Rewrite this title: PDF عفا عليه الزمن بالنسبة للإنترنت المحمول أولاً؟

ستساعدك المقالة التالية: PDF عفا عليه الزمن بالنسبة للإنترنت المحمول أولاً؟

هناك العديد من الأسباب القوية التي تجعل تنسيق PDF غير ذي صلة بالإنترنت عبر الهاتف المحمول أولاً. ولكن إذا كان هذا صحيحًا، فلماذا قام أحد موظفي Google بإعادة تغريد رابط إلى صفحة تستضيف ملف PDF، وهي تغريدة تلقت 97 إعادة تغريد؟

تلقت تغريدة تروج لمستند PDF 97 إعادة تغريد، بما في ذلك واحدة كتبها جون مولر من جوجل.

عيوب في PDF للويب

لقد تم اقتراح أن أحد أسباب عدم ملاءمة ملفات PDF للإنترنت الحديث هو أنها صفحات مسدودة. في معظم الحالات، لا يوجد التنقل في الموقع ضمن صفحات PDF.

إنه مثل شارع مسدود، ليس لدى زائر الموقع أو برنامج الزحف الآلي مكان آخر يذهب إليه بمجرد وصوله إلى نهاية المستند. قد يغادر الروبوت وزائر الموقع الموقع بعد الوصول إلى صفحة النهاية المسدودة. يمكن اعتبار مثل هذه الصفحة تجربة مستخدم سيئة.

على المستوى الفني، يمكن أن يتوقف تدفق نظام ترتيب الصفحات عند صفحة ويب مسدودة. وهذا ما يسمى “حوض ترتيب الصفحات”. الوضع المثالي هو الحفاظ على تدفق نظام ترتيب الصفحات عبر الموقع حتى تتم فهرسة المزيد من الصفحات.

غالبًا ما يكون ملف PDF غير متوافق مع الهاتف المحمول

انتقاد آخر لملفات PDF للويب هو أنها غير متوافقة بطبيعتها مع تصفح الهاتف المحمول. ولا يتم عرضها على المتصفح وتتطلب تطبيقًا منفصلاً لعرضها. يؤدي هذا إلى قطع ومقاطعة تدفق المعلومات من موقع الويب إلى المستخدم.

المخالفة الأولى هي أنه يتعين على المستخدم الانتظار حتى يتم تنزيل ملف PDF. ترتبط أوقات الانتظار الطويلة بارتفاع معدلات التخلي. بعد تنزيل ملف PDF، يجب على زائر موقع الهاتف المحمول الانتظار حتى يتم فتح التطبيق الجديد.

واحدة من الأكثر احتراما متخصصو تدقيق كبار المسئولين الاقتصاديين، آلان بليويس، قدم هذا التقييم لاستخدام ملفات PDF في الإنترنت عبر الهاتف المحمول أولاً:

“إن ملفات PDF باعتبارها كيانًا قابلاً للتطبيق لاحتواء البيانات لأي شيء آخر غير العقود والفواتير وغيرها من سيناريوهات النوع الخلفي، هي كيان يحتضر نظرًا لمدى حطام القطار الذي تمثله لسهولة الاستخدام على الأجهزة المحمولة.

لقد بدأت مؤخرًا في دفع العملاء إلى التفكير في استبدال المستندات البيضاء ودراسات الحالة القديمة بتنسيق PDF بصيغة HTML الملائمة للجوال.”

“هنا يمكنك عرض “المخطط التفصيلي” لمستند Word الخاص بك. يتيح استخدام التنسيق المناسب أتمتة الإشارات المرجعية للمستندات باستخدام عناصر العنوان.

هل تنسيق PDF قديم؟

ليس وفقا ل خبير التسويق عبر الانترنت إدوارد لويس (المعروف أيضًا باسم PageOneResults)، وهو شخص يعمل في هذا المجال منذ عام 1995.

إليك ما قاله إدوارد لويس:

“هناك العديد من الصناعات التي يكون فيها PDF هو الطريقة السائدة لتخزين المعلومات. لا يوجد شيء قديم حول هذا الموضوع. PDF له غرض. وفي العديد من الحالات، يتم استخدامه لتكملة HTML بـ “معلومات إضافية” قد لا يمكن تحويلها بسهولة إلى HTML، على سبيل المثال، يجب أن يظل التنسيق الصارم سليمًا.

فيما يتعلق بمسألة علامات hreflang، والعلامات الأساسية، وعلامات ترقيم الصفحات، هذا ما عرضه إدوارد لويس:

“نحن نناقش مستندات PDF، وليس HTML. ولكن، إذا كنت ترغب في السير في هذا المسار، فلديك القدرة على إضافة كل ذلك في “” الموجودة في علامة التبويب “” في “.””

نشر إدوارد لويس وثيقة بعنوان، تحسين محركات البحث لملفات PDF (PDF) يوضح كيفية تحسين ملفات PDF. إنه مليء بالنصائح حول كيفية تطبيق مفاهيم تحسين محركات البحث (SEO) على مستندات PDF.

لقطة شاشة من مستند PDF بعنوان SEO لملفات PDF.

هل مستندات PDF PageRank هي المصارف؟

نعم و لا. ليس من الضروري أن تكون طريقًا مسدودًا. يمكن تضمين الروابط في ملف PDF. على الرغم من أن العديد من ملفات PDF تعتبر بمثابة مستودعات لتصنيف الصفحات، إلا أنه ليس من الضروري أن تكون كذلك. لذا، إذا كنت بحاجة إلى استضافة ملف PDF، ففكر في إضافة روابط التنقل حتى يتمكن المستخدمون من العودة إلى الموقع.

هل هناك قيمة لنشر ملفات PDF؟

نعم، لا يزال هناك قيمة لاستضافة ملفات PDF. إحدى الطرق هي استخدام ملفات PDF كطعم كوسيلة للحصول على عنوان بريد إلكتروني. إذا كانت النشرة الإخبارية ذات قيمة، فإن طعم PDF يكون مفيدًا لتحفيز حركة المرور والاشتراكات في البريد الإلكتروني.

هناك طريقة أخرى وهي المثال الذي بدأ به هذا المقال. كتب اثنان من مسوقي الإنترنت أ دليل اللائحة العامة لحماية البيانات (PDF) وبدأ الترويج له. اكتشفها جون مولر وأعاد تغريدها. ليس هناك حاجة للتسجيل لتلقي ملف PDF. إنها وثيقة مفيدة ومثال جيد لاستخدام ملف PDF لإضافة قيمة وبناء الوعي وإنشاء الروابط.

ستة الوجبات السريعة

أصبحت ملفات PDF غير ذات صلة على نحو متزايد في عالم الإنترنت المحمول أولاً. تفقد العديد من التطبيقات الشائعة، مثل قوائم المطاعم والمستندات التقنية الخاصة بالأعمال، قيمتها بالنسبة لزوار الموقع. يمكن للتقنيات الأخرى مثل AMP، وPWA، والتطبيقات، وHTML المستجيبة أن تملأ بأمان المكان المناسب في عصر الهاتف المحمول الأول الذي ملأته ملفات PDF خلال عصر سطح المكتب. لا يزال من الممكن استخدام ملفات PDF بشكل إبداعي لأسباب ترويجية يمكن تحسين ملفات PDF SEO يمكن لملفات PDF تمرير حقوق الارتباط ومساعدة المستخدمين على العودة إلى موقع الويب إذا تم التخطيط لها بشكل مناسب.

هل PDF عفا عليه الزمن؟

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