Rewrite this title: Moz تطلق مقياس سلطة العلامة التجارية في MozCon مع قائمة أفضل 500 علامة تجارية أمريكية

ستساعدك المقالة التالية: Moz تطلق مقياس سلطة العلامة التجارية في MozCon مع قائمة أفضل 500 علامة تجارية أمريكية

قدمت Moz سلطة العلامة التجارية، وهو مقياس جديد مصمم لقياس قوة العلامة التجارية عبر الإنترنت، في MozCon.

يمكن لهذه الأداة التحليلية أن تساعد الشركات على تقييم المشهد التنافسي من خلال ميزة تصور فريدة لمقارنة العلامات التجارية.

في محاولة لقياس أهمية العلامة التجارية، أطلق علماء الأبحاث وفريق المنتج في Moz المقياس الجديد استنادًا إلى بيانات من شركات في الولايات المتحدة.

ما هي سلطة العلامة التجارية Moz؟

يستفيد مقياس هيئة العلامة التجارية من بيانات بحث Moz وخوارزمية الملكية، مما يوفر للمسوقين نظرة ثاقبة حول أداء علامتهم التجارية وسبل الوصول إليها.

توفر Brand Authority، المتوفرة على Moz Pro ومن خلال Moz API، مؤشرًا لأداء العلامة التجارية قابلاً للقياس للمسوقين ومحترفي العلاقات العامة.

وينبغي أن يساعد المسوقين على تحديد طرق تحسين استراتيجيتهم لتحقيق عائد أعلى على الاستثمار (ROI)، وتقدير قيمة فرص المبيعات وأهداف الاستحواذ المحتملة، وقياس تأثير الإشارات إلى العلامات التجارية الإعلامية.

تهدف هيئة العلامة التجارية إلى تقديم صورة شاملة، مما يمهد الطريق لاستراتيجيات أكثر فعالية ونتائج محسنة.

وفقًا للدكتور بيتر جيه مايرز، عالم التسويق في Moz، فإن المقياس الجديد يتمتع بإمكانات قيمة لمسوقي العلامات التجارية.

“من خلال قياس القوة الكاملة لأي علامة تجارية، بما في ذلك التأثيرات خارج الإنترنت التي كانت بعيدة المنال سابقًا، يمكن للمستخدمين اتخاذ قرارات أكثر استنارة وتحقيق نتائج أفضل وعائد استثمار أعلى.”

تشتهر Moz بمقياس سلطة المجال الخاص بها، وقد قدمت رؤى فريدة لمسوقي البحث منذ عام 2004.

أفضل العلامات التجارية الأمريكية بناءً على سلطة العلامة التجارية

وبالتزامن مع إطلاق هذا المقياس الجديد، أصدر Moz قائمة بـ أفضل 500 علامة تجارية أمريكية بناءً على نتائج هيئة العلامة التجارية.

يمكن للمسوقين ومحترفي العلاقات العامة استخدام هذه القائمة وتصور المقارنة الجديد لسلطة العلامة التجارية في Moz Pro لتعزيز تحليلهم التنافسي.

جوجل، ميتا، و Amazon تتصدر القائمة، تليها العلامات التجارية الاستهلاكية الشهيرة والأخبار.

لقطة شاشة من Moz، أغسطس 2023

زيادة عائد الاستثمار مع سلطة العلامة التجارية

ظهر مقياس هيئة العلامة التجارية رسميًا لأول مرة في MozCon، وهو مؤتمر سنوي لتحسين محركات البحث لاستكشاف مستقبل البحث واكتساب الأفكار والتواصل مع زملائه من محترفي التسويق.

تعتزم Moz توسيع بيانات العلامة التجارية الجديدة لتشمل المزيد من المناطق بحلول عام 2024. وقد يكون إطلاق هيئة العلامة التجارية أمرًا بالغ الأهمية لأولئك الذين يهدفون إلى تحسين أداء علامتهم التجارية وموقعهم التنافسي.

من المفترض أن تساعد هذه الأداة الجديدة المهنيين على تقييم قوة العلامة التجارية بشكل شامل، وتحديد الفجوات التسويقية، ووضع الاستراتيجيات بشكل أكثر فعالية.