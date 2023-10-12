Rewrite this title: TubeMogul تحصل على تمويل بقيمة 3 ملايين دولار لتوزيع الفيديو عبر الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية: TubeMogul تحصل على تمويل بقيمة 3 ملايين دولار لتوزيع الفيديو عبر الإنترنت

موفري توزيع الفيديو TubeMogul، الذين قمنا بتغطيتهم في مجلة محرك البحث في TubeMogul: توزيع الفيديو الخاص بك على مواقع متعددة، حصلوا على تمويل بقيمة 3 ملايين دولار من Trinity Ventures حسب NewTeeVee.

يوفر TubeMogul وصولاً سريعًا إلى عدد لا بأس به من مجتمعات استضافة الفيديو المعروفة: Howcast، وViddler، وCrackle، وRevver، وDailymotion، YouTube و أكثر من ذلك بكثير. بالطبع ستحتاج إلى التسجيل في كل موقع مقدمًا (نصيحة سريعة: عند إنشاء حساب في كل موقع، تأكد من إكماله: أضف صورة رمزية، ورابطًا للعودة إلى موقعك، وتفاصيل مهمة، وما إلى ذلك).

قاعدة عملاء TubeMogul مثيرة للإعجاب للغاية، حيث يستخدم كل من White House وThe Onion وCBS Interactive وPBS وConde Nast وWarner Bros وRevision3 خدمات توزيع الفيديو الخاصة بهم.

أحد الجوانب الرائعة في TubeMogul هو التتبع التحليلي، والذي تعمل على تحسينه من خلال هذه الجولة الجديدة من الاستثمار. يتيح TubeMogul حاليًا للمستخدمين معرفة عدد مرات مشاهدة مقاطع الفيديو والملفات الشخصية بشكل عام والأمس، بالإضافة إلى الإحصائيات التاريخية. يمكن عرض الإحصائيات في جدول أو على الرسم البياني – وهي طريقة رائعة لتحليل أداء الفيديو الخاص بك، واستجابة المشاهدين، وما إلى ذلك:

تشير NewTeeVee أيضًا إلى أن TubeMogul لديه “الكثير من حسن النية بين صانعي مقاطع الفيديو على الويب – استحوذت TubeMogul أيضًا على شركة Illuminix الناشئة في أكتوبر للتنافس بشكل أفضل في تكنولوجيا تتبع الفيديو مع شركات مثل Visible Measures. تعمل TubeMogul حاليًا على نشر تحليلات ثرية للجمهور والمشاركة، وتخطط لتكون إيجابية للتدفق النقدي قبل نهاية هذا العام.“