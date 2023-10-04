Rewrite this title: SEJ تغزو Pubcon Las Vegas في الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر 2015

ستساعدك المقالة التالية: SEJ تغزو Pubcon Las Vegas في الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر 2015

مع مرور أقل من شهرين على انعقاد مؤتمر التسويق الرقمي الرائد في الصناعة، بوبكون لاس فيغاس، يسعدنا أن نؤكد أن فريق SEJ سيكون مرة أخرى جزءًا من هذا الحدث الذي لا يمكن تفويته.

يقام مؤتمر Pubcon Las Vegas 2015 في الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر في قاعة مؤتمرات لاس فيجاس، ويضم مجموعة من المتحدثين الرئيسيين، بما في ذلك جاي كاواساكي من Canva، وغاري إلييس من Google، وراند فيشكين من Moz.

بالإضافة إلى إنشاء جناح في قاعة المعرض، سيتحدث أعضاء فريق SEJ أيضًا في المؤتمر وسيحكمون على الجوائز في جوائز البحث الأمريكية – التي تقام بالتزامن مع Pubcon.

قم بزيارتنا في الجناح رقم 113

سيتم إعداد أعضاء فريق SEJ في الجناح رقم 113 يومي 6 و7 أكتوبر، ويسعدنا أن تأتي لرؤيتنا!

نحن ممتعون، ثق بنا. فقط تحقق من الفيديو التجميعي لدينا منذ السنة الماضية.

يمكنك أيضًا مشاهدة بكرة الخطأ لدينا.

الآن، إذا لم تكن محرجًا جدًا من رؤيتك معنا، تعال وانضم إلى المرح في Pubcon في أكتوبر.

مرة أخرى بناءً على الطلب الشائع، ستكون الساعة السعيدة في البار المفتوح لدينا – سيتعين عليك المرور بجوار جناحنا للحصول على مزيد من التفاصيل حول ذلك!

المتحدثون SEJ في مجلس النواب

تم اختيار ثلاثة من أعضاء SEJ للتحدث في هذا الحدث، ومن بين ما قيل لنا أنه كان عامًا قياسيًا في طلبات المتحدثين.

محرر تنفيذي، كيلسي جونز, مؤسس، لورين بيكر, وكبير استراتيجيي وسائل التواصل الاجتماعي، برنت سوتوراس, سيتحدث الجميع طوال الأسبوع. ترقبوا جدول الأعمال الكامل، والذي سيتم إصداره مع اقتراب موعد الحدث.

وسنكون أيضًا في حفل توزيع جوائز البحث الأمريكية، الذي سيقام مساء الأربعاء 7 أكتوبر. تم اختيار لورين وكيلسي ليكونا من بين حكام الجوائز التي ستقدم خلال هذا الحفل السنوي الثالث.

قم بالتسجيل في Pubcon قبل نهاية الشهر ولا يزال بإمكانك الاستفادة منه أسعار التسجيل المبكر.

سنراك هناك.