Rewrite this title: SERPs كأحد عوامل قياس نجاح حملة تحسين محركات البحث (SEO) على المدى الطويل

ستساعدك المقالة التالية: SERPs كأحد عوامل قياس نجاح حملة تحسين محركات البحث (SEO) على المدى الطويل

نحن خبراء تحسين محركات البحث نعلم أنه بمجرد توقيع العميل على عقد تحسين محركات البحث – تكون التوقعات:

الصفحة 1 الموضع 1 الترتيب على محركات البحث و

عدد كبير من الزيارات المستهدفة مع حدوث تحويلات بانتظام.

لكننا نعلم أيضًا أنه عندما نبدأ العمل على حملة تحسين محركات البحث، فإننا نتبع إجراءً معينًا للعوامل الموجودة على الصفحة وخارجها – وبعد المراقبة والقياس المنتظم للتحليلات، نحاول تحقيق الأهداف التالية خطوة بخطوة .

تعظيم الرؤية في جميع أنحاء شبكة الإنترنت

العمل على موقع الويب لجعله أكثر ثراءً بالمحتوى وHTML خاليًا من الأخطاء

حل المسائل الكنسية

القضاء على مشاكل المحتوى المكرر

إضافة المزيد من المعنى لصور الموقع

العمل على العديد من الجوانب التقنية الأخرى لموقع الويب مثل رؤوس HTTP و404 صفحة وعمليات إعادة التوجيه 301 وما إلى ذلك.

المساعدة في إنشاء علامة تجارية عبر الإنترنت

المساعدة في بناء سمعة جيدة عبر الإنترنت

الهدف الرئيسي هو تحقيق حركة مرور مستهدفة ونعلم جميعًا أنه من الممكن تحقيق نسبة نقر إلى ظهور عالية عندما يتم تصنيف موقع الويب الخاص بك في الصفحة 1 ويفضل أن يكون في المراكز الثلاثة الأولى. لذا فإن SERPs مهمة. تثبت هذه المشاركة ذات نسبة النقر إلى الظهور المرتفعة في Search Engine Watch هذه النقطة بالحقائق والأرقام.

لكنني قرأت مؤخرًا كثيرًا على مدونات تحسين محركات البحث (SEO) أن SERPs كمقياس للتأكد من نجاح حملات تحسين محركات البحث (SEO) ليست مهمة. لكن مثل هذا التصريح مضلل. الآن لا تفهموني خطأ.

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أوافق على أنه لا يمكن ضمان التصنيفات، فكل موقع يختلف عن منظور تحسين محركات البحث المحدد، ويختلف الوقت المستغرق لتحقيق تصنيفات عالية من موقع إلى آخر. هناك حاجة إلى نهج شامل عندما نعمل على حملة تحسين محركات البحث (SEO)، ويجب أن نتحدث عن التواجد الجيد على الويب إذا كنا نؤيد تحسين محركات البحث (SEO) الحقيقي.

لكن التصنيف كعامل للتأكد من النجاح طويل المدى لحملة تحسين محركات البحث (SEO) لا يمكن استبعاده تمامًا. وفي نهاية المطاف، فإن حركة المرور والتحويلات المستهدفة هي التي تولد الأعمال التجارية عبر الإنترنت.

إذن ما هو النهج الذي ينبغي اتباعه تجاه SERPs كمقياس؟

أكرر أنه لا يمكن ضمان التصنيفات، يمكن لمُحسنات محركات البحث (SEO) فقط ضمان جهودهم لتحقيقها ولكن النتائج تعتمد على عدد لا يحصى من العوامل. ولكن، من خلال الخبرة، يمكنني القول أنه إذا كانت جهود تحسين محركات البحث (SEO) في الاتجاه الصحيح وكانت عضوية بحتة، فإن إمكانية الحصول على تصنيفات عالية تزداد تدريجيًا بمرور الوقت. ومن ثم فإن مراقبة تصنيفات الكلمات الرئيسية على المدى الطويل أمر مهم. قد يستغرق الأمر ما بين سنة إلى سنتين وربما أكثر بالنسبة لبعض الشروط الرئيسية شديدة التنافسية ولكن يجب مراقبة نتائج SERP أيضًا.

على الرغم من أن SERPs تستمر في التغير ولا ينبغي اعتبارها مقياس الأداء الأساسي لأي حملة لتحسين محركات البحث، ولكن نعم، كلما ارتفع تصنيفك في القوائم العضوية، زادت نسبة النقر إلى الظهور الخاصة بك ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الأعمال وهو الهدف الأساسي لأي موقع ويب تجاري . (المقال عن SEW يثبت ذلك)

يجب أن تكون هناك استراتيجية، فنحن نركز على الكلمات الرئيسية الطويلة والكلمات الرئيسية التي لها هدف محلي أولاً ونرى تدريجيًا أن الصفحات التي تستهدف المصطلحات الرئيسية تحصل أيضًا على إمكانية التصنيف مع مرور الوقت يبدأ الموقع في اكتساب الروابط الطبيعية الضرورية و يتم الترويج أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي تحسين الرسم البياني للارتباط والرسم البياني الاجتماعي.

لذلك يجب ذكر SERPs على الرغم من أنها غير مستقرة في تقارير تحسين محركات البحث الشهرية حتى لو كان الموقع في الصفحة 18 لكلمة رئيسية معينة.

ومن المهم ملاحظة ما يلي:

هل يتحسن مع مرور الوقت أم

يبقى مستقرا أو

تم دفعه من الصفحة 18 إلى الصفحة 80 بسبب الخوارزمية. تحديث.

نظرًا لأن أحد أهداف تحسين محركات البحث (SEO) هو تحسين الموقع ليتكيف مع كل هذه التقلبات والحفاظ على وجود محرك البحث حيًا وتصنيفاته على أعلى مستوى ممكن.

لذا، فإن SERPs مهمة. إن تحسين محركات البحث (SEO) له دلالة أوسع ولكن لا يمكن استبعاد الهدف الأساسي المتمثل في الحصول على مرتبة عالية تمامًا. لم يغير الهدف النهج نحو تحقيق هذا الهدف الذي يتطور.

في الواقع، سيكون من المفيد جدًا لجميع المسوقين على الويب وخاصة مُحسنات محركات البحث (SEO) إذا تم عرض تصنيفات SERP أيضًا في تقارير Google Analytics بجوار الكلمات الرئيسية.

أعلم أن SERPs تستمر في التغيير ولكنها تعد مجالًا مهمًا لإعداد التقارير لجميع تقارير تحسين محركات البحث نظرًا لأن حركة المرور تعتمد على مدى ارتفاع تصنيفك.

سيؤدي وجود هذا في تقارير GA إلى تقليل اعتمادنا على برامج الطرف الثالث الأخرى ويمكننا فقط التركيز على أدوات مشرفي المواقع من Google وGA للتحليل.

أقترح أنه يمكن أن يكون هناك حقلين لـ SERPs، أحدهما لـ SERP للكلمة الرئيسية عند حدوث النقرة وحقل واحد يعرض SERP الحالي عند الوصول إلى التقرير.