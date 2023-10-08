Rewrite this title: PubCon: أحدث موضوعات واتجاهات تحسين محركات البحث (SEO) مع جريج بوسر

ستساعدك المقالة التالية: PubCon: أحدث موضوعات واتجاهات تحسين محركات البحث (SEO) مع جريج بوسر

جريج بوسر، نائب الرئيس الأول للبحث في BlueGlass Interactive والرئيس السابق لشركة 3 Dog Media، انتهى للتو من التحدث في PubCon حول أحدث المواضيع والاتجاهات في تحسين محركات البحث. وفيما يلي ملاحظاتي من عرضه الممتاز:

1. جودة الموقع مقابل جودة الصفحة – لم يعد Google يركز على “الصفحة” ويركز الآن على المجالات

وأثناء حديثه عن جودة الموقع، قال بوسر:

“لقد ولت الأيام التي كان Google يحدد فيها ما سيتم تصنيفه وما لا سيتم تصنيفه استنادًا إلى التحليل على مستوى الصفحة بشكل أساسي. الأداء العام للمحتوى هو المفتاح!

حتى لو لم تكن من مرسلي البريد العشوائي، فقد يكون تحديث Panda قد وصل إلى تصنيفات البحث الخاصة بك بسبب أخطاء غير مقصودة. على سبيل المثال، من المهم للغاية مراقبة المحتوى الذي ينشئه المستخدم والتأكد من أن المحتوى الموجود على نطاقك يتماشى مع رسالة علامتك التجارية والجودة العالية. قد يؤدي وجود كمية كبيرة من المحتوى ذي الجودة الرديئة في نطاقك إلى قيام Google بتخفيض قيمة المحتوى الرسمي الخاص بك.

من المهم جدًا أن يأخذ مشرفو المواقع الوقت الكافي لفهم كيفية أداء المحتوى. ستساعد الأسئلة الواردة أدناه مشرفي المواقع على فهم هذه المشكلة المهمة بشكل أفضل:

ستكون معظم مشكلات المحتوى مرتبطة بضعف تحديد العنوان الأساسي أو عدم وجود خطة مناسبة للتحكم في الوصول. استخدم ما يلي لضمان التحكم في المحتوى الخاص بك بشكل صحيح:

Rel الكنسي

استبعاد الروبوتات

Noindex/متابعة

إعادة التوجيه

استثناءات المعلمات (أدوات Web Master)

2. إشارات المشاركة البشرية

هناك كمية متزايدة من البيانات التي تظهر التحول من تحسين محركات البحث “التقليدية” إلى الإشارات الاجتماعية (المشاركة البشرية). استحوذت Google مؤخرًا على PostRank، وهو مقياس مشابه لمقياس PageRank للتواصل الاجتماعي، والذي يشير إلى مدى أهمية المشاركة البشرية في خوارزمية Google. يرجع جزء من السبب وراء محاولة Google القيام بعمل أفضل في تحليل المشاركة البشرية إلى مشاركة الأشخاص للروابط عبر الشبكات الاجتماعية بدلاً من المدونات أو المواقع.

لتحسين المشاركة البشرية، يجب تركيز الجهود على ما يلي:

قم ببناء إشارات تفاعل متسقة للمحتوى الخاص بك

قم بتطوير روابط من الصفحات/المجالات بإشارات مشاركة متسقة

3. تنوع الروابط الخلفية – القوة الغاشمة ماتت!

لم يعد التركيز على إنشاء روابط نصية مطابقة تمامًا لترتيب المصطلح بمثابة إستراتيجية قابلة للتطبيق. بدلاً من ذلك، من المهم أن تركز إستراتيجية النص الأساسي على بناء بصمة طبيعية باستخدام الإرشادات التالية: