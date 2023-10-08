Rewrite this title: SEMPO تظهر انخفاضًا في الإنفاق على تحسين محركات البحث (SEO) في عام 2011 (ينبغي أن تكون أخبارًا جيدة للجميع)

ستساعدك المقالة التالية: SEMPO تظهر انخفاضًا في الإنفاق على تحسين محركات البحث (SEO) في عام 2011 (ينبغي أن تكون أخبارًا جيدة للجميع)

التقرير شامل ويقدم بيانات حول الجوانب المختلفة لصناعة التسويق عبر البحث. أود أن أسلط الضوء على نقطة واحدة فقط من المنظور الخاص بتحسين محركات البحث: على الرغم من حقيقة أن التقرير يظهر انخفاضًا في الإنفاق على تحسين محركات البحث هذا العام، إلا أن هناك الجانب الإيجابي لها.

وفقًا لتقرير SEMPO الأخير – انخفض عدد المنظمات المشاركة في تحسين محركات البحث (SEO) تدريجيًا في السنوات الثلاث الماضية، من 91% في عام 2009 إلى 86% في عام 2011. في حين زاد عدد المنظمات التي تنفذ وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 2%. (كما ترون في الرسم البياني أدناه والذي كان متوفرا في التقرير)

ويشير التقرير كذلك (الصفحة 18 تحت 7.2.1):

“يمكن تفسير هذا الانخفاض جزئيًا بحقيقة أن بعض الشركات تعتقد أن القيام بنشاط تحسين محركات البحث (SEO) ليس ضروريًا طالما أن لديها محتوى جيدًا على موقع الويب الخاص بها”.

أعتقد أن هذا تغيير إيجابي للغاية على الرغم من وجود انخفاض في الإنفاق على تحسين محركات البحث. يشير هذا إلى أن مالكي مواقع الويب يدركون أخيرًا أنه بمجرد تحسين الموقع لمحركات البحث، فمن أجل إثبات التواجد في المستقبل، يحتاجون إلى التركيز على التواجد عالي الجودة على الويب والذي ينعكس في الزيادة في الإنفاق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وهذا يعكس أيضًا تكامل وسائل التواصل الاجتماعي والبحث.

هذا الموقف يدل على أن هناك التحول من التركيز على مجرد بناء الروابط إلى تطوير محتوى عالي الجودة ومن ثم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي لبناء روابط طبيعية – وأنا متأكد من أنها خطوة للأمام نحو الموقف الصحيح تجاه تحسين محركات البحث.

كما يذكر التقرير أيضًا (الصفحة 20 تحت 7.2.2):

“يتركز نشاط تحسين محركات البحث (SEO) بشكل متزايد في أيدي متخصصي تحسين محركات البحث (SEO) بدلاً من الوكالات الرقمية العامة”.

يعد هذا مرة أخرى اتجاهًا إيجابيًا حيث سيؤدي ذلك إلى إبراز خدمة تحسين محركات البحث (SEO) كخدمة متخصصة وسيكون الأشخاص المخصصون للبحث العضوي مطلوبين لتحسين محركات البحث (SEO) بدلاً من المؤسسات التي تقوم بجميع أنشطة التسويق عبر الإنترنت دون أي تخصص.

تثبت كل هذه الاتجاهات أن صناعة تحسين محركات البحث (SEO) على وجه التحديد تمر بتحول ولكنها تتجه في الاتجاه الصحيح من الناحية النوعية. وتثبت الزيادة في الإنفاق على وسائل التواصل الاجتماعي ذلك حيث يكمل البحث ووسائل التواصل الاجتماعي بعضهما البعض. نظرًا لأن أحد الأهداف الرئيسية لوسائل التواصل الاجتماعي لمسوقي البحث هو تكملة تحسين محركات البحث للموقع.

الإستنتاج:

توضح الدورة التالية كيفية إثبات وجودك على الويب عالي الجودة في المستقبل وبالتالي تحسين محركات البحث على المدى الطويل.

الويب هو اللوحة التي ترسم عليها صورة أعمالك الحقيقية وإنجازاتك وموقفك ورسالتك ورؤيتك اعتمادًا على الغرض من تواجدك على الويب. يتعين علينا تطوير مهاراتنا للقيام بذلك بشكل جيد ومحاولة تقديم أفضل ما لدينا.