Rewrite this title: Shoemoney يرفع دعوى قضائية ضد موظف Google بسبب انتهاك شروط الخدمة في AdWords

ستساعدك المقالة التالية: Shoemoney يرفع دعوى قضائية ضد موظف Google بسبب انتهاك شروط الخدمة في AdWords

أصبح جيريمي شوميكر من Shoemoney مثيرًا للاهتمام في أعقاب أحد موظفي Google الذي كان يمتلك موقعًا على الويب يستخدم الكلمة الرئيسية الحاصلة على براءة اختراع لـ Shoemoney “شوموني” في حملته الإعلانية في AdWords لتوجيه حركة المرور نحو موقع myincentivewebsite.com

اكتشف Shoemoney هذه المشكلة منذ 4 أشهر، عندما لاحظ أن إعلانًا لـ Shoemoney كان يتجه نحو النطاق myincentivewebsite.com. عندما قام شوميكر بالتحقيق في الموقع، لم يتمكن من الاتصال بمالك الموقع حيث تم وضع معلومات الاتصال الخاصة بالموقع في “خاصة”. دفع هذا شوميكر إلى طلب أمر استدعاء من المحكمة موجه إلى مضيف الموقع المذكور، يطالب فيه الشركة بالكشف عن معلومات مالك الموقع.

باختصار، اكتشف شوميكر اسم مالك الموقع، ثم اكتشف لاحقًا أيضًا أن مالك الموقع كان موظفًا في Google يعمل كمحلل إستراتيجي لحساب AdWords. سمها إيمانًا أو صدفة، لكن أليس هذا هو مصدر المشكلة؟ حتى أن المدعى عليه ادعى أنه لم يكن على علم بأن موقعه ربما ينتهك أيًا من شروط خدمة Google أو حتى يستخدم العلامة التجارية لشوميكر.

ومع العلم أنه لم يتمكن من إقناع شوميكر، أرسل المعتمد لقطة شاشة لحسابه في AdWords وقائمة بالكلمات الرئيسية التي كان يستهدفها في حملته الإعلانية.

ومنذ ذلك الحين، أدرك شوميكر أن هناك شيئًا ما ليس على ما يرام. وبعد إجراء المزيد من التحقيقات، تبين أن الشخص المُعال هو أحد موظفي Google.

ولكن حتى مع رفع دعوى قضائية، يستمر المعال في الاعتقاد بأنه لم ينتهك أي جزء من شروط خدمة Google. إما أن الموظف كان غبيًا أو أنه لا يعرف حقًا ما إذا كان هناك انتهاك لشروط خدمة Google.

لدى داني سوليفان خاتمة ممتازة لهذا الأمر أرض محرك البحث.