Rewrite this title: #pubcon مات كاتس وأميت سينغال يجيبان على الأسئلة ويقدمان النصائح

ستساعدك المقالة التالية: #pubcon مات كاتس وأميت سينغال يجيبان على الأسئلة ويقدمان النصائح

Cutts: أكثر من 96% من المواقع تحصل على جميع عمليات البحث الخاصة بها ضمن حدود الـ 1000 عملية بحث. ستتطلب آخر 4% من المواقع تخزين بيانات أكبر بمقدار 2-3 مرات.

سينغال: تفضيلات Google تكون دائمًا خوارزمية، وهي قابلة للتوسع عبر جميع المواقع والبلدان واللغات. بشكل عام، كان تحديث Panda بمثابة تغيير إيجابي للغاية – حيث تشير القياسات العلمية إلى أن تجربة مستخدم Google أفضل مما كانت عليه من قبل. ومع ذلك، فهم يدركون أنه لا توجد خوارزمية مثالية ويريدون من الأشخاص إرسال تقارير عن مثل هذه الحالات حتى يتمكنوا من تحسين الخوارزمية.

كاتس: جوجل تستمع. ولسوء الحظ، فإن التغييرات تستغرق وقتا للتنفيذ. يستخدمون التقارير المجمعة لمحاولة تحسين الخوارزمية. الخوارزمية قيد التطوير النشط ويريدون تصحيحها.

كاتس: يعد الويب أحد الأماكن الوحيدة التي يمكن للشركات الصغيرة أن تتحرك فيها بشكل أسرع من الشركات الكبيرة. غالبًا ما تكون الشركات الكبرى كبيرة لسبب ما، ونتيجة لذلك يمكنها أن تتفوق على الصفحات الأخرى. ومع ذلك، فإن محرك البحث يمنح الشركات الصغيرة فرصة لأن تكون أدوات مشرفي المواقع من Google بمثابة أداة التعادل إلى حد ما ويجب على الشركات الصغيرة استخدام هذا – أي من المرجح أن تستخدم الشركات الكبيرة النص في الصور/الفلاش وستعرف الشركات الصغيرة ذلك بشكل أفضل. أيضًا، يجب على الشركات الصغيرة التركيز على المجال الصغير.

سينغال: تشير جميع القياسات العلمية والمراجعات اليدوية إلى أن الخوارزمية تتحسن وأن جودة البحث آخذة في التحسن (تحسين جودة البحث = نتائج أكثر صلة وذات جودة أعلى).

كاتس: كان الويب بمثابة “الغرب المتوحش” ولا يزال هناك عنصر صغير من هذا خاصة على المستوى المحلي. تتغير المنطقة المحلية بسرعة وستؤدي مجموعة من أدوات مكافحة البريد العشوائي اليدوية والتغييرات الخوارزمية إلى السيطرة على هذا الأمر. إنهم منفتحون على الأفكار حول كيفية منع عمليات الحذف الضارة للشركات الأخرى. وهم يعملون على هذا.

كاتس: الاتجاه السائد هو أن البحث أصبح أكثر شخصية ويجب أن يستمر هذا الأمر، مما يعني أن هذا الأمر مهم بالنسبة إلى Google. الناس غير راضين عن فقدانهم لبعض بيانات كلماتهم الرئيسية. ومع ذلك، إذا قمت بتنزيل بياناتك من أدوات مشرفي المواقع من Google، فسيظل بإمكان 96% من الأشخاص رؤية جميع بيانات كلماتهم الرئيسية. لن يتراجعوا عن SSL – إذا كان هناك أي شيء يمكنهم المضي قدمًا وقد لا يحصل المعلنون على البيانات في المستقبل. يريد الناس أن يعرفوا أنه لا يتم التطفل عليهم.

كاتس: يتم إرسال البيانات الصحفية إلى أشخاص آخرين وتطلب منهم الكتابة عنك. بدلاً من ذلك، اعمل بجد لإنتاج محتوى عالي الجودة على موقعك وسيرغب الأشخاص في الكتابة عنك. من الصعب أن تكون طبيعيًا أكثر من أن تكون طبيعيًا.

سينغال: يجب أن يكون المحتوى عالي الجودة ومفيدًا من وجهة نظر القارئ. إذا كان المحتوى عالي الجودة وكنت تعمل بجد من أجل المستخدمين، فلا بأس.

كاتس: هل تسأل عن كيفية عمل صفحات المدخل (بشكل لا يصدق)؟!؟ رغم ذلك، هناك إجابة – تعتمد على كمية البريد العشوائي. إذا كان هناك قدر كبير من المحتوى الرائع، فمن المحتمل أن يعاقبوا فقط جزء الموقع الذي يستخدم صفحات المدخل. ومع ذلك، إذا

سينغال: لا تفعل ذلك يا رجل.

كاتس: ما يهم هو النتيجة النهائية. تعد الروابط جزءًا من البحث، فهي تمثل السمعة عبر الإنترنت. على الرغم من وجود العديد من الأدوات التي تقوم بالإبلاغ عن الروابط، إلا أنه لا يمكن لأي من الأدوات أن تخبرك بالروابط التي تثق بها Google (ولا حتى أدوات Google). على الرغم من أن بنية الارتباط تبدو سيئة من الخارج، إلا أن مخطط الارتباط الفعلي الذي يستخدمه/يثق به Google يبدو أفضل بكثير. عندما اشتكت صحيفة نيويورك تايمز من موقع يحتوي على 10000 رابط غير مرغوب فيه، قامت Google بالتحقيق في الموقع ولم يتسلل أي رابط عبر مرشح Google. يتم احتساب الروابط التي تثق بها Google فقط.

يمكن لـ Google إما تقديم المزيد من البيانات (أي 2000 استعلام بدلاً من 1000) أو تقديم إطار زمني أطول (أي 60 يومًا). إنهم يميلون نحو المزيد من البيانات، ويعتقدون أن الأشخاص يمكنهم فقط تنزيل البيانات بشكل دوري وسيظل بإمكانهم الوصول إلى البيانات السابقة. في استطلاع غير رسمي للجمهور، لم يوافقوا على ذلك – 60% يريدون إطارًا زمنيًا أطول و40% يريدون المزيد من الاستفسارات.