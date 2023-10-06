Rewrite this title: SEO Tech Leader #Conductor يحصل على تمويل بقيمة 20 مليون دولار

ستساعدك المقالة التالية: SEO Tech Leader #Conductor يحصل على تمويل بقيمة 20 مليون دولار

أعلنت شركة Conductor، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا تحسين محركات البحث (SEO)، اليوم أنها حصلت على تمويل بقيمة 20 مليون دولار بقيادة Investor Growth Capital، وهو ما يمثل أكبر استثمار حتى الآن في تكنولوجيا البحث الطبيعية. ستستخدم الشركة التمويل لتوسيع نطاق العمليات على المستوى الدولي والاستثمار في تطوير منتجات Conductor Searchlight™، وهي منصة تحسين محركات البحث المستندة إلى السحابة الأولى والأكثر اعتماداً على نطاق واسع.

قال نوح والي، المدير الإداري في شركة “Conductor”: “لقد أنشأ موصل سوق تكنولوجيا تحسين محركات البحث (SEO) وأصبح معيار الصناعة للتميز”. رأس مال نمو المستثمر. “تعد منصة Searchlight عنصرًا أساسيًا في العديد من العلامات التجارية الأكثر احترامًا في العالم. إن عروض التكنولوجيا المتفوقة للشركة والطلب الواضح في السوق يجسدان ما نبحث عنه في شركات محفظتنا أثناء انتقالها من شركة في مرحلة مبكرة إلى مرحلة التوسع، وعلى استعداد لتوسيع نطاق العمليات ودخول أسواق جديدة.

يعد البحث الطبيعي، الذي يقود أكثر من نصف إجمالي حركة المرور عبر الويب، المصدر الأكثر أهمية للتسويق الداخلي. ومع ذلك، تفشل العديد من المؤسسات في تحقيق الإمكانات الكاملة التي يوفرها البحث الطبيعي لأن المسوقين يصابون بالشلل بسبب مشهد البحث المتغير بسرعة، مما يجعلهم لا يحددون الأهداف أو يستغلون مبادرات تحسين محركات البحث الخاصة بهم بشكل صحيح. باستخدام Conductor Searchlight، يمكن للمسوقين قياس العائد على الاستثمار في جهود تحسين محركات البحث الخاصة بهم، وزيادة الرؤية التنفيذية والاشتراك في برامج البحث الطبيعية، وإنشاء نموذج يمكن التنبؤ به لنمو إيرادات البحث الطبيعية.

قال سيث بيسميرتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة Google: “إن الظهور في نتائج محركات البحث أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى – مع قيام Google بإجراء تغييرات كل يوم، أصبح من الصعب على الشركات البقاء في أعلى نتائج البحث”. موصل. “يريد المسوقون ضمان نتائج الصفحة الأولى، مع القدرة أيضًا على تشغيل برامج تحسين محركات البحث الخاصة بهم بنفس مستوى المساءلة والقدرة على التنبؤ مثل البحث المدفوع. لقد ارتقت شركة Conductor Searchlight إلى مستوى المناسبة، لتصبح التكنولوجيا التي يجب أن تمتلكها الشركات التي تعتمد على الإنترنت لاكتساب العملاء.

لقد أتيحت لي الفرصة للقيام بجولة كشاف من مدير إستراتيجية العملاء، ستيفان باجايو، خلال SMX East في نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر. توفر مرونة Seachlight لفرق التسويق الرقمي القدرة على معرفة كيفية تأثير السياق الاجتماعي على مدى صلة البحث الخاصة بهم. سيكون تركيز القائد دائمًا على تحسين محركات البحث، ولكنه على استعداد لدعم ومساعدة الشركات على دمج الإشارات الاجتماعية في استراتيجية البحث.