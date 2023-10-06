Rewrite this title: Twitterتطبيق Vine الخاص بـ Vine سيجعل حملات تحسين محركات البحث الاجتماعية أكثر روعة

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Twitterتطبيق Vine الخاص بـ Vine سيجعل حملات تحسين محركات البحث الاجتماعية أكثر روعة

في 24 يناير 2012، منصة التواصل الاجتماعي الأسرع نموًا في العالم، Twitter، أصدرت تطبيقًا جديدًا للهاتف المحمول يسمح بنقل رسائل الفيديو القصيرة والدقيقة بين العلامات التجارية ومتابعيها.

Twitterسيثبت تضمين محتوى الفيديو أنه أحد الأصول المحورية في عملية تعزيز علاقات العلامات التجارية مع عملائها، حيث يقومون بتطوير استراتيجيات تحسين محركات البحث الاجتماعية والتسويق عبر البحث.

العلامات التجارية التي تستفيد منها بالفعل Twitterيمكن الآن لقدرة s على نقل رسائل دقيقة مكونة من 140 حرفًا أو أقل أن تتضمن وتقدم تمثيلات مرئية توضح نقطة ما، أو تضفي طابعًا إنسانيًا على العلامة التجارية، أو تخلق فضولًا وإثارة بين المستهلكين.

ما هو الكرمة؟

“Vine” هو تطبيق للهاتف المحمول يسمح للمستخدمين بالتقاط وتسجيل محتوى الفيديو الذي يتم تشغيله في حلقة مدتها ست ثوانٍ.

تم تصميم التطبيق لالتقاط بيئة معينة أثناء الحركة ونقلها بطريقة بسيطة وذات معنى.

السبب وراء كونه “الشيء الكبير التالي” للعلامات التجارية، التي تتطلع إلى تحسين حملات تحسين محركات البحث الاجتماعية الخاصة بها، هو أن Vine سهل الاستخدام ويرتبط بالمنصة الاجتماعية الأسرع نموًا في العالم.

“إنها حقًا متكاملة بشكل جميل مع Twitter “وهناك مستوى جديد من البساطة فيما يتعلق بالتقاط الفيديو…” قال بام كرامر، رئيس شركة Lightt ونائب الرئيس السابق للتسويق الاستهلاكي في شركة Lightt. Twitter.

“أعتقد أنها خطت خطوة للأمام من دمج صورة ثابتة إلى دمج شيء أكثر ديناميكية.”

ما الذي يجعل Vine رائعًا لتحسين محركات البحث الاجتماعي؟

Twitterإن قرار الاستثمار في Vine وتطوير قنوات اتصال ديناميكية تحفز حواسًا إضافية هو بالتأكيد شكل من أشكال التحقق من أن تطبيقات الفيديو الاجتماعية هي الطريقة التي يرغب الأشخاص في التفاعل والتواصل بها مع بعضهم البعض.

بالإضافة إلى ذلك، يعد Vine تمثيلاً حقيقيًا للعصر فيما يتعلق بكيفية وأين يتم التواصل بين العلامات التجارية والفرد. مع اقترابنا من عام 2013، يعلم عالم التسويق أنه في عام واحد فقط، مستخدمي الهاتف المحمول سوف يفوق عدد أولئك الذين يستخدمون أجهزة سطح المكتب.

لذلك بالنسبة للعلامات التجارية التي تخطط لميزانياتها واستراتيجياتها قبل عام؛ فمن المنطقي البدء في الاعتراف بهذه المنصة واستخدامها.

سيصبح استخدام الهاتف المحمول أكثر شيوعًا وأهمية في حياة المستهلكين وفي عملية اتخاذ القرار الشخصي.

كيف يمكن للعلامات التجارية الاستفادة من تطبيق الهاتف المحمول هذا؟

بحسب ال مركز التميز للتسويق عبر الهاتف المحمول IAB، 92% من مشاهدي الفيديو على الهاتف المحمول يشاركون مقاطع الفيديو على الهاتف المحمول مع أصدقائهم وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث يمثل “التغريد” 12% من إجمالي المشاركات. يمكن أن يرتفع هذا الرقم إذا قام Vine بتحويل الفيديو إلى جزء أكثر بروزًا من الفيديو Twitter خدمة.

