Rewrite this title: PopScreen & Jinni: الارتقاء بالبحث عن الفيديو إلى المستوى التالي من الابتكار

ستساعدك المقالة التالية: PopScreen & Jinni: الارتقاء بالبحث عن الفيديو إلى المستوى التالي من الابتكار

تكتسب محركات البحث التي تلبي احتياجات المجالات المستهدفة شعبية متزايدة. يضيف معظمهم عنصر التفاعل الاجتماعي، مثل المشاركة والتضمين والتصويت لإبقاء زوارهم لفترة أطول على الموقع، و”فرض” تصنيف المستخدمين. إنه أسلوب ذكي للبحث في صناعة يهيمن عليها Google. وفيما يتعلق بالبحث عن الفيديو، فنحن نعلم بالفعل أن جوجل لديها أقدامها في عمق هذا المجال YouTube كونها السيادة بلا منازع لهذه الصناعة.

لكن، هل هذا يعني أنه لا يوجد مجال لمحركات بحث الفيديو الأخرى؟ بالكاد. في الواقع، هناك الكثير منها، مما يجعل محاولة إعداد قائمة كاملة مهمة صعبة. لذا بدلًا من هذه القائمة، دعونا نلقي نظرة على اثنين فقط من محركات بحث الفيديو الواعدة التي يجلب كل منها عنصرًا جديدًا ومبتكرًا إلى الصناعة.

يكتشف PopScreen مقاطع الفيديو الشائعة ويتنبأ بما ينتشر بسرعة كبيرة

بوبسكرين هي خدمة اكتشاف وتنظيم الفيديو، وهي عبارة عن أداة تجميع إذا أردت، حيث تقوم بجمع محتوى الفيديو من جميع أنحاء الويب. يشبه الموقع أمثال FriendFeed، مع الاختلاف، حيث يمكنك فعليًا تنظيم مقاطع الفيديو الخاصة بك في قوائم تشغيل، وتشغيلها باستخدام مشغل متكامل أنيق.

يمكنك البحث في قاعدة بيانات PopScreens الخاصة بالمحتوى المجمع لمقاطع الفيديو الجديدة إلى “POP”، واستيراد مقاطع الفيديو من جهازك YouTube (أو من أي موقع ويب آخر لمشاركة الفيديو)، وأضف مقاطع فيديو إلى مكتبة PopScreen الخاصة بك عبر عنوان url أو كود التضمين، وقم بوضع إشارة مرجعية على مقاطع الفيديو أثناء التصفح. الأداة التي توفرها PopScreen لهذا الغرض عبارة عن إشارة مرجعية للسحب والإفلات تلتصق بشريط الإشارات المرجعية في متصفحك وتتيح لك حفظ المحتوى أثناء التنقل.

لنفترض أنك اكتشفت مقطع فيديو على موقع ليس لديك حساب فيه. ثم كل ما عليك فعله هو “POP IT” – انقر على التطبيق المختصر لحفظ الفيديو في حساب PopScreen الخاص بك، في قائمة التشغيل المقابلة. علاوة على ذلك، إذا كنت ترغب في مشاركة الفيديو، يمكنك ذلك، دون الحاجة إلى التصفح ذهابًا وإيابًا. يتيح لك التطبيق المختصر نشر التحديثات على Twitter, Facebook، يحفر، وما إلى ذلك. قد يبدو الأمر وكأنه شيء معقد، لكنني أؤكد لك أنه ليس كذلك. PopScreen نظيف للغاية، وواجهة المستخدم قابلة للاكتشاف وسهلة الاستخدام.

ومع ذلك، فإن تجميع المحتوى ليس موطن القوة الرئيسي لـ PopScreen. ما لا يستطيع المستخدمون رؤيته حتى الآن هو ميزة من شأنها التنبؤ بالمستقبل عمليًا. سيتم إصدار خوارزمية PopScreen الخاصة، PopScore، والتي سيتم إصدارها قريبًا، ولديها القدرة على اكتشاف مقاطع الفيديو الشائعة والتنبؤ بما سيكون شائعًا في المستقبل القريب. هذه ليست YouTube- النوع الأكثر شيوعًا من الميزات، ولكنه أكثر تعقيدًا وله إمكانات هائلة لمعلني الفيديو.

