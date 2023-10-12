Rewrite this title: Microsoft Yahoo Meetings تشير إلى بدء عملية الاستحواذ أو الدمج الذكي

ستساعدك المقالة التالية: Microsoft Yahoo Meetings تشير إلى بدء عملية الاستحواذ أو الدمج الذكي

قد تجري Microsoft وYahoo محادثات مرة أخرى بشأن نوع ما من الشراكة الإعلانية، أو خطوات نحو الاستحواذ الحتمي على Yahoo من قبل Microsoft، حيث تركز الشائعات على الشركتين كمقدمة لتقارير الأرباح هذا الأسبوع.

بحسب حصري من كارا سويشر كل الأشياء د، عقد الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ستيف بالمر والرئيس التنفيذي الجديد لشركة Yahoo كارول بارتز اجتماعًا وجهًا لوجه لمناقشة عمل الشركتين معًا في شراكات البحث والإعلان أيضًا. كان اللقاء وجهًا لوجه هو قمة العديد من الاجتماعات الأخيرة بين الشركتين مؤخرًا، والتي كانت واسعة النطاق وفقًا لسويشر.

ومع ذلك، لم تكن الاجتماعات تتعلق على وجه التحديد بعرض آخر من شركة مايكروسوفت للاستحواذ على ياهو، بل كانت تتعلق أكثر بخيار عمل الشركتين معًا. ومن المثير للسخرية أنه عندما قامت مايكروسوفت بمحاولة الاستحواذ على ياهو العام الماضي، انتهى الأمر بشركة ياهو إلى الاجتماع مع جوجل وشرعت في اختبار محدود لشراكة إعلانية بين ياهو وجوجل، والتي فشلت في نهاية المطاف في ضوء تحذيرات مكافحة الاحتكار (الصفقة). كان من شأنه أن يمنح Google AdWords احتكارًا هائلاً للإعلانات المدعومة على شبكة البحث).

ما هو رأيي في هذه اللقاءات؟ أعتقد أن كل الشراكات والعلاقات الجيدة تبدأ بالخطوات والتعاون. وعلى عكس ما حدث قبل عام مضى عندما اتبعت شركة بالمر مايكروسوفت نهجًا عدوانيًا في الاستحواذ على شركة ياهو من أجل التنافس مع جوجل، يبدو الآن أن بالمر قد استقر قليلاً ويتخذ نهجًا أكثر إيجابية في التعامل مع شركة ياهو، عدوه. العدو في بالو ألتو.

مايكروسوفت تغازل ياهو لمدة عام كامل

لقد مر أكثر من عام منذ أن أحدثت شركة مايكروسوفت لأول مرة ضجة في سوق البحث والإنترنت من خلال اقتراح شراء شركة ياهو في فبراير الماضي مقابل مبلغ ضخم قدره 44.6 مليار دولار.

في ذلك الوقت، كانت شركة ياهو في دوامة هبوطية، مع وجود الرئيس التنفيذي الجديد جيري يانغ على رأس الشركة، وبعد بضع سنوات من النمو الجامح والارتباك والإفراط في الإنفاق والتردد. اقترحت Microsoft خطابًا إلى مجلس إدارة Yahoo، يشير إلى هيمنة Google على سوق الإعلانات عبر الإنترنت، واعتبرت أنه من الضروري توحيد القوى مع Yahoo.

بينما يستمر نمو الإعلان عبر الإنترنت، هناك فوائد كبيرة للحجم في اقتصاديات منصات الإعلان، وفي التكاليف الرأسمالية لبناء فهرس البحث، وفي البحث والتطوير، مما يجعل هذا وقتًا لتوحيد الصناعة وتقاربها. واليوم، يهيمن على السوق بشكل متزايد لاعب واحد يعمل على تعزيز هيمنته من خلال الاستحواذ. معًا، مايكروسوفت وياهو! يمكن أن تقدم بديلاً موثوقًا به للمستهلكين والمعلنين والناشرين.

