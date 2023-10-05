Rewrite this title: #SMX West 2014 Recap: تعرف على محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: #SMX West 2014 Recap: تعرف على محركات البحث
عقد داني سوليفان (المحرر المؤسس، Search Engine Land)، ومات كاتس (المهندس المتميز، المعروف أيضًا باسم رئيس قسم البريد العشوائي على الويب، Google)، ودوان فوريستر (مدير المشروع الأول، Bing) جلسة ترفيهية وغنية بالمعلومات بعنوان “لقاء بمحركات البحث” في SMX الغرب. سمح تنسيق المنتدى المفتوح الذي لا يحتوي على PowerPoint بـ 90 دقيقة من المحادثة القوية والإجابة على الأسئلة. كان لدى الرجال الثلاثة علاقة رائعة وكان هناك الكثير من المزاح الودي بينهم.
فيما يلي بعض المواضيع التي تمت مناقشتها:
- ناقش مات أن Google تعمل على الجيل القادم من Panda. سوف يكون أكثر ليونة. لا يزال الأمر بعيدًا، لكنه قيد التنفيذ.
- إذا كنت تفعل شيئًا مشبوهًا فيما يتعلق بتحسين محركات البحث للجوال، فمن المحتمل أن تتعرض للضرر. تأكد من إصلاح كل ما تفعله بشكل جيد مع الهاتف المحمول في حالة/عندما تكون هناك مشكلات.
- ستواصل Google اتخاذ إجراءات صارمة ضد شبكات الارتباط
- لا تنزعج إذا بدا أن حركة المرور القادمة من Google مقارنة بـ IE 8 تنخفض في المستقبل القريب. مع ظهور IE 10، سيتم تركيز بيانات حركة المرور على IE 9 و10، لذلك قد تبدو حركة مرور IE 8 ضعيفة، ولكنها مجرد جزء من عملية الانتقال وسيتم تعديلها قريبًا.
- عندما سُئل مات عما إذا كان تفاعل الرسم البياني المعرفي قد غيّر طريقة عملهم للأشياء، أشار مات إلى أن العرض الدائري غالبًا ما يكون مفيدًا لاستكشاف المزيد. عندما تعمل الأداة بشكل جيد، يستخدمها الأشخاص أكثر. عندما تجعل محركات البحث أسرع، يقوم الأشخاص بإجراء المزيد من عمليات البحث. كل هذه البيانات مفيدة.
- “هل عقوبة من موقع قديم ستتبعك إلى موقع جديد؟” في عالم مثالي، يجب ألا تسمح لمرسلي البريد العشوائي بتجنب اكتشافهم. سواء كان شخص ما يستخدم عمليات إعادة التوجيه، فإن Google تريد معرفة ما هي المواقع المكررة وما إذا كانت نسخة مكررة من موقع غير مرغوب فيه أو ما إذا كانت شرعية.
- فيما يتعلق بنطاقات gTLD (نطاقات المستوى الأعلى العامة – ستكون هذه النطاقات التي تحتوي على كلمات أخرى غير “com” بعد النقطة في عنوان URL. مثل .biz، و.com، و.info، و.name، و.net، و.org، وما إلى ذلك .) وفكرة أن وجود واحد يمكن أن يساعد تلقائيًا في تحسين محركات البحث، أوضح دوان أن الأمر ليس كذلك. إنها مفيدة عندما تكون مفيدة – إذا قمت بذلك بشكل صحيح وقمت ببناء مشروع تجاري، فمن المؤكد أنك ستكون على ما يرام. ولكن إذا جعلتهم يفعلون الأشياء الخاطئة معهم، فإن محركات البحث تتخذ إجراءً. إذا كنت تعتقد أنك ستحصل على تصنيف جيد لأنك تمتلك seo.guru، فأنت لست كذلك. لا يجعلك فجأة أكثر أهمية.
