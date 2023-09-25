Rewrite this title: SEM مقابل SEO: ما الفرق؟

ستساعدك المقالة التالية: SEM مقابل SEO: ما الفرق؟

CSS. HTTP. عنوان URL. لغة البرمجة.

من المحتمل أن المجال الوحيد الذي يستخدم المزيد من الاختصارات والتهيئة أكثر من التسويق عبر الإنترنت هو المجال العسكري.

يستخدمها الجيش لتوفير الوقت.

في بعض الأحيان، يبدو أن صناعتنا تستخدمها فقط لإرباك الوافدين الجدد.

وليس من غير المألوف أن يخلطها حتى المحترفون ذوو الخبرة.

تحدث بعض الأخطاء الأكثر شيوعًا عندما يتعلق الأمر بالمفاهيم المتشابهة والمترابطة، ولكن المختلفة بشكل واضح، لتحسين محركات البحث (SEO) والتسويق عبر محركات البحث (SEM).

ذات مرة، في الأيام الذهبية للإنترنت المبكر (أي حوالي عام 2001)، أشار تحسين محركات البحث (SEO) إلى جزء من SEM.

ولكن مع تغير لغة التسويق عبر الإنترنت والفروق الدقيقة فيه، أصبح التسويق عبر محركات البحث يشير إلى نوع معين من التسويق الرقمي. إذن، ما الفرق؟

يُشار إليه أحيانًا أيضًا بالبحث العضوي (SEO) والبحث غير العضوي (SEM)، وكلاهما يركز على استخدام Google (وبدرجة أقل محركات البحث الأخرى) لجذب الزيارات إلى موقع ويب معين.

من وجهة نظر عالية المستوى (ولا تقلق، سنتعمق في التفاصيل لاحقًا)، فإن تحسين محركات البحث (SEO) هو عملية تحسين موقع الويب الخاص بك لتوليد حركة المرور، بينما يستخدم SEM طرقًا مدفوعة للظهور في عمليات البحث.

لا تشعر بالسوء إذا قمت بخلط هذه المصطلحات. يحدث ذلك في كل وقت.

ولمساعدتك على تجنب أي حوادث مؤسفة محرجة عند التحدث مع المسوقين الرقميين الآخرين، قمنا بتجميع هذا الدليل المفيد لإعطائك نظرة عامة على هذه المفاهيم.

مشوش؟ لا تكن كذلك، فكل شيء سيتضح في النهاية. الآن دعونا نبدأ.

اقفز إلى:

PPC، متغير آخر في المزيج

عندما نبدأ، ولجعل كل شيء أكثر إرباكًا، دعنا نضيف تهيئة أخرى إلى المزيج: PPC أو الدفع لكل نقرة.

حسنًا، هذا ليس عادلاً حقًا لأن الدفع بالنقرة (PPC) هو مجرد مصطلح آخر لـ SEM – أو على الأقل جزء منه.

من المرجح أن يكون مصطلح الدفع لكل نقرة (PPC) هو المصطلح الذي تطور خلال أيام الغرب المتوحش لاستراتيجيات محركات البحث المبكرة عندما استخدم أشخاص مختلفون مصطلحات مختلفة للإشارة إلى نفس الشيء.

في نهاية المطاف، أصبح الدفع لكل نقرة والتسويق عبر محركات البحث يعنيان نفس الشيء: إعلانات التسويق الرقمي المدفوعة على منصات البحث.

يشير الدفع لكل نقرة، بغض النظر عما إذا كان يسمى PPC، أو CPC (أي تكلفة النقرة)، أو البحث المدفوع، أو الإعلانات على شبكة البحث إلى التسويق عبر البحث المدفوع، عادةً من خلال محركات البحث مثل Google وBing.

ومع ذلك، فإن المصطلحات والتكتيكات الأخرى المستخدمة في مبادرات التسويق الرقمي – وخاصة تلك المرتبطة بأساليب التسويق عبر البحث (سواء المدفوعة أو العضوية) – قد لا تكون بسيطة ومحددة بوضوح.

