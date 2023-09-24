Rewrite this title: OpenAI GPT-4 يصل في منتصف مارس 2023

ستساعدك المقالة التالية: OpenAI GPT-4 يصل في منتصف مارس 2023

أكد أندرياس براون، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Microsoft Germany، أن GPT-4 سيأتي في غضون أسبوع من 9 مارس 2023 وأنه سيكون متعدد الوسائط. ويعني الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط أنه سيكون قادرًا على العمل ضمن أنواع متعددة من المدخلات، مثل الفيديو والصور والصوت.

تم التحديث: تم إصدار GPT-4 في 14 مارس 2023

تم إصدار OpenAI GPT-4 في 14 مارس 2023. وهو نموذج متعدد الوسائط يقبل مطالبات الصور والنصوص.

Modal هي عبارة تُستخدم في التعلم الآلي للإشارة إلى أشكال الإدخال مثل النص وأيضًا الحواس مثل الصوت والبصر والرائحة وما إلى ذلك.

وصف إعلان OpenAI حجم تقدم GPT-4:

“…رغم أنه أقل قدرة من البشر في العديد من سيناريوهات العالم الحقيقي، إلا أنه يُظهر أداءً على المستوى البشري في مختلف المعايير المهنية والأكاديمية.

على سبيل المثال، يجتاز اختبار المحاكية بدرجة تقترب من أعلى 10% من المتقدمين للاختبار؛ في المقابل، كانت نتيجة GPT-3.5 في حدود الـ 10% الأدنى.

لقد أمضينا 6 أشهر في مواءمة GPT-4 بشكل متكرر باستخدام الدروس المستفادة من برنامج اختبار الخصومة لدينا بالإضافة إلى ChatGPT، مما أدى إلى أفضل نتائجنا على الإطلاق (على الرغم من أنها ليست مثالية) فيما يتعلق بالواقعية وإمكانية التوجيه ورفض الخروج عن حواجز الحماية.

نماذج اللغات الكبيرة متعددة الوسائط

أهم ما يمكن استنتاجه من الإعلان هو أن GPT-4 متعدد الوسائط (توقعت SEJ أن يكون GPT-4 متعدد الوسائط في يناير 2023).

الطريقة هي إشارة إلى نوع الإدخال الذي (في هذه الحالة) يتعامل معه نموذج لغة كبير.

يمكن أن يشمل الوسائط المتعددة النص والكلام والصور والفيديو.

يعمل GPT-3 وGPT-3.5 بطريقة واحدة فقط، وهي النص.

وفقًا للتقرير الإخباري الألماني، قد يكون GPT-4 قادرًا على العمل في أربع طرق على الأقل: الصور والصوت (السمعي) والنص والفيديو.

ونقل عن الدكتور أندرياس براون، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في مايكروسوفت ألمانيا:

“سنقدم GPT-4 الأسبوع المقبل، حيث سيكون لدينا نماذج متعددة الوسائط ستوفر إمكانيات مختلفة تمامًا – على سبيل المثال مقاطع الفيديو…”

افتقرت التقارير إلى تفاصيل خاصة بـGPT-4، لذلك ليس من الواضح ما إذا كان ما تمت مشاركته حول تعدد الوسائط خاصًا بـGPT-4 أم بشكل عام فقط.

مدير مايكروسوفت لاستراتيجية الأعمال هولجر كين شرح الطرائق المتعددة لكن التقارير لم تكن واضحة إذا كان يشير إلى تعدد الطرائق GPT-4 أو تعدد الوسائط في الأجناس.

أعتقد أن إشاراته إلى تعدد الوسائط كانت خاصة بـ GPT-4.

شارك التقرير الإخباري:

“شرح كين ما هو الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط، والذي يمكنه ترجمة النص ليس فقط وفقًا لذلك إلى صور، ولكن أيضًا إلى موسيقى وفيديو.”

