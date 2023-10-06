Rewrite this title: Twitter يطلق دليل المستخدم

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Twitter يطلق دليل المستخدم

في عالم حيث التجمعات الاجتماعية الإيثارية لا تدفع الفواتير، Twitter تواصل إجراء التغييرات التي تأمل أن تؤدي إلى جذب المزيد من حركة المرور مباشرة إلى Twitter المجال وتعزيز قيمته للمعلنين. يأتي التحديث الأخير في شكل دليل مستخدم أبجدي. تمت إضافة رابط الدليل بهدوء إلى الصفحة الرئيسية الافتراضية لزوار الموقع Twitter لم يتم تسجيل الدخول بالفعل إلى الخدمة.

وفق مات ماكجي في مقالته الأخيرة لمجلة Marketing Land:

أساسًا، Twitter يهدف إلى جذب الأشخاص الذين يبحثون في Google وBing وYahoo وما إلى ذلك عن شخص معين. بينما تزحف الروبوتات عبر الدليل الجديد، المزيد Twitter يجب أن تبدأ الملفات الشخصية في الظهور في البحث. ربما تكون هذه خطوة في الاتجاه الصحيح.

Twitter لا يزال يعاني من المشكلة الأساسية المتمثلة في عدم وجود سبب حقيقي لقضاء الكثير من الوقت في التسكع في المنزل Twitter مساحة علي الانترنت. يقضي المستخدمون معظم الوقت في Twitter إعداد الملف الشخصي الخاص بهم. بمجرد أن يتم تعيينه، يقومون إما بإنشاء تدفق تويتر مخصص يمكنهم تتبعه على تطبيق الهاتف المحمول أو أي تطبيق آخر Twitter تطبيق العميل، أو أنهم لا يفهمون الهدف أبدًا ويتركون الملف الشخصي ضعيفًا وغير مستخدم.

حتى عندما تؤدي نتيجة البحث إلى إعادة المستخدم إلى Twitter المجال، فإن التوقع الواقعي هو أنهم سوف يتصفحون الملف الشخصي، ويتخذون قرارًا بالمتابعة أم لا، والمضي قدمًا.

لأولئك منكم الذين يحبون الأخبار والمعلومات والمحادثات التي تنبض باستمرار عبر هاتفكم Twitter تيار، ما يمكن Twitter القيام به لجعل مساحتها أكثر جاذبية؟ ما الذي يتطلبه الأمر بالنسبة لك لقضاء وقتك في التفاعل مع twitterverse في Twitterالمجال المملوك؟