- وعلى الجانب الآخر من ذلك، قم بمراقبة علامتك التجارية الخاصة وتأكد من عدم استخدام أي شخص لها مع نطاق gTLD غير مناسب. على سبيل المثال، يعد .sucks خيارًا قابلاً للتطبيق، لذا يمكن لأي شخص شراء yourcompany.sucks بسهولة إذا شعر بالغضب. من المفيد إنفاق الرسوم السنوية الصغيرة لامتلاك هذه الأنواع من النطاقات.
- يوصي Duane بالبدء في المسار الصحيح منذ بداية تطوير الموقع. اسأل نفسك كيف تفكر فيما تفعله – لا ينبغي أن تسأل نفسك عن الاختصارات أو الأدوات التي يمكنك استخدامها لإدارة موقعك بشكل أفضل. ابدأ على الطريق الصحيح منذ الإطلاق – اجلس مع المهندسين وتأكد من إعداد كل شيء بشكل صحيح منذ البداية حتى لا تضطر إلى الرجوع إليهم لاحقًا وتحتاج إليهم لإجراء العديد من التغييرات.
- استفسر داني عن المحتوى القابل للتضمين باستخدام نظام الارتباط الخلفي، مثل صور Getty المتوفرة مؤخرًا. قال مات إنهم ينظرون إلى هذه الحالات على أساس كل حالة على حدة ويستطيعون بسهولة معرفة ما إذا كانت الروابط غير مرغوب فيها أم لا. وهذا يعني، بالنسبة إلى جيتي، أن الصور يُنظر إليها على أنها أداة. إنهم يحاولون أن يكونوا مفيدين. لذلك، قد لا يتم احتساب رابط الأداة بنفس القدر، ولكن لن يتم معاقبة Getty بأي شكل من الأشكال بسبب إعادة كل هذه الروابط الجديدة إلى موقعهم.
- يتمتع Bing بدعم عبر البريد الإلكتروني ويقوم بالفعل بقراءة جميع الاستفسارات، على الرغم من أن الأمر يستغرق أحيانًا بضعة أيام بناءً على ما يحدث. تفضل بزيارة bing.com/webmaster وتواصل عبر رابط “دعم العملاء”. إذا تواصلت معك ولم تتلق أي رد خلال بضعة أيام، قم بإرسال تغريدة إلى Duane!
- بالنسبة لمواقع الجوال، يشير مات إلى أن مواقع التصميم الملائمة للجوال والمستجيبة جيدة، ولكن هناك ممارسات سيئة. إذا كان هناك العديد من عمليات إعادة التوجيه إلى الصفحة الرئيسية، على سبيل المثال، فإن ذلك من شأنه أن يرفع علامة حمراء.
- لا تقوم Google بنقل جميع الإشارات المتعلقة بتحديد مواقع البريد العشوائي، حيث سيعرف مرسلي البريد العشوائي كيفية تشغيل النظام. ويمكنهم تقديم التوجيه، ولكن ليس التفاصيل، لهذا السبب.
- لا ينبغي أن يكون التركيز مباشرًا على بناء الروابط لتحسين محركات البحث: بل يجب أن يكون على طرح محتوى قيم باستمرار. هدف Google هو إظهار وعكس الأشياء التي يعتبرونها عالية الجودة بالفعل. حقًا، اسأل نفسك كيف تصنع شيئًا مقنعًا أو ممتازًا حول كيفية الحصول على رابط فقط. والعكس هو وضع العربة أمام الحصان.
- على سبيل المثال، المواقع التي تقدم أبحاثًا وأفكارًا أصلية حول موضوع ما تحقق أداءً جيدًا بشكل طبيعي. يعد تقديم خدمة فريدة والقيام بالأشياء بشكل أفضل من أي شخص آخر من الطرق الفعالة لجذب العملاء. فكر في كيفية الإدمان. “المحتوى الرائع” هو الكلمة المميزة ولكن هناك العديد من الطرق للقيام بذلك. إذا قدمت معلومات ذات قيمة، فسوف تعود إليك.
- تعرف على الكلمات التي تهم والتي لا تهم. كلمة “the” لا تهم بالضرورة، ولكن كلمة “of” لها أهمية لأنها عادة ما ترتبط على وجه التحديد بشيئين.