسترلينية (12 يورو) شهريًا، أو من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) بموجب اتفاقية.

وفقا ل الخطاب الرسمي، تخطط Majestic-SEO لاستخدام الاستثمار الذي تلقته للتو لتعزيز بنيتها التحتية في عام 2010 – لا سيما لزيادة معدلات الزحف والفهرسة بالإضافة إلى تقليل وقت تحديث الزحف إلى البيانات بشكل متكرر.

هذا ما قاله مؤسس شركة Majestic، Alex Chudnovsky، عن الاستثمار.

“على الرغم من أننا قمنا بالفعل بإعادة الفهرسة شهريًا لعدة أشهر، إلا أنه يمكننا تحسين ذلك بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك، سيسمح هذا التمويل لشركة Majestic بتسريع جدولها الزمني، وجلب المزيد من المنتجات المثيرة إلى السوق طوال عام 2010 وما بعده.