ما الفرق بين SEO وSEM/PPC؟

نحن نعلم أن SEO هو تحسين محركات البحث.

ومع ذلك، لا يقوم المسوقون بتحسين محركات البحث. نحن نعمل على تحسين المحتوى ومواقع الويب لمحركات البحث (والبشر أيضًا)، حتى يتمكنوا من فهم الباحثين والوصول إليهم وتوجيههم بشكل أفضل إلى موقعنا على الويب.

مرة أخرى، لا تكون البداية منطقية دائمًا. لذا، بطبيعة الحال، هذا غير منطقي بعض الشيء.

تمامًا مثل الأشياء الأخرى في الحياة التي لا تضيف شيئًا دائمًا، هناك بعض الاختصارات التي لن يكون لها أي معنى أبدًا.

مثل سيارة همفي، والتي لا تمثل أي كلمات تبدأ بحرف U أو E فيها. (إنها في الواقع تعني مركبة ذات عجلات متعددة الأغراض عالية الحركة، وقد نشأت من الاختصار الأصلي، HMMWV.)

لقد قررنا أيضًا أن تسويق PPC (على الأقل الآن) هو نفسه أو جزء كبير جدًا من SEM. وهنا حيث تتداخل:

كلاهما مبادرات مدفوعة الأجر.

كلاهما يحتاج إلى ميزانية.

كلاهما يجعل محركات البحث مثل Google ومنصات الإعلان الأخرى تجني الكثير من المال.

ولكن، في حين ويكيبيديا يحدد التسويق عبر محركات البحث “شكل من أشكال التسويق عبر الإنترنت يتضمن الترويج لمواقع الويب من خلال زيادة ظهورها في صفحات نتائج محرك البحث (SERPs) بشكل أساسي من خلال الإعلانات المدفوعة”، وليس من السهل أن نطلق عليها نفس الشيء بالضبط.

في الواقع، تسويق الدفع لكل نقرة له خصائصه الخاصة صفحة ويكيبيديا منفصل عن التسويق عبر محركات البحث (على الرغم من وجود الكثير من التناقضات والارتباك في جميع أنحاء الصفحة).

خلاصة القول هي:

SEO ليس أحد مكونات SEM.

وعلى الرغم من أن الدفع لكل نقرة (PPC) عادةً ما يكون العنصر الأكبر والأكثر تطلبًا في SEM، فإن كلاً من PPC وSEM عبارة عن مبادرات مدفوعة الأجر توفر بيانات في الوقت الفعلي وعائد استثمار وبيانات محمية لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل المعلنين على منصات معينة.

لماذا يهم؟

الاتساق هو السبب الرئيسي لأهمية توضيح هذه المصطلحات.

لقد اعتمد عدد كبير جدًا من المسوقين المبتدئين، أو المسوقين غير المتخصصين في تعظيم القيمة من خلال البحث، تعريفات الصناعة هذه وتجاوزوها أو دمجوها أو أربكوها أو استخدموها بطريقة لا تؤدي إلا إلى إضعاف معناها الحقيقي.

وحتى المسوقون المتمرسون الذين لم يوافقوا ببساطة على المصطلحات أو ربما لم يفهموها تمامًا يساعدون في المساهمة في هذا التحول أيضًا.

قامت المؤتمرات بإعداد شرائح كاملة من عروضها التعليمية حول اصطلاح تسمية SEM عند الإشارة إلى الجهود التسويقية المدفوعة بشكل صارم، ولكن هذه الجهود لا تتم بشكل صارم من خلال محركات البحث.

يتضمن التسويق عبر محركات البحث، على الأقل من هذا المنظور، إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) على محركات البحث ولكن أيضًا على منصات الطرف الثالث مثل Amazon و YouTubeبالإضافة إلى المنصات التي تركز على الصناعة مثل Houzz أو Thumbtack أو Yelp. ويتضمن أيضًا الإعلانات الصورية وجهود تجديد النشاط التسويقي.

