Rewrite this title: Twitterالنمو العالمي حسب الأرقام الرسمية

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Twitterالنمو العالمي حسب الأرقام الرسمية

ال Twitter مدونة يقوم بتشغيل منشور اليوم يعلن فيه عن بعض الأرقام المتعلقة بـ Twitterالنمو الإجمالي ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن على المستوى الدولي أيضًا. وبحسب المنشور فإن أكثر من 60% من Twitter المستخدمون من خارج الولايات المتحدة. وهذه بالتأكيد قفزة هائلة من Twitterفي الأيام الأولى لـ، كان المستخدمون في المقام الأول موظفين وأصدقائهم. الآن، Twitter أصبح المستخدمون مجموعة ذات هويات متنوعة.

بعض البراهين المحددة Twitterالنمو في مناطق أخرى:

في تشيلي، مباشرة بعد الزلزال الأخير، Twitter شهدت زيادة بنسبة 1200% في الاشتراكات من معظم البلدان الناطقة بالإسبانية. وتعد هذه قفزة كبيرة مقارنة بزيادة الاشتراكات في نوفمبر 2009 والتي بلغت 50%.

في كولومبيا، Twitter ارتفاع الاشتراكات بنسبة 300%

وفي الهند، ارتفعت معدلات الاشتراك بنسبة 100%، وذلك بفضل Twitterشراكة مع شركة Bharti Airtel الهندية والتي سمحت بذلك Twitter للمستخدمين إرسال واستقبال التغريدات عبر الرسائل القصيرة.

بالإضافة إلى دول أخرى مثل إندونيسيا وهايتي وغيرها

ومن المثير للاهتمام أن معظم حوادث الزيادة في الاشتراكات تحدث بعد ذلك مباشرة Twitter لعبت دورًا مهمًا في توفير تحديثات معلومات سريعة وواقعية وفي الوقت الفعلي أثناء حالات الطوارئ الوطنية والحوادث والكوارث والأحداث.

وهذا لا يدل إلا على ذلك Twitter لقد تطورت الآن من مجرد منصة للتدوين المصغر للشبكات الاجتماعية إلى أداة اتصال فعالة وموثوقة ومحدثة للغاية.