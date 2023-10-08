Rewrite this title: PubCon: كريستوفر جونز يتحدث عن زيادة نقاط Klout والحضور الاجتماعي

ستساعدك المقالة التالية: PubCon: كريستوفر جونز يتحدث عن زيادة نقاط Klout والحضور الاجتماعي

كريستوفر جونز، المؤلف الأكثر مبيعاً المخطط البصري لكبار المسئولين الاقتصاديين (SEO). وتحدث مؤسس KBJ Capital في PubCon اليوم حول موضوع إشارات وسائل التواصل الاجتماعي. ركزت معظم عروضه التقديمية على اعتقاده بأن التواجد القوي في وسائل التواصل الاجتماعي والسلطة سيؤثران على تصنيفات البحث وقد يصبحان أكثر أهمية من الملف الشخصي للارتباط الخلفي للموقع في المستقبل القريب.

خلال العرض، تحدث جونز باستفاضة عن كلاوت وأعرب عن اعتقاده بأن هذه النتيجة قد تصبح مقياسًا مهمًا، مشابهًا لنظام PageRank، في المستقبل القريب. تُعد درجة Klout، التي تقيس عدد الأشخاص الذين تؤثر عليهم (True Reach)، ومدى تأثيرك عليهم (Amplification)، وتأثير الشبكة (Network)، مقياسًا جيدًا لكيفية تفاعل العلامة التجارية أو الشخص مع متابعيهم. في النهاية، ما يفعله كلاوت هو قياس تأثير وسائل التواصل الاجتماعي للشركة/الفرد. ذكر جونز أنه يعتقد أن نتيجة “Klout” قد تكون في نهاية المطاف أكثر أهمية من ملف تعريف الارتباط الخاص بك وأن هناك احتمالًا كبيرًا أن تحصل Google على Klout في مرحلة ما.

5 طرق لزيادة نقاط Klout الخاصة بك

كن حقيقيا وأصيلا احصل على مستخدمي تويتر/فيسبوك مؤثرين لمشاركة المحتوى (الروابط) انخرط بشكل استراتيجي مع الأشخاص المؤثرين الحاصلين على درجات عالية في Klout وشارك محتوى مثيرًا للاهتمام تقليم متابعيك / أصدقائك التركيز على مكانتك

مع التواجد الاجتماعي القوي الذي أصبح ذا أهمية متزايدة لتصنيفات البحث وتحسين محركات البحث العضوية، فإن مجرد الحصول على Facebook و Twitter الحساب لا يكفي. وبدلاً من ذلك، يجب على الشركات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل منتظم وبطرق تجذب المستخدمين بطريقة تفاعلية عالية الجودة. إن هذه المشاركة الاجتماعية والتأثير على المجتمع هي التي قد تحدد التصنيف في المستقبل القريب.

نصائح قابلة للتنفيذ لزيادة التأثير الاجتماعي: