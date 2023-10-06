Rewrite this title: ShoeMoney تصل إلى علامة 80.000 دولار للأعمال الخيرية

ستساعدك المقالة التالية: ShoeMoney تصل إلى علامة 80.000 دولار للأعمال الخيرية

كان جيريمي “ShoeMoney” شوميكر أحد ظواهر التسويق عبر الإنترنت لسنوات حتى الآن، وهو شخصية مستقطبة في المجتمع بفضل شخصيته التي لا تشوبها شائبة بالإضافة إلى تقنياته التسويقية سيئة السمعة. [pullquote]حتى الآن، تبرع جيريمي بأكثر من 80 ألف دولار أمريكي للمؤسسات غير الربحية من خلال اتباع أسلوبه التسويقي غير التقليدي وتطبيقه في حملات جمع التبرعات.[/pullquote]

أحبه أو أكرهه، لا يمكنك تجاهله. ولكن ما لا يدركه الكثير من الناس (وما يريد أن يبقى هادئًا على الأرجح) هو أن Shoemoney لديه جانب أكثر ليونة، حيث كان نشطًا جدًا في جمع الأموال لمختلف المؤسسات الخيرية في السنوات الأخيرة.

في Affiliate Summit West 2009، وافق جيريمي على ارتداء شعار مقدم العرض الفائز في المؤتمر، و انتهى المزاد بمبلغ 10000 دولار.

صاحب العطاء الفائز، إشارة القطار، صانعي برامج التدريب على الكمبيوتر، كانوا حاضرين. تم التبرع بالمال نيابة عن مؤسسة Affiliate Marketers Give Back Foundation للجمعية الوطنية لسرطان الثدي.

في Affiliate Summit East 2009، أجرى جيريمي مزادًا مشابهًا لمأوى المشردين التابع لبعثة الشعب في مدينة لينكولن. تم دفع العرض الفائز البالغ 11000 دولار بواسطة موقع القسيمة العملاق Retailmenot.com.

ثم قبل عام في Affiliate Summit West 2010، أجرى مزادًا آخر جمع 10.100 دولار لصالح People’s City Mission. العرض المرتفع جاء من انقر بوث.

في عام 2011، فازت شركة Banner Ad Rockstar بالمزاد بمبلغ 5000 دولار.

2012 ASW: حصلت شركة Hostzilla Webhosting على الجائزة بمبلغ 5,710 دولارات.

2012 Leadscon NYC BMI Elite – 5000 دولار

2012 قمة الشراكة الغربية – أنتوني موريسون – 5000 دولار

في عام 2012، ارتقى جيريمي إلى مستوى أعلى عندما عرض شعارات شركة مختارة على الجزء الخلفي من سيرته الذاتية المنشورة مؤخرًا مقابل 2500 دولار لكل منها. جلبت الحيلة أكثر من 30 ألف دولار للأعمال الخيرية.

يقول جيريمي لـ SEJ: “في عام 2013، هدفي هو الوصول إلى علامة 100000 دولار.” نحن نتطلع إلى رؤية التصرفات الغريبة التي سيسحبها من أجل التحقق من صندوق الـ 100 ألف دولار. حظا سعيدا للحذاء!