فيما يلي بعض المواقف التي يمكن أن يساعد فيها Vine العلامات التجارية على تلبية متطلبات جمهورها بشكل فعال، وخفض تكاليف الميزانية، وزيادة معدل التفاعل لجميع الأحداث القادمة الهامة.

خدمة العملاء وتجسيد العلامات التجارية

يبدو أن العلامات التجارية تحاول أكثر فأكثر هذه الأيام أن تصبح أكثر “إنسانية” من أي وقت مضى في نظر ناخبيها.

يعد إنشاء القنوات التي تجعل العلامة التجارية سهلة الوصول وسريعة الاستجابة وودودة للعمل معها، طريقة ممتازة لزيادة الزيارات المتكررة من المستهلكين، فضلاً عن توفير شعور بالتضامن المالي خلال الأوقات الاقتصادية السيئة.

وفقا ل مقالة في مجلة فوربس 2012، أن تصبح أكثر “إنسانية” يسمح للعلامات التجارية بإنشاء قصص تجعلها مثيرة للاهتمام ومقنعة لعامة الناس. بالإضافة إلى ذلك، فإن العلامات التجارية التي تتبع هذا النهج قادرة على تحقيق نمو كبير في اكتساب مستهلكين جدد من خلال الاستفادة من قوة الشبكات الاجتماعية؛ تسريع الإعلان الشفهي بشكل أساسي من خلال سلاسل الأصدقاء والمتابعين الموجودة في جميع أنحاء نصف الكرة الاجتماعي لوسائل التواصل الاجتماعي.

يسمح Vine للعلامات التجارية بالقيام بكل هذا من خلال تقديم مقتطفات فيديو قصيرة تعرض وتقدم الشركة والموظفين بطرق إيجابية وخفيفة.

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أصبح إنتاج محتوى فيديو جذاب الآن أرخص من أي وقت مضى

يمكن الآن للعلامات التجارية التي تتطلع إلى الترويج لإطلاق منتج قادم أو حدث مهم، إنشاء سلسلة من مقاطع الفيديو التشويقية التي ليست رخيصة للغاية في صنعها فحسب، ولكنها أيضًا فعالة في الوصول إلى المستهلك الأكثر تأهيلاً والمهتمين.

بالنسبة للعلامات التجارية التي تعرض إعلانًا تجاريًا مدته 30 ثانية على محطة تلفزيون شبكية، أربع مرات يوميًا، طوال الأسبوع، لمدة أربعة أشهر على الأقل لضمان استقبال ثري للمشاهدين، فإنك تنظر إلى فاتورة تتراوح بين 24 إلى 64 مليون دولار!

حتى النامية محتوى الفيديو الاستضافة عبر الإنترنت يمكن أن تكون مكلفة.

العلامات التجارية التي ترغب في تطوير فيديو احترافي يحتوي على إضاءة وصوت وصور وربما تمثيل عالي الجودة يمكن أن تواجه فاتورة تصل إلى الملايين.

أن تكون قادرًا على تجنب حملة تجارية تلفزيونية شبكية بملايين الدولارات أو الاستغناء عن شركة التطوير الباهظة الثمن لإنتاج ملف

YouTube تمثل هذه السلسلة فرصة رائعة لأي مسؤول تنفيذي تسويقي أو مدير مالي يتطلع إلى:

استهداف المستهلكين المؤهلين بشكل فعال

تجنب المخاوف/القيود المتعلقة بالميزانية

قم بإنشاء إعلانات تشويقية قوية للأحداث القادمةأكثر من نصف إعلانات سوبر بول هذا العام تم الترويج لها قبل اللعبة من خلال “إعلانات تشويقية” في محاولة لجذب جماهير أكبر من خلال جذبهم إلى الإعلانات قبل بث اللعبة. يعتمد فن جذب اهتمام المستهلكين بإعلاناتك على مفهوم أنه إذا قمت بخلق الإثارة والتوقعات قبل بث الإعلان على التلفزيون، فسيرغب المستهلكون في البحث عن هذا الإعلان المحدد أثناء البث التلفزيوني، ومن المرجح أن يحتفظوا بالرسالة في الإعلان.