بعد أسبوع واحد، رفضت شركة Yahoo رسميًا عرض Microsoft، حيث اعتقد مجلس إدارة شركة Yahoo أن عرض السعر البالغ 31 دولارًا للسهم الواحد يقلل من قيمة شركة Yahoo باعتبارها واحدة من الشركات الثلاثة الرئيسية في مجال البحث.

في نهاية المطاف، في مايو 2008، ألغت Microsoft عرض الاستحواذ الخاص بها، ولكن ليس رغبتها النهائية في العمل مع Yahoo أو في يوم من الأيام، حاول الاستحواذ مرة أخرى:

“ما زلنا نعتقد أن عملية الاستحواذ المقترحة لدينا منطقية بالنسبة لشركة Microsoft وYahoo! والسوق ككل. هدفنا هو متابعة الاندماج مع Yahoo! وقال ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت: “كان هدفنا هو توفير المزيد من الخيارات والابتكار في السوق وخلق قيمة حقيقية للمساهمين والموظفين لدينا”.

“على الرغم من بذل قصارى جهدنا، بما في ذلك رفع عرضنا بحوالي 5 مليارات دولار، فإن شركة Yahoo! لم يتحرك نحو قبول عرضنا. وبعد دراسة متأنية، نعتقد أن الاقتصاد الذي طالبت به Yahoo! لا معنى له بالنسبة لنا، ومن مصلحة المساهمين والموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين في Microsoft سحب اقتراحنا.

أخبر بالمر صحيفة واشنطن بوست لاحقًا أن مايكروسوفت ستسعى بقوة للتعاون مع ياهو:

قدمنا ​​عرضا؛ من الواضح أنه كان هناك اختلاف بين العرض والطلب. لقد عرضنا أقل مما يريدون. لقد تحركنا. لقد أجرينا بعض المناقشات بعد ذلك. لم نعد ننخرط في المناقشات حول الاستحواذ على الشركة بأكملها. ونحن نناقش أشكالا أخرى من التعاون الاستراتيجي. وهذا دقيق بنسبة 100 بالمئة.

لا تزال مايكروسوفت بحاجة إلى شركة ياهو للمنافسة، وياهو على وشك الانتهاء

الحقيقة هي، تحتاج ميكروسوفت إلى ياهو بقدر ما تحتاج ياهو إلى ميكروسوفت. ومن أجل محاربة جوجل بشكل فعال في مجال البحث وما بعده، فبالرغم من الركود الذي قد تبدو عليه شركة ياهو، إلا أن مايكروسوفت كانت أقل تركيزاً وارتباكاً في اتجاه بحثها.

إذا كان هناك أي شيء، فإن الاستحواذ على خصائص Yahoo Search وYahoo Search Marketing وFlickr وDelicious وحتى Yahoo Sports أو Finance أو News سيعزز الثغرات الموجودة في Microsoft، التي دمرت محرك البحث الخاص بها بعلامات تجارية سيئة ونتائج بحث تبدو سيئة. لقد تفاقمت عندما تقوم جميع محركات البحث الأخرى بتحديث وتحسين خوارزمياتها.

عندما اتصلت مايكروسوفت بشركة ياهو في عرض استحواذ في شهر فبراير الماضي، كانت الشركة بالفعل في وضع متدهور ومعرض للخطر. كان الكثيرون ينظرون إلى جيري يانغ على أنه هوارد هيوز البحث، مع كون ياهو ملكًا له أوزة شجرة التنوب. لم يكتف يانغ بعدم ترك الشركة فحسب، بل أكد على أن ياهو هي طفلته، وعليه أن يدير الأمور بطريقته.

ومن ناحية أخرى، ربما كانت هذه العقلية هي على وجه التحديد ما احتاجته شركة ياهو كجسر انتقالي من شركة مغنية في هوليوود إلى شركة تكنولوجيا مبسطة وفعالة على غرار شركة جوجل مرة أخرى، مما يعيد إيقاظ عقلية الشركة الناشئة هذه بصفعة من الواقع. بعض العروض التي استحوذ عليها يانغ لأول مرة تذكرنا بشكل صارخ بما كان يمكن أن تكون عليه الشركة، وكيف أعاقتها الفصائل المتحاربة داخل الشركة عن تطور الشركة.

