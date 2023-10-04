Rewrite this title: SEO 101: 4 طرق للتميز في SERPs

ستساعدك المقالة التالية: SEO 101: 4 طرق للتميز في SERPs

في هذه الأيام، مع احتلال Google المزيد من الأماكن العليا في الصفحة الأولى لنتائج نتائج البحث، أصبح التميز أكثر أهمية من أي وقت مضى. ولكن كيف يمكنك أن تُظهر لعملائك مدى روعتك في حقل نصي يبدو فيه الجميع متشابهين؟ ما الذي سيجعلك مميزًا وتحصل على تلك النقرات القيمة؟ حسنًا، لا تخف، يمكن أن تصبح نتائج البحث هذه أكثر تنوعًا مع بعض التغييرات السريعة والتي غالبًا ما يتم التغاضي عنها والتي يمكنك إجراؤها لإضافة القليل من الإثارة إلى نتائج البحث هذه.

قم بدعوة نفسك إلى الحفلة وقم بفهرسة موقعك

لقد رأينا ذلك جميعًا، الموقع المصمم والمحسن بشكل مثالي جاهز للإطلاق. لقد تم إرساله إلى عالم الإنترنت المخيف الكبير ولا شيء. لا نقرات، لا حركة المرور، مجرد خط ثابت. لا تقلق؛ هناك أمل. تأكد من قيامك بالإجراء القانوني؛ قم بإعداد Google Analytics وأدوات مشرفي المواقع، وأنشئ خريطة موقع، واحترس من المحتوى المكرر، واحصل على بعض عناوين URL سهلة البحث، واكتب محتوى جديدًا، وتأكد من أن جميع ملفات التعريف الاجتماعية الخاصة بك مرتبطة بك مرة أخرى. بعد ذلك، تحقق جيدًا من ملف robots.txt. لا تتاح للمواقع فرصة أبدًا إذا نسيت الاطلاع على قائمة التحقق من الإطلاق. لدى نيل باتل دليل مفيد حول ما عليك القيام به للسماح لمحركات البحث بمعرفة وجودك.

اجعلهم يرون النجوم

في هذه الأيام، النجوم هي أفضل صديق للأعمال التجارية، كلما كان ذلك أفضل. إذا كنت تريد أن يكون عملاؤك محدقين بالنجوم، فسوف تحتاج إلى دمج تقييمات المستخدمين في نتائج البحث الخاصة بك. تحقق من تقييمات البائع في Google. تستورد هذه الميزة تقييمات العملاء وتتيح للمستخدمين معرفة مدى روعة منتجاتك. كى تحصل عليهم ستحتاج إلى 150 مراجعة في آخر 12 شهرًا. وفقا لجوجل، تحصل الإعلانات ذات تقييمات البائع على نسبة نقر إلى ظهور أعلى بنسبة 17% من نفس الإعلانات التي لا تحتوي على تقييمات. ستؤدي هذه الزيادة إلى خفض تكاليفك وزيادة إيراداتك.

هذه النجوم ليست مخصصة للإعلانات فقط، فباستخدام المخطط يمكنك الحصول عليها في نتائجك العضوية أيضًا. تعد Yotpo أداة رائعة لفرز مراجعات المستخدمين وإحضارها إلى SERPs سواء في الإعلانات أو العضوية. وسوف يساعدونك أيضًا في جمع التقييمات من خلال التواصل مع عملائك. إن إضافة القليل من الذوق إلى نتيجة البحث الخاصة بك سوف يقطع شوطا طويلا.

كن مطلق النار بشكل مباشر، دع عميلك يعرف ما سيحصل عليه من خلال الأوصاف التعريفية

الغموض ليس بالأمر الجيد دائمًا، خاصة عندما تكون كل نقرة ذات أهمية. لا أحد يحب الطعم والتبديل، وبالتأكيد لا تحب معدلات الارتداد المرتفعة هذه. إن السماح للمستخدمين بمعرفة ما تقدمه بالضبط هو مفتاح تلك النقرات المرغوبة. في حين أن الأوصاف التعريفية ليست كذلك تستخدم كعامل الترتيب هذا لا يعني أنها ليست مهمة. النسخة المقنعة ستلفت انتباهك، خاصة إذا كان منافسوك يتجاهلونها.

يمكن أن يكون الوصف التعريفي المصمم جيدًا هو العامل الحاسم بين قيام العميل بالنقر على نتيجتك أو منافسيك، وإضافة تلك النجوم الملونة التي تحدثنا عنها سابقًا، ستتميز حقًا. لسنا بحاجة للتذكير ما مدى أهمية معدلات النقر إلى الظهور (CTR). كإشارة تصنيف لمحركات البحث. إن إعطاء عميلك المحتمل لمحة عن الصفحة التي ينقر عليها سيساعده على البقاء لفترة أطول قليلاً.

فكر محليًا

إذا كنت تمتلك متجرًا فعليًا، فإن عينك على الخريطة، وتريد أن ترى اسم نشاطك التجاري أعلى حزمة الوجبات الخفيفة. في هذه الأيام مع نتائج أقل، يعد هذا طلبًا صعبًا، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لزيادة فرصك في الحصول على تلك البقعة. ضمان اتساق خطة العمل الوطنية (NAP)، والتركيز على تحسين محركات البحث المحلية، ونعم، تلعب هذه المراجعات دورًا حاسمًا في تحديد مكان ما على الخريطة.

متصفحك لا يدعم عنصر الصوت.

خاتمة

بالتأكيد، أصبح التميز في صفحات SERP أكثر صعوبة، لكن لا تدع ذلك يردعك. بدلا من ذلك، دعها تتحدىك. الآن، كل ما تفعله سيكون له تأثير بطريقة أو بأخرى. من خلال العودة إلى الأساسيات والتركيز على الأشياء الصغيرة، لديك فرصة لتوسيع نطاق وصولك.

إن تحسين موقعك، والوصول إلى العملاء، وصقل لغتك لن يساعدك فقط على الارتقاء في نتائج SERP، بل سيساعدك أيضًا على التواصل مع عملائك وبناء علاقات مدى الحياة معهم.