Rewrite this title: #Pinterest يجعل قائمة أفضل 50 موقعًا

ستساعدك المقالة التالية: #Pinterest يجعل قائمة أفضل 50 موقعًا

Pinterest وصلت أخيرًا إلى قائمة أفضل 50 موقعًا إلكترونيًا الأكثر زيارة في الولايات المتحدة، وفقًا لـ comScoreمع ما يزيد قليلاً عن 25.3 مليون زائر في شهر سبتمبر. لن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يتجاوز موقع لوحة الإعلانات الاجتماعية مواقع MySpace وInstragram وTumblr التي تحتل المرتبة 47 و44 و42 على التوالي. لينكدإن و Twitter يحتل المركزين 26 و27، أي ما يقل قليلاً عن 40 مليون زائر في سبتمبر.

وفق أرض التسويق:

Pinterest لقد كان ينمو بشكل كبير لمدة عام على الأقل، ولكن نموه الأخير يغذيه بلا شك قرار الموقع في أغسطس بفتح التسجيل لأي شخص، دون الحاجة إلى دعوة.

قدّر مشروع الإنترنت والحياة الأمريكية التابع لمركز بيو للأبحاث مؤخرًا أن 12 بالمائة من جميع مستخدمي الإنترنت يستخدمونه Pinterest، بما في ذلك 19 بالمائة من جميع مستخدمي الإنترنت من الإناث. يجب أن تستمر ترقيات تطبيقات الهاتف المحمول الأخيرة للشركة في تعزيز الاعتماد والاستخدام.

قم بدمج هذه المعلومات مع دراسة حالة Shopify التي تم إصدارها في الربيع، وهناك حجة قوية لإدراج العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية Pinterest في مزيجهم التسويقي للعطلات.

“تتبعت Shopify التجار في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا من سبتمبر 2011 حتى أبريل 2012. أظهرت أرقام المبيعات ذلك Pinterest أنفق المستخدمون أموالاً أكثر – بمتوسط ​​80 دولارًا لكل طلب – مقارنة بالعملاء الذين أتوا عبر شبكات أخرى مثل Facebook و Twitter”، حسبما ذكرت ديفون جلين.

في نهاية شهر أكتوبر، هل ستتمكن من الاستفادة من قوة قيادة حركة المرور؟ Pinterest لجذب المتسوقين في العطلات؟