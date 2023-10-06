Rewrite this title: SEOClearly: اختبار A/B لتقارير تحسين محركات البحث المنطقية

ستساعدك المقالة التالية: SEOClearly: اختبار A/B لتقارير تحسين محركات البحث المنطقية

ما مدى أهمية برنامج تحسين محركات البحث (SEO) بعد Panda وPenguin؟ ليس على الإطلاق لبناء الروابط، ولكن ماذا عن البرامج التي تساعدك على فهم أي من صفحاتك تحقق أداءً أفضل في البحث، مما يسمح لك بتحليل نتائج اختبار A/B بناءً على بيانات موثوقة؟ من الواضح أن SEOC يحاول أن يكون ذلك البرنامج، وهو يقوم بعمل جيد جدًا في ذلك.

يمكن رؤية تحسينات SEO للموقع من خلال عناصر الاختبار مثل نسخ النص والتخطيطات والصور والمزيد. من الواضح أن SEO يجعل نتائج اختبار A/B منطقية.

قال مايكل جلوس، مؤسس SEOClearly، لموقع Search Engine Journal: “نظرًا لأن شركة Panda & Penguin تعمل Google على تغيير خوارزمياتها باستمرار، وأحيانًا عدة مرات في الأسبوع”. “في هذه البيئة، لم يعد بإمكانك النجاح من خلال التجربة الخطية واختبار الأخطاء بعد الآن. للعمل المعتمد على البيانات والسريع، تحتاج إلى اختبار مقسم، ومن الواضح أن SEO يساعدك على القيام بذلك.

تم تصميم SEOClearly لمواقع التجارة الإلكترونية الكبيرة أو مواقع العقارات أو مواقع السفر أو غيرها من الشركات المماثلة التي تحتاج إلى نظرة عامة واضحة على أداء مواقعها في نتائج محرك بحث Google. يُنتج البرنامج مجموعة متنوعة من تقارير الاختبارات المقسمة (A/B)، استنادًا إلى البيانات التي تم الحصول عليها مباشرة من Google عبر Google Analytics وأدوات مشرفي المواقع من Google. للعمل، تحتاج إلى تكليف SEOClearly بوصول محدود إلى هذه البيانات.

الخطوة التالية هي معرفة ما يجب اختباره، وأي المعلمات أكثر ملاءمة لموقعك. نظرًا لأن SEOClearly تم تصميمه لتتبع التغييرات التي أجريتها على قوالب موقعك (اختبار A/B)، فيجب عليك إجراء مثل هذا الاختبار قبل استخدامه. بعد ذلك، يمكنك اختبار كل شيء بدءًا من تأثير الصور وحتى العناوين وعلامات العنوان وجودة النص وأزرار الوسائط الاجتماعية وإعلانات البانر والروابط وغير ذلك الكثير.

يقوم البرنامج بإنشاء تقارير في غضون ثوانٍ، بناءً على المعلمات التي قمت بإعدادها للاختبار الخاص بك. إذا كنت تريد معرفة كيفية أداء الصفحات التي تحتوي على صور مقابل الصفحات التي لا تحتوي على صور، على سبيل المثال، فكل ما عليك فعله هو إعداد اختبار بصيغتين مختلفتين – “صفحات تحتوي على صور” و”صفحات بدون صور” – ثم قم بإضافة عناوين URL إلى يمكن مقارنتها بكل منها، إما يدويًا، أو باستخدام مرشح URL الخاص بـ SEOClearly. سترى تقارير عن عدد الزيارات إلى الشكل المحدد، والموضع في SERPs، وعدد الكلمات الرئيسية، ونسبة النقر إلى الظهور. يعرض SEO بوضوح أيضًا مقاييس تجربة المستخدم مثل معدل الارتداد ومتوسط ​​الوقت المستغرق في الموقع والصفحات لكل زيارة لكل شكل.

يعد استخدام مرشح URL أمرًا منطقيًا إذا كنت تريد مراجعة مئات الصفحات في نفس الوقت.

يبدأ SEOC بوضوح في جمع البيانات لكل شكل بمجرد انتقالك إلى الإجراء التالي. وبالتالي، أثناء قيامك بإضافة شكل ثانٍ، يقوم SEOCclearly بالفعل بإنهاء التقرير الخاص بالشكل الأول. وهذا يوفر الوقت، ويقدم تقارير قريبة من الوقت الفعلي.

يسمح لك SEO بوضوح بإضافة أي عدد تريده من الأشكال.

سوف يعرض لك SEOClearly بعد ذلك كيفية أداء موقعك في Google SERPs، وبشكل أساسي كيفية زيادة أو انخفاض عدد الزيارات من Google، ومراقبة:

مواضع الكلمات الرئيسية (دون تحديد عدد الكلمات الرئيسية التي يمكنك تتبعها)

الكلمات الرئيسية التي لم تحصل على المزيد من الزيارات من جوجل أو ظهرت لأول مرة

معدل النقر للحوض

يقوم تقرير SEOC المتعمق بتصفية أهم عناوين URL عند تحليل أسباب الخسارة أو الفوز في Google.

حتى إذا كنت لا تقوم بإجراء اختبار A/B على موقعك، فلا يزال بإمكانك استخدام SEOClearly لفهم مجموعة متنوعة من البيانات، مثل صفحات موقعك التي حققت أفضل أداء في إطار زمني معين مقابل إطار زمني آخر، وأي فئات من أداء الموقع أفضل، وهكذا.

إذا كنت مهتمًا، فهناك نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا، ثم يبدأ السعر من 399 دولارًا شهريًا. منذ إطلاق SEOClearly مؤخرًا (سبتمبر 2012)، لا تزال هناك فرصة للمستخدمين الأوائل للحصول عليه بسعر خاص قدره 99 دولارًا شهريًا.