يراقب PopScreen حاليًا أكثر من 10000 مصدر لمحتوى الفيديو، بما في ذلك المدونات ومنافذ الأخبار والأدلة والبوابات عبر الإنترنت وغيرها الكثير؛ ويقوم بفهرسة ما بين 20000 إلى 25000 مقطع فيديو يوميًا. عندما يتم نشر PopScore (في غضون أيام)، ستعرض PopScreen على صفحتها الرئيسية عددًا من مقاطع الفيديو التي تعتبرها الخوارزمية من المحتمل أن تكون مثيرة للفيروس. إذا ثبتت دقة توقعاته، فسوف يصنع PopScreen التاريخ.

جيني هو فيلم على الإنترنت “محرك الذوق”

جيني، تُعرّف نفسها بأنها أول “محرك الذوق” – وهو محرك بحث فيديو مدعوم بتكنولوجيا البحث الدلالي وتوصيف الذوق. عند البحث باستخدام Jinni، يتم تجميع بيانات التصفح الخاصة بك، ويتم تقديم النتائج بناءً على توصيات مخصصة. أصبحت هذه التوصيات ممكنة بفضل جوهر المحرك – جينوم الفيلم (الذي أنشأه محترفو السينما) والذي يحتوي على عدة آلاف من “الجينات” المخصصة لكل عنوان لوصف الحبكة والحالة المزاجية والأسلوب والإعداد والموسيقى التصويرية والمزيد – وهو بديل غني للمحرك. لغة النوع المعتادة.

على عكس PoPScreen، وهي شركة تجريبية ناشئة جديدة، فإن Jinni هي بالفعل أحد المخضرمين في الإصدار التجريبي منذ فترة طويلة، مع مجتمع قوي وعدد قليل من الجوائز تحت حزامها. إن مجال Jinni ليس واسعًا مثل مجال PoPScreen، والذي سيجمع كل ما تريده طالما أنه محتوى فيديو. تدور أحداث Jinni حول الأفلام والبرامج التلفزيونية، وإيجاد/التوصية بما يعجبك.

لنفترض أنك تريد مشاهدة فيلم من بطولة جيف بريدجز. تكتب مصطلح البحث الخاص بك، وسيظهر Jinni بعدة نتائج – جميعها ذات صلة (تم تنقيحها إلى هذا الحد). تنقر على المفضلة لديك ويأخذك Jinni إلى مكان حيث يمكنك قراءة مراجعات الأفلام والعثور على كيفية مشاهدتها – إما عن طريق استئجارها من Netflix، أو الشراء من Amazonأو العثور على بث تنزيل قانوني لك أو العثور على مكان يمكنك من خلاله مشاهدته مجانًا (مثل Hulu، على سبيل المثال).

يجلب كلا محركي البحث ابتكارات مهمة إلى سوق الفيديو عبر الإنترنت، ومن هذا المنظور وحده، فإنهما يستحقان الاهتمام. جيني وجدت مكانًا صارمًا، ولكنه مكان ذو إمكانيات لا حدود لها. لدى الشركة بالفعل بعض الشركاء الأقوياء مثل SeaChange وNDS وOpenTV، ويراقبها مشغلو الكابلات عن كثب. والسؤال هو، من آخر يراقب؟ ستقوم Jinni بعملية استحواذ رائعة لأمثال Hulu وNetflix. حتى Amazon يمكن أن تستخدم الخوارزمية لمساعدة عملائها في العثور على محتوى فيديو أكثر صلة. إذا كان عليك الرهان، فماذا سيكون رهانك: من سيشتري جيني، ولماذا؟

أما بالنسبة لـ PopScreen، فلا يتطلب الأمر الكثير من الخيال لوضع إمكاناته في منظورها الصحيح. مجمع الفيديو ليس بالأمر الكبير، بغض النظر عن مدى جماله، ولكنه محرك تنبؤ بالفيديو؟ هذه قصة أخرى.