لقد فاتت شركة ياهو قارب وسائل التواصل الاجتماعي، وغرقت منذ ذلك الحين

وعلى الفور قام يانج بقطع بعض مشاريع ياهو التابعة لنظام “هوليوود ديفا”، بما في ذلك ياهو فوتوز وياهو 360، في حين قام أيضاً بتسريح ألف عامل قبل نهاية عام 2007، وهو ما كان من الممكن أن يُنظَر إليه باعتباره تحذيراً مسبقاً لأشياء قادمة في الاقتصاد. لماذا تفعل ذلك؟ ليس من المنطقي السماح بالاستحواذ على شركة غير فعالة وذات إنفاق كبير. أحد القواعد الأساسية لإعداد الشركة للبيع هو إظهار أكبر قدر ممكن من الربح. كانت تلك الحقيقة هي أنه كان من الممكن تشغيل شركة ياهو بحوالي نصف القوى العاملة والوظائف الإضافية.

تم أيضًا تذكير التخفيضات في برامج مثل Yahoo 360 وYahoo Mash بشكل صارخ بما كان يمكن أن تكون عليه الشركة مثل Yahoo، وهي شبكة اجتماعية على طراز التسعينيات في حد ذاتها، لم تتخذ أبدًا هذه الخطوة نحو “Web 2.0” مثيرة للسخرية بالنسبة لشركة استحوذت على Flickr ولذيذ؛ ال شهداء حركة الويب 2.0.

بينما كانت مجموعة شبكة Yahoo وأفراد Yahoo Search ومجموعات Yahoo Entertainment تحاول اكتشاف أفضل طريقة لربط مستخدميها بطريقة اجتماعية، تم إطلاق موقع MySpace واشتعلت فيه النيران، وبعد ذلك Facebook. ياهو، مع مئات الملايين من المستخدمين الذين يستخدمون الشبكة ك مجال الاتصالات أداة في Yahoo Mail وYahoo Messenger، إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، كان من الممكن أن تربط هؤلاء المستخدمين بطريقة اجتماعية باستخدام صفحة البداية MyYahoo وكان من الممكن أن تسيطر على عالم وسائل التواصل الاجتماعي. كان من الممكن أن يكون سهلا. وهذا أمر سهل ومنطقي للتصور وعدم التنفيذ، حيث أن الكثير من Yahoo لم يرغب في التغيير، على الرغم من الاتجاه الواضح الذي كان يجب أن تسلكه شبكة Yahoo الخاصة بـ Weiner.

النتيجة النهائية؟ واصلت شركة Yahoo التركيز على ماضيها واستعراض Yahoo Answers كحل لمشاكلها، و Facebook يضم الآن أكثر من 200 مليون مستخدم ويصبح ببطء صفحة البداية الجديدة للإنترنت. مئات الملايين من المستخدمين و”صفحة البداية” للإنترنت… هل تبدو مألوفة؟ هذا هو ما كانت ياهو تفتخر به.

الرئيس التنفيذي الجديد لشركة ياهو كارول بارتز

ماذا تفعل مع الشركة التي لا تزال تعيش في الماضي؟ أنت تجلب دماء جديدة، ويتفق الكثيرون على أن كارول بارتز، الرئيس التنفيذي لشركة ياهو، هي الدماء الجديدة التي تحتاجها الشركة إما للنجاح، أو لإعداد نفسها للعمل مع مايكروسوفت لخوض معركة مع جوجل. إن محاولة استحواذ مايكروسوفت على ياهو في العام الماضي جعلت يانغ يبدو ضعيفًا ومحرجًا، وهو يحاول الحفاظ على تماسك فصيل من مستثمري ياهو الذين أرادوا أن يصبحوا جزءًا من وحش مايكروسوفت. والحقيقة هي أن يانغ ناضل بقوة، على الرغم من صعوبة إعلان فوزه، وتنحى عن منصبه في الوقت المناسب للسماح لبارتز بتولي القيادة.

