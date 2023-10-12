Rewrite this title: Twitter ابحث لبدء فهرسة الصفحات وتشغيل خوارزمية السمعة

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Twitter ابحث لبدء فهرسة الصفحات وتشغيل خوارزمية السمعة

هناك بعض التغييرات المثيرة للاهتمام تتجه نحوها Twitter ابحث وفقًا لـ Rafe Needleman من Cnet و Twitterنائب الرئيس الجديد للعمليات، سانتوش جايارام.

أعلن جايارام، نائب الرئيس السابق لجودة البحث في Google، عن هذا الخبر Twitter سيبدأ البحث بالبدء في الزحف إلى الروابط المنشورة في التغريدات وفهرسة محتوى تلك الصفحات. بدلاً من مجرد فهرسة تغريدات مستخدميها، Twitter سيوفر البحث الآن تقنية البحث التي ستحوله إلى نافذة مفتوحة للمحادثات المباشرة والفهرسة في الوقت الفعلي التي تحدث داخل Twitter مجتمع.

Twitter سيحصل البحث أيضًا على نظام تصنيف السمعة، والذي تقارير الإبرة سيأخذ في الاعتبار سمعة المستخدم الذي كتب التغريدة بالفعل، ويرتب نتائج البحث بناءً على تلك السمعة. لا توجد أخبار حتى الآن ولكن كيف سيتم حساب هذه السمعة.

ربما يمكن بناء نظام التصنيف هذا على عوامل الثقة والتأثير. وبطريقة مماثلة، اعتبرت Google الروابط دائمًا نظامًا ذا صلة وشعبية، وربما تؤثر إعادة التغريد وعلاقات المتابعين والتفاعل على سمعة المستخدم.

النتيجة النهائية، Twitter تسخر إمكانات البحث الخاصة بها وقدرتها الفورية تقريبًا ليس فقط على فهرسة صفحة ويب أو مستند جديد تمامًا، ولكن أيضًا تحديد مدى الملاءمة وتصنيف السمعة مما يمنح الشركة نفوذًا متميزًا في زيادة تقييم نفسها وحتى ترخيص تقنيتها مع شركاء البحث في المستقبل .