Twitterيتوافق تطبيق Vine الخاص بـ Vine تمامًا مع مفهوم “الإثارة” بأكمله. بينما كانت العلامات التجارية تضع الإعلانات التشويقية الخاصة بـ Super Bowl على مواقع العلامات التجارية الخاصة بها فقط، فإن Vine الآن يسمح لها بتقديم إعلانات تشويقية مباشرة إلى المتابعين الأفراد أينما كانوا.

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ولأن العلامات التجارية تضرب المتابعين بمحتوى فيديو يحفز البصر والصوت، على عكس الرسالة التقليدية المكونة من 140 حرفًا، فإن معدل رد الفعل نيابة عن المستهلك سيزداد، على غرار سلطة التلفزيون والسيطرة عليه.

إنشاء أشكال جديدة من المسابقات التي تؤثر على سلوك المستهلك

العلامات التجارية التي تستفيد من منصاتها الاجتماعية من خلال تقديم حوافز فريدة حصرية لجمهورها عبر الإنترنت قادرة على دفع المستهلكين غير المتصلين بالإنترنت إلى بيئاتهم الرقمية.

نظرًا لأن Vine سهل الاستخدام ولا يتيح سوى الوقت الكافي لتسجيل نقاط سريعة ودقيقة، يمكن للعلامات التجارية إعداد مسابقات فريدة تكون ممتعة وجذابة للمستهلكين للمشاركة فيها.

لقد انضمت علامات تجارية مثل Confused.com بالفعل إلى هذا المفهوم الجديد وأطلقت مسابقة Vine استعدادًا لـ “Love Your Pet Day” في 20 فبراير. وقد أقاموا مسابقة تطلب من أصحاب الحيوانات الأليفة إرسال مقاطع فيديو إبداعية تظهر حيواناتهم الأليفة، مع فوز الفائز بفيديو Vine الأكثر إبداعًا بمبلغ 250 جنيهًا إسترلينيًا.

يستضيف موقع Confused.com مسابقة فيديو لأصحاب الحيوانات الأليفة:

إلى أين يتجه هذا؟

نظرًا لأن استخدام الهاتف المحمول أصبح أكثر شيوعًا ومع بدء صناعة التسويق الرقمي ككل في التركيز بشكل أكبر على طرق التواصل مع المستهلك بطريقة هادفة، ستصبح منصات فيديو تحسين محركات البحث الاجتماعية عناصر أساسية في استراتيجية التسويق عبر البحث للعلامة التجارية.

بينما نواصل تطوير المنصات الاجتماعية التي تصبح أكثر شمولاً في كيفية تواصلنا وتواصلنا مع بعضنا البعض، فإن Vine هو حقًا “الخطوة التالية” المتوقعة في التطور الاجتماعي للإنترنت. فإنه يأخذ Twitterتركز الشركة على أنها خدمة إعلامية قائمة على المعلومات والنص، وتعززها بمقاطع فيديو مثيرة لا تُنسى تتيح للعلامات التجارية أن تكون مبدعة في كيفية جذب انتباه متابعيها وجذب انتباههم.

في عصر “انتشار المحتوى على نطاق واسع”، يمكن لفيديو ذكي وفريد ​​من نوعه أن يفتح أبواب العلامات التجارية لملايين العملاء المحتملين الجدد على الفور، دون أي تكلفة تقريبًا.

يعد الوصول إلى قنوات متعددة قادرة على إنتاج محتوى فريد ومثير بسعر معقول للغاية مثل Vine، أمرًا ضروريًا لجميع العلامات التجارية بغض النظر عن حجمها ومدى وصولها.