Rewrite this title: #pubcon حالة المؤشر مع مات كاتس وأميت سينغال

ستساعدك المقالة التالية: #pubcon حالة المؤشر مع مات كاتس وأميت سينغال

انضم مات كاتس، رئيس قسم مراقبة الجودة ورئيس البريد العشوائي في Google، إلى أميت سينغال لتقديم خطاب PubCon الرئيسي هذا الصباح. Amit Singhal، وهو أحد مهندسي الخوارزميات الأساسيين في Google، ظهر بشكل نادر وقدم للحاضرين في PubCon فرصة لفهم البرمجة والمنطق الكامن وراء محرك البحث رقم واحد بشكل أفضل. بالإضافة إلى الكلمة الرئيسية، خصص كل من سينغال وكوتس وقتًا للإجابة على أسئلة الجمهور بعد تقديم عروضهما.

مات كاتس: حالة الفهرس

بدأ كاتس بالإشارة إلى تغريدة شاهدها بالأمس:

“لا أعرف ما إذا كانت محركات البحث ذات صلة خلال 6 أشهر.”

ردًا على التغريدة، أظهر ما فعله بالأمس عندما رآه – لقد بصق ماءه في جميع أنحاء المسرح. بكل جدية، ذكر كاتس أن تحسين محركات البحث (SEO) هو نوع من التسويق، الذي يناشد الطبيعة البشرية، وقال إنه لن يختفي أبدًا – وهذا أمر ثابت. الثابت الآخر الوحيد في تحسين محركات البحث (SEO) هو أن البحث يتغير باستمرار. على الرغم من أن تحسين محركات البحث (SEO) قد تغير تمامًا ومليئًا بالتحديات الجديدة، إلا أنه لا يزال وسيظل دائمًا يتعلق بمساعدة الشركات على تقديم نفسها في أفضل صورة. شجع مات كاتس الجمهور:

“أنت لا تريد أن تذهب إلى حيث توجد محركات البحث؛ تريد الذهاب إلى حيث ستكون محركات البحث.”

تحسين محركات البحث في عام 2010:

على الرغم من أنه لا يبدو أن فريق البريد العشوائي على الويب كان له حضور كبير في عام 2010، إلا أن ذلك كان بسبب تحسين أسلوبهم في التعامل مع المواقع المخترقة. وبما أنهم كانوا يركزون على هذا، فقد كان لديهم وقت أقل لقضائه على البريد الإلكتروني العشوائي “التقليدي”.

تحسين محركات البحث في عام 2011:

لقد عملوا على الحد من ظهور المواقع ذات الجودة المنخفضة في المناصب العليا (باندا) والاتصالات.

لقد كان Panda تغييرًا خوارزميًا (وليس يدويًا) وذكر كاتس أن Google تدرك أنه لا توجد خوارزمية مثالية. إذا شعر أحد المواقع بأنه قد تم تخفيض تصنيفه بشكل غير صحيح، فقد شجع مالك الموقع على التواصل مع Google. سيؤدي هذا في نفس الوقت إلى تحسين الخوارزمية وربما يساعد في تصنيف الموقع.

تم تكثيف جهود الاتصال في عام 2011. الآن، إذا حدث إجراء يدوي ضد أحد المواقع، فيمكنك إرسال طلب إعادة النظر من خلال أدوات مشرفي المواقع من Google وسيقدم لك فريق البريد العشوائي التوجيه.

إلى أين يتجه Google/SEO؟

طويلة المدى (عرض 10,000 دقيقة):

وهي عناصر طويلة المدى ستؤثر على المواقع في المستقبل المنظور ويوصي بوجود استراتيجية في كل مجال من هذه المجالات

الهاتف المحمول – الهاتف الخليوي هو جهاز كمبيوتر تحمله معك في كل مكان.

اجتماعي – يمكن لـ Google الزحف إلى الويب المفتوح فقط. إذا تم حظر Googlebot، فلن يتمكنوا من رؤيته. ومع ذلك، يعد التواصل الاجتماعي جانبًا مهمًا في قيام Google بإزالة البريد العشوائي وسيصبح هذا جزءًا أكبر وأكبر من الخوارزمية

محلي – تتم معظم عمليات الشراء هنا وسيصبح هذا أكبر وأكبر

المستقبل القريب (عرض 1000 قدم):

يعد الفهم الأفضل للصفحة أمرًا مهمًا لـ Google في المستقبل القريب. على سبيل المثال، تحاول Google فهم مقدار المحتوى الموجود في الجزء المرئي من الصفحة حتى تتمكن من تحسين تجربة المستخدم.

ينمو البحث المخصص بشكل مطرد وسيصبح أكبر في المستقبل القريب.

ستواصل Google طرح أدوات أفضل للباحثين.

ترغب Google في أن تصبح أكثر شفافية فيما يتعلق بالتغييرات (بما في ذلك الخوارزمية) ولا تريد أن تكون Google صندوقًا أسود.

يتحدث فريق البريد العشوائي عن إمكانية إرسال تنبيه إلى Google عند نشر شيء ما – وهذا من شأنه أن يتيح لـ Google معرفة هوية المؤلف.

المستقبل الفوري (عرض 1 بوصة) – أشياء يجب القيام بها

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