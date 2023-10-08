Rewrite this title: PubCon: تحسين تحويل الوسائط الاجتماعية مع بريان ماسي

ستساعدك المقالة التالية: PubCon: تحسين تحويل الوسائط الاجتماعية مع بريان ماسي

بريان ماسي، عالم تحسين التحويل ومؤلف منشور على نطاق واسع، قدم مؤخرًا عرضًا حول كيفية قياس وتحسين معدلات التحويل على وسائل التواصل الاجتماعي. ماسي صاحب Conversionscientist.com، أكد أنه بغض النظر عن حجم “البصمة الاجتماعية” للعلامة التجارية، فمن المهم قياس التحويلات. هذه البيانات هي التي ستضمن أن الموقع يقوم بتحويل الزوار بشكل صحيح من المواقع الاجتماعية إلى عائد استثمار إيجابي.

وفي مرحلة ما خلال العرض، قال ماسي:

“وسائل التواصل الاجتماعي رائعة لدعم العملاء، لكنني لا أهتم. تتيح لنا وسائل التواصل الاجتماعي الاستماع إلى المحادثات حول علامتنا التجارية، لكنني لا أهتم. يقول الناس أن وسائل التواصل الاجتماعي مجانية، لكنها ليست كذلك. يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تزيد المبيعات التي لم تكن العلامة التجارية لتراها لولا ذلك – الآن لفت انتباهي، أثبت ذلك.

مسار المبيعات غير الاجتماعي (التقليدي):

الوعي – الاعتبار – العمل

مسار مبيعات وسائل التواصل الاجتماعي:

الوعي – الاعتبار – العمل – الاستخدام – الرأي – الحديث

الفرق الأساسي بين مسار تحويل المبيعات التقليدي ومسار مبيعات وسائل التواصل الاجتماعي هو التضخيم. ومع ذلك، في النهاية، يجب على العلامة التجارية أن تبحث عن التضخيم الإضافي (الحديث) لإنتاج إجراءات إضافية تؤدي إلى عائد استثمار إيجابي.

خطوات قياس النتائج الاجتماعية:

1 – ما تمت مشاركته على أي شبكة ومتى

2 – عدد الأشخاص الذين من المحتمل أن يشاهدوه (مرات الظهور أو مدى الوصول)

3 – كم عدد القراء الذين نقروا على الصفحة المقصودة الاجتماعية

4 – كم عدد القراء الذين تم تحويلهم (اشتروا أو اشتركوا أو أكملوا النموذج)

خلال العرض التقديمي، شرح ماسي بعناية الفرق بين المقاييس التنبؤية والمقاييس النهائية. تحاول المقاييس التنبؤية التنبؤ بما قد يحدث (أي عدد التحويلات التي سيؤدي إليها 1000 زائر إضافي) وتعتمد المقاييس النهائية على البيانات الواقعية (أي عدد الأشخاص الذين اشتروا المنتج بالفعل). لقياس عائد الاستثمار، يُقترح بشدة استخدام المقاييس النهائية.

تمت التوصية بالأدوات التالية لتحسين الصفحة المقصودة الاجتماعية:

البحث في المدونة: بحث مدونة جوجل & تكنوراتي

خدمات الاستماع والتتبع: com.trackur, com.buzzstream, تنبت الاجتماعية, راديان6، & إشارة اجتماعية

أدوات اختصار عناوين URL مع مقاييس التتبع: bit.ly و budurl.com

وضع علامات الارتباط: تحليلات كوكل

إنشاء الصفحات المقصودة الاجتماعية: ووردبريس، Facebook الصفحات، مجموعات LinkedIn

وكما قال ماسي خلال العرض، فقد حان الوقت “لترك عالم التسويق والخرافات والدخول إلى عالم بيانات التحويل”. يمكن الوصول إلى الدراسة والعرض التقديمي الكامل لتحسين التحويل على موقعه.