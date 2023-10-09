Rewrite this title: TrustYou & Movolo: بحث السفر المتقدم للسوق الأوروبية

ستساعدك المقالة التالية: TrustYou & Movolo: بحث السفر المتقدم للسوق الأوروبية

ابحث في ملك الجبل عن العمل والمتعة. بالنسبة للسفر عبر الإنترنت، لا شيء يمكن أن يكون أكثر قيمة في الواقع. يعد الاستحواذ على ITA المزمع من Google أكبر مثال على الاستيراد بالنسبة للشركات الضخمة، ولكن يوجد عدد لا يحصى من الأمثلة الأخرى للمستهلكين. حتى “الملاءمة” يتم تقطيعها وتقطيعها لتلبية الرغبة المتزايدة في الحصول على معلومات السفر.

لقد سمعت العبارة؛ “أن نكون كل شيء لجميع الناس. “حسنًا، لقد قامت شركة Google بعمل جيد في جعلها مناسبة لعمليات البحث على الإنترنت. كيف سيصبح Google أو Bing أو أي شركة بحث أخرى عبر الإنترنت محرك البحث الوهمي “الكل في واحد” للسفر عبر الإنترنت؟ تقدم صفقة ITA إجابة واحدة محتملة – وهي الحصول على أفضل عناصر البحث عن السفر وأكثرها دقة. ومع وضع ذلك في الاعتبار، أجرينا بحثًا صغيرًا خاصًا بنا للعثور على المرشحين المحتملين لـ Google (أو أي شخص آخر) لانتزاعهم.

التقييمات، التقييمات، الذي حصل على التقييمات

سيطرت شركة Expedia على السوق في مجال السفر عبر الإنترنت من خلال نظام التصنيف الذي أنشأه المستخدمون على موقع TripAdvisor. ولسنا بحاجة إلى شرح التأثير الذي أحدثه ذلك. ولكن هناك محرك بحث صغير واحد على الأقل يحاول الآن تحسين هذا المؤثر في السوق والمضي به خطوة أخرى إلى الأمام – شركة بحث السفر ذات التقييمات الوصفية اثق بك.

تأسست هذه الشركة الناشئة في ميونيخ على يد خبراء الاستثمار ومحركات البحث، بنجامين جوست وجاكوب ريجر، بالتعاون مع أمثال عالم اللغويات الدكتور فرانز غوينتنر، يعرض تقييمات الفنادق بناءً على تقييمات من مجموعة واسعة من المواقع عبر الإنترنت. أو، نتيجة استعلام بحث مجمعة ومحايدة، أصبحت أكثر حيادية من خلال استخدام “التكنولوجيا الدلالية”. لقد تلقت TrustYou مراجعات رائعة وفازت بقمة PhoCusWright Travel Innovation لهذا العام – الشركة غير الأمريكية الوحيدة التي قامت بذلك.

وفيما يلي بحث بسيط عن أفضل فندق في كييف، أوكرانيا. كما ترون، من الممكن التصفية حسب مجموعة واسعة من المتغيرات.

الآن المغادرة من الباب الأمامي الخاص بك

يقترح الأشخاص في FairSearch (Expedia and Co.) أن Google ستسيطر على السوق من خلال استحواذها على ITA. حسنا ربما. ولكن من المرجح أن تستحوذ جوجل على حصة في السوق من خلال القيام بعمل أفضل للمسافرين الذين يشترون ابتكارات أخرى. يعد برنامج ITA رائعًا لبيانات شركات الطيران، ولكن الاتجاه السائد في جني الأموال من السفر عبر الإنترنت ليس تذاكر الطائرة – بل في الوظائف الإضافية. اكسبيديا تعرف هذا.

تضاءلت هوامش الربح على تذاكر الطيران إلى درجة أن شركة إكسبيديا والعديد من الشركات الأخرى تستهدف مصادر إيرادات أخرى مثل الفنادق. وهناك شركة ناشئة أخرى وجدناها، ومن المفارقات في أوروبا أيضًا، تخطو خطوة أبعد في تقديم الخدمة مع إمكانية “إضافة خدمة” هائلة. محرك بحث الحجز في لاتفيا موفولو يجتمعون مع عملائهم عند الباب الأمامي الخاص بهم.

بدأ مؤسسا Movolo، ماورو مونتانارو وأندريا ريسا، التطوير لحل نقطة بسيطة من الألم – ربط جميع النقاط الصغيرة في تجربة السفر بأداة مبسطة. Movolo هو مجرد “زر سهل” لإخراج الأشخاص من بابهم الأمامي إلى غرفة فندق في أي مكان في العالم. قد يقترح القارئ؛ “لكن Expedia أو Orbitz يفعلان ذلك.” لا، تقوم محركات الحجز القياسية بنقل الأشخاص من مطار إلى مطار بشكل أساسي. والأسوأ من ذلك أنهم يأخذون الناس من المطارات الكبيرة إلى المطارات الكبيرة.

يتم تعليم خوارزميات Movolo لتأخذ في الاعتبار الكثير والكثير. الطائرات، والقطارات، وتأجير السيارات، وجولات الدراجات، والرحلات البحرية، والعبارات، وسيارات الأجرة، سمها ما شئت – ثم استخدمها على الهاتف المحمول أيضًا (مونتانارو وريسا هما مديران تنفيذيان سابقان في شركة Nokia). البساطة في الطرف الآخر من الحسابات المعقدة للغاية – وهذا هو البحث المكرر. ويتم تحقيق الدخل من Movolo بواسطة المسافر، وليس مقيدًا بعمولات مقدم الخدمة.

أصبح البحث أكثر ذكاءً للمسافرين

لقد اخترت هذين الخيارين للبحث عن السفر لعدد من الأسباب. لماذا الشركات الناشئة الأوروبية؟ أوروبا هي المكان الذي يوجد فيه المال، لسبب واحد. ثانيًا، يوضح هذان الطرفان طرفي نطاق بحث السفر الذي يركز على البحث الوصفي. وأخيرًا، يتمتع كلاهما بإمكانية أن يكونا محايدين تمامًا – حتى عنصر المراجعة في TrustYou. بالنسبة للبحث ذي الصلة، تعد الموضوعية والثقة من عوامل النجاح الهائلة.

هناك العديد من الابتكارات الأخرى، وحتى بعض ابتكارات البحث الرائعة عن السفر والتي يمكن استخدامها لتركيز انتباه الأشخاص على واحدة (أو عدد قليل) من بوابات السفر عبر الإنترنت (اللاعبين). ما يتبادر إلى الذهن على الفور يعمل في مجال الواقع المعزز (AR). ليست هناك حاجة لعلم الصواريخ لفهم قيمة الأدوات المحمولة للسفر.

هذا الولايات المتحدة الأمريكية اليوم توضح المقالة عددًا كبيرًا من الابتكارات المتعلقة بالسفر التي لم يتم تطويرها بعد. بدءًا من Google Goggles وحتى Lonely Planet أو iPhone أو Android، ستتمكن قريبًا من توجيه الكاميرا إلى أي شيء والحصول على اتصال فوري من أي مكان في العالم. إن واقع السفر المعزز قيد التطوير بالفعل من قبل أمثال Booking dot com وغيرها الكثير. قريبًا، سيصبح هاتفك الذكي مفتاحك لأي شيء يمكنه رؤيته – “من قال أن حروب البحث قد انتهت؟”