Rewrite this title: Twitter من المستحيل مقاومته: تشير الدراسة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تحث على الحث أقوى من الجنس

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Twitter من المستحيل مقاومته: تشير الدراسة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تحث على الحث أقوى من الجنس

تشير دراسة جديدة أصدرتها للتو كلية بوث للأعمال بجامعة شيكاغو إلى أن الناس يجدون صعوبة أكبر في مقاومة الرغبة في استخدام Twitter أو Facebook من مقاومة الجنس أو النوم أو السجائر أو الكحول. وخلصت الدراسة، التي فحصت 205 رجال ونساء ألمان تتراوح أعمارهم بين 18 و85 عاما، إلى أن مقاومة وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت شبه مستحيلة.

تم إصدار جهاز BlackBerry لكل من المشاركين في الدراسة وتم الاتصال بهم سبع مرات يوميًا لمدة سبعة أيام متتالية. في كل مرة يتم فيها إرسال رسائل إلى الأشخاص الخاضعين للاختبار من خلال الدراسة، يستجيب المشاركون بمعلومات تتعلق برغباتهم. ستشير الاستجابة إلى نوع الرغبة (أي وسائل التواصل الاجتماعي أو النوم أو الجنس أو الكحول أو السجائر) وتوفر نظرة ثاقبة بشأن قوة الرغبة.

عندما قام الباحثون بتحليل 10,558 تفاعلاً على جهاز بلاك بيري و7,827 “نوبة رغبة” تم الإبلاغ عنها، وجدوا أن قوة الإرادة لمقاومة وسائل التواصل الاجتماعي انخفضت مع تقدم اليوم. ومع ذلك، فإن القدرة على مقاومة الحوافز التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الفرد، مثل الدوافع الجنسية أو التبغ أو الكحول أو القهوة، كانت خاضعة للتحكم بشكل جيد نسبيًا.

وقال فيلهلم هوفمان من كلية بوث للأعمال بجامعة شيكاغو ما يلي من نتائج دراسته:

“لقد كان الناس ناجحين نسبياً في مقاومة الميول الرياضية، والحوافز الجنسية، ودوافع الإنفاق، وهو ما يبدو مفاجئاً نظراً لبرز الإخفاقات الكارثية في الثقافة الحديثة في السيطرة على الدوافع الجنسية والحث على إنفاق المال”.

ومضى هوفمان ليشير إلى أنه يشعر بأن الناس ينجذبون بقوة إلى وسائل التواصل الاجتماعي بسبب انخفاض المخاطر وتكلفة النشاط، وأشار إلى أن هذا قد يكون السبب وراء ارتباط غالبية “حالات فشل ضبط النفس” بـ Twitter و Facebook:

“بالنسبة للسجائر والكحول، هناك تكاليف أكثر – طويلة الأجل ومالية على حد سواء – وقد لا تكون الفرصة مناسبة دائمًا. لذلك، على الرغم من أن الاستسلام لرغبات وسائل الإعلام هو بالتأكيد أقل أهمية، إلا أن الاستخدام المتكرر قد لا يزال “يسرق” الكثير من وقت الناس.

وتخطط مجلة العلوم النفسية لنشر الدراسة في المستقبل القريب.

[Sources Include: Forbes, Guardian, & Fox News]