ومع استمرار تزايد فرصة الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، يتم استخدامها عادةً للإشارة إلى الإعلانات المدفوعة على تلك الشبكات أيضًا.

هنا في Search Engine Journal، نقوم بدورنا. سيكون الحفاظ على اتساق التعريفات واستخدامها هو أفضل طريقة للحفاظ على تنظيم المعلومات بطريقة منطقية للمسوقين.

كما أنه يساعدنا، كمسوقين، على نقل أفكارنا وأفكارنا إلى العملاء وأصحاب المصلحة، أو الأقران، أو الأصدقاء الذين لديهم فضول بشأن ما نقوم به بالضبط من أجل لقمة العيش.

ولكن، لا ينبغي لك أبدًا أن تفترض أن شخصًا آخر يعرف ما تشير إليه عند استخدامك لهذه المصطلحات.

كن موجزًا ​​واشرح بالضبط ما تتحدث عنه وتأكد من موافقة الجميع على تعريفات المصطلحات.

قبل أن ننتقل، دعونا نلخص:

تحسين محركات البحث هو الجهد العضوي الذي يذهب إلى التسويق من خلال محركات البحث.

هو الجهد العضوي الذي يذهب إلى التسويق من خلال محركات البحث. SEM و PPC يتم دفع المبادرات من خلال البحث والمنصات الأخرى.

والآن بعد أن انتهينا من ذلك، دعنا نمضي قدمًا.

هل يجب علي استخدام SEO أو SEM؟

الآن بعد أن أصبحت على دراية بالاختلافات بين تحسين محركات البحث (SEO) والتسويق عبر محرك البحث (SEM)، فأنت بلا شك تطرح على نفسك سؤالاً: أيهما يجب أن أستخدمه؟

ومن الناحية المثالية، على حد سواء.

ولكن إذا لم يكن لديك النطاق الترددي ويمكنك اختيار واحد فقط، فإليك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها:

ما هي اهدافك؟

إذا كنت ترغب في زيادة حركة المرور بسرعة، سواء للترويج لعملية بيع، أو تجربة عرض جديد، أو مجرد منح موقع الويب الخاص بك مزيدًا من الظهور، فإن SEM هو الخيار المناسب لك.

من ناحية أخرى، يعد تحسين محركات البحث بمثابة ماراثون وليس سباقًا سريعًا. يستغرق الأمر وقتًا أطول لإظهار النتائج ولكنه مفيد للنمو على المدى الطويل والقيمة المركبة.

ما هي ميزانيتك؟

من الواضح أن حملات SEM ستكلفك المال. بعد كل شيء، هناك سبب يطلق عليه اسم الدفع لكل نقرة.

إذا كانت ميزانياتك محدودة أو كان لديك هوامش إنتاج منخفضة، فقد لا يكون من المنطقي تشغيل SEM.

من ناحية أخرى، يعد تحسين محركات البحث (SEO) استثمارًا للوقت أكثر من كونه استثمارًا ماليًا. وربما يمكنك تجنيد الأشخاص الموجودين بالفعل في كشوف المرتبات الخاصة بك مثل الكتاب وموظفي تكنولوجيا المعلومات والمسوقين للمساعدة.

كيف هو أداء موقعك حاليا؟

إذا كان موقع الويب الخاص بك يحتل بالفعل مرتبة عالية بالنسبة لكلماتك الرئيسية، فستكون احتياجات تحسين محركات البحث الخاصة بك مدفوعة بشكل أساسي بالتغييرات في خوارزمية Google والمنافسة.

في هذه الحالة، يعد SEM بمثابة زيادة كبيرة. على العكس من ذلك، إذا كنت لا تحصل على الكثير من الزيارات العضوية، فربما تحتاج إلى ترتيب مُحسنات محركات البحث (SEO) الخاصة بك قبل البدء في إنفاق الأموال على الإعلانات المدفوعة.

ما مقدار البيانات التي لديك أو تحتاجها عن الزوار؟

يتيح لك SEM التقاط الكثير من بيانات الزائرين مقارنة بالبحث العضوي.