يتمتع بارتز الآن بنفوذ أكبر بكثير مما كان يتمتع به يانغ قبل عام واحد. محرك بحث Yahoo ثابت، مع حصة تبلغ 16% من السوق وبعض النمو خلال العام الماضي (قد لا يستمر هذا مع خسارة توزيع شريط أدوات Yahoo الأخير مع Acer وHP (اتجهت Acer إلى Google وHP مع Microsoft). لقد شهدت نموًا صفريًا تقريبًا خلال العام الماضي، مع نمو بنسبة 0.3% فقط واستحواذ على سوق البحث بنسبة 10.3%، فإن النمو الصفري ليس بالأمر الجيد.

وعلى الرغم من أن ياهو قد فاتتها فرصة ترسيخ نفسها كشبكة اجتماعية، وهو ما كان من الممكن أن يكون بمثابة نعمة إنقاذ لها، إلا أن الشركة لا تزال تمتلك إشارات مرجعية لذيذة وبيانات تعريفية خارجية موجهة نحو العلامات، والتي لا تقدر بثمن للبحث. إذا كانت شركة Yahoo متأخرة في الوصول إلى طاولة الشبكات الاجتماعية، فإن Google كانت متأخرة في الوصول إلى طاولة الإشارات الاجتماعية.

يمكن لـ Yahoo وMicrosoft معًا إنشاء خوارزمية بحث أكثر صلة من خلال الاستفادة من البيانات التي تقدمها Delicious. سيؤدي اندماج Microsoft Yahoo إلى فتح محرك البحث Micro-Hoo الخاص بهم، أمام ثروة من المعلومات المتاحة لهم فقط عبر Delicious، مما يساعد محرك البحث على:

فهرسة المواقع بشكل أسرع : يقوم البشر بوضع إشارة مرجعية على المواقع التي أطلقها أصدقاؤهم أو زملاؤهم قبل أن يتمكن روبوت محرك البحث من العثور عليها.

: يقوم البشر بوضع إشارة مرجعية على المواقع التي أطلقها أصدقاؤهم أو زملاؤهم قبل أن يتمكن روبوت محرك البحث من العثور عليها. فهرسة أعمق : العديد من الصفحات التي تم وضع إشارة مرجعية عليها تكون عميقة في المواقع وفي بعض الأحيان لا يمكن ربطها بسهولة بواسطة الآخرين، أو يتم العثور عليها من خلال التنقل السيئ أو غير الموجود في الموقع أو يتم ربطها من صفحات خارجية.

: العديد من الصفحات التي تم وضع إشارة مرجعية عليها تكون عميقة في المواقع وفي بعض الأحيان لا يمكن ربطها بسهولة بواسطة الآخرين، أو يتم العثور عليها من خلال التنقل السيئ أو غير الموجود في الموقع أو يتم ربطها من صفحات خارجية. تعريف الجودة : إذا خصص شخص ما وقتًا لوضع إشارة مرجعية على موقع ما، فعادةً ما يكون له بعض الجودة.

: إذا خصص شخص ما وقتًا لوضع إشارة مرجعية على موقع ما، فعادةً ما يكون له بعض الجودة. قياس الجودة : بشكل أساسي، إذا قام عدد أكبر من المستخدمين بوضع إشارة مرجعية على الصفحة، زادت جودة هذا الموقع وأهميته. يعد الموقع الذي يحتوي على إشارات مرجعية متعددة عبر خدمات إشارات مرجعية متعددة بواسطة مستخدمين متعددين بمثابة سلطة أكثر بكثير من موقع يحتوي على إشارات مرجعية متعددة فقط لنفس المستخدم.

: بشكل أساسي، إذا قام عدد أكبر من المستخدمين بوضع إشارة مرجعية على الصفحة، زادت جودة هذا الموقع وأهميته. يعد الموقع الذي يحتوي على إشارات مرجعية متعددة عبر خدمات إشارات مرجعية متعددة بواسطة مستخدمين متعددين بمثابة سلطة أكثر بكثير من موقع يحتوي على إشارات مرجعية متعددة فقط لنفس المستخدم. بيانات التعريف الخارجية : يقوم المستخدمون الذين يقومون بوضع إشارة مرجعية على المواقع بوضع علامات عليها بكلمات رئيسية وأوصاف تضيف تعريفًا صادقًا وغير متحيز تم إنشاؤه بواسطة الجمهور وليس مالك الموقع.

