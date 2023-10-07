Rewrite this title: Twitter يستثمر مستخدمي الهاتف المحمول مثل Facebook تعثر الأسهم

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Twitter يستثمر مستخدمي الهاتف المحمول مثل Facebook تعثر الأسهم

نظرًا لعدم قدرة الشركة على تحقيق الدخل من مستخدمي الهاتف المحمول، فقد تم Facebook انخفض سعر السهم، الذي افتتح عند 38 دولارًا ويتم تداوله حاليًا في نطاق 26 دولارًا، منذ الاكتتاب العام الأولي في 18 مايو. الآن، حتى مع استمرار السهم في الانخفاض، Facebookالمنافس Twitter كشفت أن إيراداتها من الهواتف المحمولة قوية.

أمس، Twitter أشار الرئيس التنفيذي ديك كوستولو إلى أن استخدام الهاتف المحمول والإيرادات تجاوزت مستخدمي سطح المكتب بعدة أيام في الربع الأخير. تمكنت الشركة، التي أضافت خيار التغريدات الترويجية فقط لمستخدمي iPhone وAndroid في شهر مارس، من تحقيق الدخل السريع من مستخدمي الأجهزة المحمولة. صرح كوستولو بذلك خلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا Twitter تم إنشاؤه في البداية للأجهزة المحمولة وأن منصة المدونات الصغيرة تستعد لتحقيق نجاح كبير في سوق الأجهزة المحمولة:

“نظرًا لأن التغريدات تتكون من 140 حرفًا، وقد نشأت من الهاتف المحمول ومقيدة بهذه الطريقة، فعندما صممنا النظام الأساسي للإعلانات، ستنتشر إعلاناتنا في كل مكان تذهب إليه التغريدات، والطريقة الوحيدة هي أن تكون الإعلانات عبارة عن تغريدات. لدينا منصة إعلانية مناسبة بالفعل للجوال. وعلى الرغم من أننا أطلقنا منصة الإعلانات على الويب بالفعل، فقد شهدنا منذ بضعة أسابيع إيرادات عبر الهاتف المحمول في يوم واحد أكبر من إيرادات غير الهاتف المحمول.”

بالإضافة إلى الأخبار الإيجابية المتعلقة بإيرادات الهاتف المحمول، كشف كوستولو أيضًا عن ذلك Twitter لديها الآن أكثر من 140 مليون مستخدم نشط ينتجون 400 مليون تغريدة يوميًا.

مع Facebook تكافح الشركة للاستفادة من قاعدتها الكبيرة من مستخدمي الهواتف المحمولة، ومن المؤكد أن الأخبار التي تفيد بأن منافسًا لوسائل التواصل الاجتماعي يحقق إيرادات قوية ستكون غير مرحب بها. بالرغم من Twitter لم تعلن شركة eMarketer عن أرقام إيراداتها، وتقدر أن شركة المدونات الصغيرة ستصل إلى 260 مليون دولار من الإيرادات هذا العام و540 مليون دولار بحلول عام 2014. ومع ذلك، حتى لو كانت توقعات نمو وإيرادات eMarketer صحيحة، Facebookأرقام إيرادات 2011 البالغة 3.7 مليار دولار أكبر بكثير.

منذ Twitter تمكن من تحقيق الدخل من مستخدمي الهاتف المحمول و Facebook يكافح في هذا المجال، هل هو علامة سيئة ل Facebook؟ أو هل تشعر بذلك Twitterتشير قدرة ’s على تحقيق الدخل من حركة مرور الهاتف المحمول إلى ذلك Facebook سوف تكون في نهاية المطاف قادرة على أن تفعل الشيء نفسه؟

تشمل المصادر: سي نت & رويترز

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