Rewrite this title: Twitter يبدأ في كوريا

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Twitter يبدأ في كوريا

كم عدد اللغات المختلفة التي يمكنك التغريد بها؟… أم أنها التغريد؟

منذ إطلاق منصة التدوين المصغر الشهيرة في يوليو 2006، Twitter لقد نمت شعبيتها وتقديرها بشكل هائل، مع أكثر من 175 مليون مستخدم مسجل وما زالوا في ازدياد. ومن بين هؤلاء المستخدمين، تشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 65 مليون تغريدة يتم إرسالها يوميًا، ويتم إطلاق أكثر من 800000 استفسار بحث يوميًا. هذا الاسبوع، Twitter أطلقت خدماتها لمستخدميها الكوريين من خلال توفير المنصة باللغة الكورية. في Twitterبعد إعلان الشركة لمواطني كوريا الجنوبية البالغ عددهم 48.5 مليونًا، أكدت أنها مهتمة بخدمة شريحة من المستخدمين المتصلين بالإنترنت بالفعل والذين ربما لا يحصلون على خدمات كافية في هذا المجال الاجتماعي. سيتيح هذا الإطلاق لهؤلاء المستخدمين إمكانية الوصول إلى خدمة التدوين المصغر بلغتهم الأصلية.

اعتبارًا من الإطلاق، بلغ إجمالي عدد اللغات المدعومة سبع لغات. وتشمل اللغات الأخرى المدعومة الألمانية والإيطالية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية واليابانية. هناك خطط ومحادثات لإصدار إصدارات بلغات أخرى، ولكن Twitter لم يتكهن بالسوق الذي سيكون التالي.

Twitter اختارت الشركة اللغة الكورية لتكون اللغة التالية لإطلاقها نظرًا لتزايد عدد مستخدمي تويتر الكوريين في العام الماضي بحوالي عشرة أضعاف. بالإضافة إلى اللغة الكورية المتوفرة، هناك أيضًا تطبيقات iPhone و Twitter أندرويد لمستخدمي الهواتف المحمولة.

هناك أكثر Twitter المستخدمين في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية أكثر من أي مكان آخر في العالم. ولكن وفقا لدراسة سابقة أطلقتها شركة Semiocast، فإن نصف التغريدات في ذلك الوقت (فبراير 2010) كانت باللغة الإنجليزية، وقد انخفضت بنحو 25% عن العام السابق. واستندت الدراسة إلى مقارنة تحليلية لـ 2.8 مليون تغريدة.

بالإضافة إلى إطلاق الخدمة، Twitter كما زودت المستخدمين الكوريين بقائمة مستخدمين موصى بها والتي تضمنت الممثل Park Joong والممثل Lee Oisoo.