هناك حقيقة أخرى مثيرة للاهتمام وهي أن Microsoft تعمل على “” من أجل ترسيخ الذكاء الاصطناعي الخاص بها بالحقائق لجعله أكثر موثوقية.

مايكروسوفت كوزموس-1

الشيء الذي لم يتم الإبلاغ عنه بشكل كافٍ في الولايات المتحدة هو أن Microsoft أصدرت نموذجًا متعدد الوسائط يسمى Kosmos-1 في بداية مارس 2023.

بحسب ما نقله موقع إخباري ألماني. هيز.ده:

“…أخضع الفريق النموذج المُدرب مسبقًا لاختبارات مختلفة، وكانت النتائج جيدة في تصنيف الصور، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بمحتوى الصورة، ووضع العلامات الآلية على الصور، والتعرف البصري على النص، ومهام توليد الكلام.

…الاستدلال البصري، أي استخلاص استنتاجات حول الصور دون استخدام اللغة كخطوة وسيطة، يبدو أنه المفتاح هنا…”

Kosmos-1 هو وسيلة متعددة الوسائط تدمج طرق النص والصور.

يذهب GPT-4 إلى أبعد من Kosmos-1 لأنه يضيف طريقة ثالثة وهي الفيديو، ويبدو أيضًا أنه يتضمن طريقة الصوت.

يعمل عبر لغات متعددة

يبدو أن GPT-4 يعمل عبر جميع اللغات. يوصف بأنه القدرة على تلقي سؤال باللغة الألمانية والإجابة باللغة الإيطالية.

هذا مثال غريب نوعًا ما، لأنه من قد يطرح سؤالاً باللغة الألمانية ويريد الحصول على إجابة باللغة الإيطالية؟

وهذا ما تم تأكيده:

“…لقد وصلت التكنولوجيا إلى حد أنها “تعمل بجميع اللغات”: يمكنك طرح سؤال باللغة الألمانية والحصول على إجابة باللغة الإيطالية.

ومع تعدد الوسائط، ستقوم Microsoft(-OpenAI) بجعل النماذج شاملة”.

أعتقد أن الهدف من هذا الإنجاز هو أن النموذج يتجاوز اللغة بقدرته على استخلاص المعرفة عبر اللغات المختلفة. لذا، إذا كانت الإجابة باللغة الإيطالية، فسوف تعرفها وتتمكن من تقديم الإجابة باللغة التي تم طرح السؤال بها.

وهذا من شأنه أن يجعله مشابهًا لهدف الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط من Google والذي يسمى MUM. ويقال إن أمي قادرة على تقديم إجابات باللغة الإنجليزية التي لا توجد بياناتها إلا بلغة أخرى، مثل اليابانية.

تطبيقات جي بي تي-4

لا يوجد إعلان حالي عن مكان ظهور GPT-4. ولكن تم ذكر Azure-OpenAI على وجه التحديد.

وتكافح شركة جوجل للحاق بشركة مايكروسوفت من خلال دمج التكنولوجيا المنافسة في محرك البحث الخاص بها. يؤدي هذا التطور إلى تفاقم التصور بأن جوجل متخلفة وتفتقر إلى الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يواجه المستهلك.

تقوم Google بالفعل بدمج الذكاء الاصطناعي في منتجات متعددة مثل Google Lens وخرائط Google وغيرها من المجالات التي يتفاعل فيها المستهلكون مع Google. يتمثل هذا النهج في استخدام الذكاء الاصطناعي كتقنية مساعدة لمساعدة الأشخاص في المهام الصغيرة.

أصبحت الطريقة التي تنفذها بها Microsoft أكثر وضوحًا، وبالتالي فهي تستحوذ على كل الاهتمام وتعزز صورة Google على أنها متعثرة وتكافح من أجل اللحاق بالركب.

قراءة الرسمية إعلان إطلاق OpenAI GPT-4 هنا.

اقرأ التقرير الألماني الأصلي هنا:

سيأتي GPT-4 الأسبوع المقبل – وسيكون متعدد الوسائط، كما تقول Microsoft ألمانيا