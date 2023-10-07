Rewrite this title: Pinterest: كشف مخطط الارتباط التابع السري

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Pinterest: كشف مخطط الارتباط التابع السري

على الرغم من أن كل الشركات الناشئة والناشئة تقريبًا تكافح من أجل إيجاد طرق جديدة لتحقيق الدخل من مستخدميها، Pinterest يبدو أنها كانت تستفيد سرًا من قاعدة عملائها من خلال استخدام الروابط التابعة. موقع الشبكة الاجتماعية الذي تم إنشاؤه منذ عامين، والذي يسمح للمستخدمين “بتثبيت” الصور والوصفات والمنتجات على “لوحة افتراضية”، نما بسرعة ليصل إلى ملايين الزوار أسبوعيًا، وهو أحد أفضل مصادر إحالة الزيارات على الإنترنت.

وفقًا للاكتشاف الأخير، الذي أعلنه المسوق الرقمي والمدون جوش ديفيس، Pinterest يقوم بتعديل الروابط إلى مواقع التجارة الإلكترونية لتشمل روابط التتبع التابعة الخاصة بها. الآن، عندما أ Pinterest ينقر المستخدم من خلال “دبوس” على Pinterest وإجراء عملية شراء في أحد مواقع التجارة الإلكترونية، Pinterest يحصل على نسبة من البيع. Pinterest وقد تم استخدام خدمة Skilinks، والذي يضيف تلقائيًا روابط تابعة لأي منتجات قد تكون مرتبطة ببرنامج تابع، لتعديل الروابط بهدوء.

قال ديفيس ما يلي عن تبادل الارتباط التلقائي في منشوره:

“أنا، مثل كثير من الناس، ليس لدي مشكلة مع Pinterest كسب المال من محتوى المستخدم. يتم تعديل الروابط بسلاسة حتى لا تؤثر على التجربة. Pinterest من المحتمل أن يكشفوا عن هذه الممارسة للمستخدمين حتى لو لم يُطلب منهم القيام بذلك بموجب القانون، وذلك فقط للحفاظ على الثقة مع مستخدميهم.

على الرغم من أن الأغلبية Pinterest لن يواجه المستخدمون مشكلة مع الموقع سريع النمو الذي يجني الأموال من الروابط التابعة، وهو قرار مشكوك فيه من وجهة النظر التجارية والأخلاقية على حد سواء بعدم الكشف عن هذه الحقيقة إلى Pinterest المستخدمين. لو Pinterest تريد استعادة ثقة مستخدميها، فيجب عليهم الكشف بشكل كامل عن تفاصيل البرنامج التابع وإصدار بيان في أقرب وقت ممكن.

[Sources Include: LLSocial.com & NY Times]