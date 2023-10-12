Rewrite this title: Twitter الإعلانات القادمة في عام 2010؟

ستساعدك المقالة التالية:

Twitter الإعلانات القادمة في عام 2010؟

Twitter إنه يذكرني بجوجل من عدة جوانب، وأنا لا أتحدث عن الطريقة التي أصبح بها استخدامه لنشر تحديثات مكونة من 140 حرفًا فعلًا بنفس الطريقة التي تشير بها كلمة “إلى Google” أحيانًا إلى البحث. الأمر أكثر من ذلك كيف Twitter أصبح أسلوب حياة للكثيرين، بنفس الطريقة التي أصبح بها البحث عبر Google، ولكن للتواصل والتواصل بدلاً من الاستعلام.

هذا يضع Twitter في موقع فريد لبناء أتباعها واستخدامها بطريقة عضوية وشعبية، خاصة وأن مستخدميها يصبحون مبشرين لخدمتهم …

أن تكون في مثل هذا الموقف يسمح لك أيضًا Twitter التنبؤ بتقييمها بشكل صحيح إلى النقطة التي يمكنهم فيها الاستمرار في النمو على ما يبدو، وعدم الاضطرار إلى الاندفاع إلى أساليب تحقيق الدخل السريعة التي يمكن أن تعيق النمو أو مصداقيتهم.

وفق Twitter المؤسس المشارك بيز ستون (الذي أختلط به دائمًا مع ستون فيليبس)، Twitter لن يتم إضافة Twitter الإعلانات المدعومة أو التغريدات المدعومة حتى الآن، ليس في عام 2009 على الأقل كما تمت تغطيته رويترز :

قال ستون في المؤتمر الـ140: “سيستغرق أي نوع من النهج تجاه الإعلان بعض الوقت… نحن لا نفكر في ذلك بعد”. Twitter مؤتمر في لوس أنجلوس.

Twitter ومع ذلك، تخطط لإضافة تحليلات وتقارير لمستخدمي الأعمال المتميزين هذا العام، حيث تُظهر التحليلات عائدًا على الاستثمار، والذي بدوره يُظهر الأرقام والدليل على نجاح الحملة التسويقية:

قال الحجر Twitter يهدف إلى تقديم ميزات متميزة لمستخدمي الحسابات التجارية هذا العام.

وقال ستون: “أردنا أن نظهر للناس أننا هنا لنبقى، وها نحن نجني المال”.

وقال إن هذه الميزات، التي يمكن أن تظهر لأول مرة في شكل اختبار، يُنظر إليها على أنها ميزات مدفوعة الأجر ومن المحتمل أن تتضمن أدوات “تحليلات خفيفة” تسمح للمستخدمين التجاريين بجمع البيانات عن متابعيهم.

أشعر أن هذه هي الخطوة الأولى في العديد من عمليات إطلاق TwitterAds لأنه إذا كان المستخدمون التجاريون متصلين بالفعل بنظام التحليلات والتتبع الخاص بهم، فإن هذه البيئة ستشكل أرضًا مثالية للاختبار التجريبي لـ Twitter برنامج اعلاني.