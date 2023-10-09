Rewrite this title: PlayStation يجلب التطبيق إلى Android Marketplace

ستساعدك المقالة التالية: PlayStation يجلب التطبيق إلى Android Marketplace

كما ذكرنا مؤخرًا، تجاوز نظام Android حاجز 200000 تطبيق، ولكن هناك العديد من التطبيقات المثيرة في الأفق. إحداها من Sony PlayStation، وقد أثارت إعجاب المستخدمين قريبًا.

وفقا لتقرير انتهى في مجتمع أندرويد، من المقرر إطلاق تطبيق PlayStation في المستقبل القريب، ولكن سيتم إصداره فقط في فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا. ومن المفارقات أن التطبيق لن يكون متاحًا في أمريكا الشمالية، ولن يتم إصداره في أجزاء أخرى كثيرة من العالم حيث يظل PlayStation ناجحًا. ومن المتوقع أن تعمل الإصدارات الجديدة من التطبيق على “نشر الحب” على نطاق عالمي، بحيث يغطي أجهزة Android في جميع المناطق التي تُعرف فيها أجهزة PlayStation وتحبها.

التطبيق نفسه لن يسمح للمستخدمين بلعب أي ألعاب PSP أو PlayStation، ولكنه سيسمح للمستخدمين بالبقاء على اتصال مع الأصدقاء من شبكة PS3 الخاصة بهم. سيتمكن مستخدمو التطبيق من معرفة متى يكون الأصدقاء متصلين بالإنترنت، وما يلعبونه، وما هي الجوائز التي حصلوا عليها مؤخرًا.

وهذا يجعله مشابهًا جدًا لتطبيق Xbox Live المنشور بالفعل لسوق Android، والذي يسمح لمستخدمي Xbox 360 بالاطلاع على بطاقات اللعبة والإنجازات والملفات الشخصية وحالات المستخدمين متصلين/غير متصلين بالإنترنت. يمكن لمستخدمي إصدار Microsoft أيضًا إرسال الرسائل واستقبالها، ومن المتوقع أن توفر شركة Sony وظائف مماثلة.

بينما يواصل Android خوض المعركة معه Apple، يبدو أن حروب وحدات التحكم تنتقل أيضًا إلى الميدان عبر هذه الوسائط الجديدة. ورغم أن هذه الصفقة لن تكون بالتأكيد صفقة رابحة بالنسبة لمايكروسوفت أو سوني، إلا أن هذه التطبيقات ستسمح لكل من الشركتين ببناء حس مجتمعي يظل مستمراً حتى عندما يبتعد المستخدمون عن شاشات التلفزيون الخاصة بهم.