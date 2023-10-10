Rewrite this title: Omniture الآن يقدم عروضًا محسنة Facebook تحليلات التسويق

ستساعدك المقالة التالية: Omniture الآن يقدم عروضًا محسنة Facebook تحليلات التسويق

مع عالم الويب 2.0 الناشئ والمتطور باستمرار. لم يعد المسوقون قادرين على إهمال وسائل التواصل الاجتماعي، ومعها Facebook أصبح الموقع الثاني الأكثر زيارة على الإنترنت بعد جوجل … و الإنترنت (بالعودة إلى AOL حوالي عام 1998) للجزء الأكبر من مستخدميها… يعد التتبع التحليلي وقياس إجراءات المستخدم والفائدة والعائد على الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لحملة التسويق عبر الإنترنت. من خلال الانخراط في شبكات التواصل الاجتماعي، يحصل المسوقون على فرصة رائعة للانضمام إلى المحادثة والحصول على تفاعلات أكثر صلة مع عملائهم.

من خلال تركيز القوى على شبكة التواصل الاجتماعي، يحصل المسوق على فرصة فريدة للقيام بما يلي:

الوصول بشكل أكثر فعالية إلى مستخدمي الويب النشطين والمستهدفين للغاية؛

فهم احتياجات واهتمامات عملائهم المحتملين بشكل أفضل؛

احصل على تعليقات فورية حول المنتجات والعروض الجديدة، وما إلى ذلك.

أمس أومنيتور، إحدى شركات Adobe والمزود الرائد لتحسين الأعمال التجارية عبر الإنترنت التسويق المستهدف البرمجيات، و Facebook أعلنوا أنهم وقعوا صفقة لتزويد المسوقين عبر الإنترنت بحلول لفهم وتحسين التأثير وعائد الاستثمار الخاص بهم بشكل أفضل Facebook الاستثمارات.

ميزة Omniture الجديدة المقدمة بالتعاون مع Facebook سوف تمكن المسوقين من الأتمتة Facebook شراء الإعلانات والوصول إلى التحليلات

مساعدة الشركات على الاندماج بسهولة أكبر Facebook كقناة تسويقية من أجل الاتصال وإجراء المحادثات ذات الصلة معهم Facebookأكثر من 400 مليون مستخدم نشط.

بالنسبة لمستخدمي Omniture، سيعني هذا التحالف بشكل أساسي القدرة على الوصول إلى لوحة تحكم واحدة لتخطيط الحملات وتقديمها وقياسها. من لوحة تحكم واحدة، سيتمكن المستخدمون من:

إدارة الإنفاق الإعلاني بشكل فعال على Facebook;

قارن بسهولة Facebook مقاييس الحملة الإعلانية مع القنوات الإعلامية الأخرى؛

قم بإنشاء تقارير مصممة خصيصًا لفهم فعالية الإعلان لبعض العناصر الفريدة للإعلان Facebook مثل Facebook الصفحات والتطبيقات.

أومنيتور و Facebook ستواصل توسيع هذه الشراكة حيث يستخدم المسوقون هذه القناة بشكل متزايد لتحسين عملية اكتساب الزوار وتحويلهم والاحتفاظ بهم. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمدير حساب Omniture الخاص بك.

يمكن العثور على البيان الصحفي الرسمي هنا.