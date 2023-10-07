Rewrite this title: Microsoft توقع على Yahoo NDA: العرض قريبًا؟

ستساعدك المقالة التالية: Microsoft توقع على Yahoo NDA: العرض قريبًا؟

منذ إقالة الرئيس التنفيذي السابق لشركة ياهو، كارول بارتز، في أوائل سبتمبر، كانت هناك تكهنات واسعة النطاق بأن ياهو هي هدف محتمل للاستحواذ. ومن بين المشترين المحتملين لمحرك البحث والبوابة الإلكترونية: مجموعة Alibaba Group، وBlackstone، وSilver Lake Partners، وBain Capital، وProvidence Equity Partners، وGoogle، وMicrosoft.

في أوائل نوفمبر، رفضت العديد من الأطراف المهتمة التوقيع على اتفاقيات السرية بسبب القيود التي من شأنها أن تمنع التواصل بين مقدمي العروض المحتملين. وكانت شركة ياهو تأمل في منع المحادثات المتبادلة، والتي غالبًا ما تؤدي إلى قيام أطراف متعددة بتشكيل اتحاد وتقديم عرض واحد، من أجل الحفاظ على عملية تقديم العطاءات أكثر تنافسية.

وأجرت مايكروسوفت، التي لم توقع على اتفاقية السرية في وقت سابق من هذا الشهر، محادثات مع الشركاء المحتملين بما في ذلك سيلفر ليك ومجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية خلال الشهر الماضي. ومع ذلك، تشير DealBook اليوم إلى أن Microsoft قد وقعت أخيرًا اتفاقية عدم الإفشاء من أجل إلقاء نظرة فاحصة على التفاصيل المالية لشركة Yahoo. نظرًا لأن Microsoft قد أكملت بالفعل المناقشات مع شركاء العطاءات المحتملين في الكونسورتيوم، لم يكن لدى الشركة الكثير لتخسره من خلال التوقيع على اتفاقية السرية.

دخلت شركة Bing التابعة لشركة Microsoft، والتي تتولى تشغيل جميع نتائج البحث العضوية في Yahoo، في علاقة مربحة مع Yahoo في أواخر عام 2009. وفي مقابل تشغيل خصائص بحث Yahoo، يحصل Bing على نسبة مئوية من جميع الإيرادات الناتجة.

عندما واجهت شركة ياهو مشاكل مالية وتنفيذية في عام 2008، حاولت مايكروسوفت شراء محرك البحث المنافس. مايكروسوفت، التي عرضت ما يصل إلى 47.5 مليار دولار لشراء ياهو، انسحبت في نهاية المطاف من المفاوضات بسبب الخلافات بشأن السعر. ورغم أن مايكروسوفت مهتمة بالتأكيد بشراء ياهو، إلا أن السعر سيكون أقل بكثير من السعر المرتفع الذي كانت الشركة على استعداد لدفعه قبل ثلاث سنوات.

ارتفع سهم Yahoo، الذي يتم تداوله حاليًا بسعر 15 دولارًا تقريبًا للسهم الواحد، بشكل طفيف ويعادل قيمة سوقية تبلغ 18.7 مليار دولار.

[Sources Include: DealBook & Forbes]