: يقوم المستخدمون الذين يقومون بوضع إشارة مرجعية على المواقع بوضع علامات عليها بكلمات رئيسية وأوصاف تضيف تعريفًا صادقًا وغير متحيز تم إنشاؤه بواسطة الجمهور وليس مالك الموقع. الاقتباس المشترك : تميل مواقع الإشارات المرجعية الاجتماعية إلى تصنيف المواقع والصفحات بناءً على العلامات التي يستخدمها البشر لوصف الموقع؛ ولذلك تستطيع خوارزميات البحث تصنيف هذه المواقع مع أقرانها.

اشترت شركة Yahoo شركة Delicious مقابل ما يتراوح بين 30 مليون دولار إلى 100 مليون دولار في عام 2005 (الأرقام الموجودة على الإنترنت موجودة في كل مكان)، لكن شركة Delicious قد تكون ذات قيمة أكبر بكثير لشركة Yahoo في مفاوضات الاندماج و/أو الاستحواذ مع Microsoft.

إذا تم دمج Yahoo وMicrosoft Search، ستبلغ حصتها المجمعة حوالي 26% من سوق البحث، ومن المتوقع حدوث نمو كبديل لـ Google مع متصفح متأصل وتكامل الاتصالات مع Yahoo Mail وHotmail وYahoo Messenger وOffice وغيرها من الأدوات المدمجة.

علاوة على ذلك، وعلى عكس جوجل، فإن ياهو هي صديقة صناعة الصحف، حيث يوجد أكثر من 793 صحيفة كشركاء في اتحاد صحف ياهو، وهو عبارة عن شراكة إعلانية ومحتوى بين ياهو وناشري الأخبار. يعمل اتحاد الصحف على هذا النحو؛ ترسل Yahoo المزيد من الزيارات إلى مواقع الصحف عبر Yahoo News وصفحة Yahoo الرئيسية، بينما تقدم مواقع الصحف إعلانات مدعومة من Yahoo لإحالات Yahoo وتستخدم أيضًا Yahoo Hotjobs لتشغيل إعلاناتها المبوبة عبر الإنترنت. لقد أثبتت شركة ياهو أنها الصديق والمنقذ المحتمل لصناعة الصحف، وهي الصناعة التي تضطر حالياً إلى التركيز على الإنترنت أكثر من التركيز على الصحف نفسها.

شراكة أم اندماج؟

مع Yahoo Search، وYahoo News، وNewspaper Consortium، وYahoo Sports، وYahoo Advertising وعروض Yahoo الأخرى تحت حزامها، بالإضافة إلى شركة أكثر انسيابية، تتمتع Bartz بمساحة أكبر بكثير للاستفادة من الشراكة الذكية مع Microsoft، وهو ما سنفعله على الأرجح نرى أنها نتيجة لهذه الاجتماعات التي كان الإنترنت غاضبًا جدًا منها.

ومع ذلك، ستتجه كل الأنظار إلى تقارير أرباح ياهو غدًا، لأنه إذا تمكنت ياهو من متابعة الارتفاع الذي حدث في سوق الأسهم الأسبوع الماضي وإظهار نفسها على أنها تحقق أرباحًا أو تنمو أو في طريقها إلى الولادة من جديد، فسيكون لدى الشركة نفوذ أكبر بكثير للاندماج، و ليس استحواذًا شاملاً بواسطة Microsoft. ثم مرة أخرى، إذا استحوذت مايكروسوفت على ياهو هذا الشهر مقابل مليارات الدولارات أكثر من المبلغ الذي اقترحته العام الماضي والذي بلغ 44.6 مليار دولار، فسوف تنسحب ياهو من الصفقة البطلة، ومن خلال توحيد القوى، ستتمكن ياهو ومايكروسوفت من التنافس في العلن. السوق ضد جوجل، وهو أمر جيد في حد ذاته للاقتصاد العالمي.