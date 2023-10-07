Rewrite this title: Twitter يدعم ميزة عدم تتبع الخصوصية

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Twitter يدعم ميزة عدم تتبع الخصوصية

أعلن ذلك مؤخرًا إد فيلتن، كبير مسؤولي التكنولوجيا في لجنة التجارة الفيدرالية Twitter يوفر الآن الدعم لميزة عدم التعقب. تم تطبيق هذه الميزة، التي اقترحها الباحثون في البداية في عام 2009، لأول مرة بواسطة Mozilla Firefox في أوائل عام 2011. ومنذ ذلك الوقت، أضاف كل من Internet Explorer وSafari وOpera دعمًا إضافيًا، ومن المتوقع أن يدعم Google Chrome هذه الميزة بحلول نهاية عام هذا العام.

على الرغم من أن ميزة Do Not Track تتمتع بالفعل بدعم واسع النطاق للمتصفح، إلا أن مواقع الويب ليس لديها حاليًا التزام قانوني باحترام إعدادات المتصفح. ونتيجة لذلك، تتجاهل غالبية المواقع ببساطة طلب إلغاء الاشتراك الذي قدمه المستخدم. على الرغم من عدم وجود شرط قانوني في هذا الوقت، Twitter لقد التزمت الآن باحترام إعدادات المتصفح فيما يتعلق بتتبع المستخدم والخصوصية.

وأشار أليكس فاولر، المسؤول عن الخصوصية والسياسة العامة في موزيلا، إلى ذلك Twitterكان قرار بدء دعم ميزة “عدم التعقب” بمثابة إنجاز مهم لهذه الميزة:

“نحن متحمسون لذلك Twitter يدعم الآن ميزة “عدم التتبع” وتستمر معدلات اعتماد المستخدم العالمي في التزايد، مما يدل على خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لميزة “عدم التتبع” والويب. تبلغ معدلات اعتماد عدم التتبع الحالية 8.6% لمستخدمي Firefox على سطح المكتب و19% لمستخدمي Firefox Mobile، ونرى أعلى نسبة من المستخدمين الذين يقومون بتشغيل Do Not Track في هولندا وفرنسا والولايات المتحدة.

كارولين بينر، أ Twitter وأدلى المتحدث الرسمي بالتصريح التالي بخصوص Twitterعدم تتبع المشاركة:

“كما ذكر مدير التكنولوجيا التنفيذي بلجنة التجارة الفيدرالية، إد فيلتن، هذا الصباح، Twitter يدعم الآن عدم التعقب. نحن نشيد بقيادة لجنة التجارة الفيدرالية فيما يتعلق بعدم التتبع، ويسعدنا تقديم فوائد عدم التتبع.

على الرغم من أن فكرة التتبع ليست جذابة لمعظم مستخدمي الويب، إلا أن عدد المستخدمين الذين يختارون عدم المشاركة يظل منخفضًا بسبب المضايقات المرتبطة بها والحد الأدنى من الفوائد. بمجرد قيام المستخدم بتمكين ميزة “عدم التعقب”، يُطلب من مواقع الويب عدم تخزين معلومات حول المستخدم بعد الآن، وتصبح بعض أنشطة الويب البسيطة أكثر صعوبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن غالبية مواقع الويب لا تفي حاليًا بطلب إلغاء الاشتراك وسيتم تعقب المستخدمين بغض النظر عن إعدادات المتصفح الخاص بهم.

هل تستخدم خاصية عدم التتبع؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فهل ستفعل لو كانت المواقع مطالبة قانونًا بالتوقف عن تتبعك؟

تشمل المصادر: اوقات نيويورك, ماشابل، & موزيلا فايرفوكس