يمكنك تشغيل حملات PPC الخاصة بك من خلال لوحات المعلومات مثل Google Analytics، حيث يمكنك رؤية النقرات ومرات الظهور ونسبة النقر إلى الظهور والجلسات والتحويلات وما إلى ذلك.

يمكنك بعد ذلك استخدام هذه البيانات لتتبع الاتجاهات وجذب عملاء جدد.

كيف هي سمعتك على الانترنت؟

يعد تحسين محركات البحث (SEO) طريقة رائعة للتحكم في السرد حول علامتك التجارية.

باستخدام نفس الأساليب التي تستخدمها للوصول إلى أعلى تصنيفات البحث، يمكنك التحكم في الطريقة التي يتم بها رؤية مؤسستك عبر الإنترنت.

في أحد الأمثلة الشهيرة (وإن كانت غير ناجحة)، دفعت جامعة كاليفورنيا في ديفيس لشركة استشارية مبلغ 175 ألف دولار أمريكي إلى فرك الإنترنت من المشاركات السلبية

بالطبع، إذا كنت تستطيع التأرجح، فيجب عليك الجمع بين تحسين محركات البحث (SEO) والتسويق عبر محرك البحث (SEM) كاستراتيجيات بحث تكميلية.

بهذه الطريقة، يمكنك استخدام البيانات التي تجمعها من حملات PPC الخاصة بك لتحسين حملات SEO الخاصة بك. سيعطيك هذا فكرة أفضل عما يبحث عنه جمهورك بالضبط عندما ينقرون على الروابط الخاصة بك، حتى تتمكن من تخصيص المحتوى الخاص بك وفقًا له.

يتيح لك الجمع بين كلتا الممارستين أيضًا إنشاء حملات تجديد النشاط التسويقي.

إذا كان عملك في مجال تحسين محركات البحث (SEO) يجذب الزوار، ولكنك لا ترى التحويلات التي تريدها، فيمكنك استخدام SEM للوصول بشكل فعال إلى تلك الأهداف وإعادتهم إلى موقع الويب الخاص بك.

يمكن أن يسمح لك إقران SEO وSEM أيضًا بالسيطرة الكاملة على صفحات نتائج محرك البحث (SERPs).

إذا كان لديك الترتيب الأعلى في الصفحة الأولى من النتائج، بالإضافة إلى القوائم المدفوعة في نفس الصفحة، فقد طالبت للتو بالكثير من العقارات.

ومع ذلك، فإن الجانب السلبي لهذا هو أن قوائمك المدفوعة قد تؤدي إلى تفكيك حركة المرور العضوية الخاصة بك، مما يكلفك أموالاً غير ضرورية.

خاتمة

نأمل، في هذه المرحلة، أن نكون قد نجحنا في إقناعك بالفرق بين SEO وSEM. ولكن في حالة عدم وضوح الأمر، فها هو مرة أخرى للأشخاص الموجودين في الخلف:

تحسين محركات البحث يستخدم تكتيكات غير مدفوعة الأجر لجذب الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك بشكل عضوي. إنها عملية أبطأ (عادةً من ثلاثة إلى ستة أشهر) ولكنها يمكن أن تؤتي ثمارها على المدى الطويل.

سيم، بما في ذلك الدفع لكل نقرة (PPC)، هو استخدام منصات البحث المدفوعة لجذب حركة المرور المستهدفة إلى موقع الويب الخاص بك. إنه يتطلب ميزانية ولكن يمكنه تحقيق النتائج بسرعة كبيرة.

يرى الكثير من الأشخاص أن هذه المبادرات هي نفس الشيء أو أنها مبادرات منفصلة تمامًا ويفوتهم فوائد استخدامها معًا.

للحصول على أفضل النتائج، يجب أن يكون كلاهما جزءًا من استراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك.

يتمتع كل منهم بنقاط قوة ونقاط ضعف مختلفة، ولكن عندما يتحدون بشكل صحيح، يمكن أن يمنحك ميزة تنافسية حقيقية.

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