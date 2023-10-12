Rewrite this title: Twitter هو RSS الجديد: Google Feedburner Exec الآن Twitter سجع

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Twitter هو RSS الجديد: Google Feedburner Exec الآن Twitter سجع

هل مازلت تراقب تحليلات Feedburner الخاصة بك عن كثب كما تفعل؟ Twitter الإحالات؟ وإذا لم تفعل ذلك، فهل هذا بسبب Twitter ليس لديه القدرة التحليلية التي تقول أن Feedburner يمتلكها؟

قد يتغير هذا قريبًا Twitter لقد انقض على الرئيس التنفيذي السابق لـ Feedburner والذي تحول إلى مدير منتجات Google (بعد استحواذ Google على Feedburner) ديك كوستولو (الذي يشرب النبيذ حاليًا في فرنسا) بصفته مدير العمليات الجديد. ماذا يعني هذا ل Twitter؟ كثيراً.

تخيل القدرة على فتح الموالية Twitter حساب التحليلات مع هيكل الدفع الصغير الشهري وتكون قادرًا على تتبع جميع الإحالات التي يتم تمريرها عبر Twitter API .. ليس فقط Twitterالإحالات المستندة إلى .com، ولكن عبر مختلف Twitter التطبيقات, Twitter النقابة والمختصرات المختلفة وغيرها Twitter عناصر إخبارية مدعومة توزع أفكارك و/أو الروابط إلى موقعك… عبر التغريدات وإعادة التغريدات وأشكال الهايكو المكونة من 140 حرفًا.

وشيء من هذا القبيل سيكون مجرد محاكاة لتحليلات Feedburner، ولكن إذا Twitter تمكنا من الاتصال مباشرة بخلاصات RSS بنفس الطريقة التي اتبعها Feedburner من قبل، وهو يقوم بتتبع مقاييس المدونات وقراء RSS وتنفيذها في خوارزمية البحث في الوقت الفعلي … بحيث سيكون لأصدقائي قصة مختلفة تمامًا وسيقدمون Twitter قفزة قوية أخرى في تطلعات محرك البحث الخاص بها.

ومرة أخرى، مع وجود جوجل على ما يبدو في طريق الاستحواذ، ربما يستعد كوستولو وطاقمه Twitter لعملية استحواذ كبيرة من قبل جوجل. إستراتيجية؟ إذا أنا Twitter وأريد أن تستحوذ عليها Google، فلماذا لا أقوم بتعيين شخص قام ببناء شركة مماثلة والتي استحوذت عليها Google أيضًا (في وقت مبكر جدًا في رأيي).