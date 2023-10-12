Rewrite this title: Twitter يكشف عن واجهة مستخدم جديدة؛ ماذا يعني هذا بالنسبة لكبار المسئولين الاقتصاديين

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Twitter يكشف عن واجهة مستخدم جديدة؛ ماذا يعني هذا بالنسبة لكبار المسئولين الاقتصاديين

أمس Twitter بشكل متستر كشف النقاب واجهة مستخدم جديدة لكل من “المتابعين” و”المتابعين”. على الرغم من أنني أعتقد شخصيًا أنه كان من الأفضل إنفاق جهودهم على تثبيت خوادمهم وحل مشكلات “السعة الزائدة” سيئة السمعة، إلا أن التغيير يعد أمرًا جيدًا.

أولاً، دعونا نستعرض التغييرات التي أجروها. في قائمة “المتابعين” الخاصة بك والذين “تتابعهم”، Twitter يُستخدم لعرض الصورة الرمزية للشخص واسم المستخدم وخيار المتابعة. تم تقديم القليل من المعلومات الأخرى التي يمكن تحديدها، لذلك إذا كنت تريد معرفة المزيد عن الشخص، فسيتعين عليك النقر فوق اسمه والاطلاع على صفحته.

الآن، عندما تقوم بعرض “المتابعين” أو “المتابعين”، يتم تقديم الكثير من المعلومات لك، مما يلغي تقريبًا الحاجة إلى النقر فوق صفحة الشخص للحصول على السبق الصحفي الكامل عنه. الآن لن ترى فقط الصورة الرمزية واسم المستخدم الخاص بهم، ولكن أيضًا الاسم الحقيقي وآخر تغريدة وموقعهم. على الجانب الأيمن حيث كان يوجد زر “متابعة”، يوجد الآن زر جديد. انقر عليها وستظهر لك العديد من خيارات الإجراء: @ Mention xxxx، وDirect message xxxx، وFollow xxxx، وUnfollow xxxx. لذلك، من الجيد أن يكون هناك الكثير من المعلومات المتوفرة في مكان واحد مع تقليل النقرات.

إليك نظرة سريعة على صفحة “المتابعين” الخاصة بي حتى تتمكن من رؤية التغييرات (انقر لعرض الحجم الكامل):

ماذا يعني هذا لتحسين محرك البحث؟ حسنًا، نعلم جميعًا الآن أن تحسين محركات البحث (SEO) هو أكثر بكثير من مجرد بناء الروابط. إنه أيضًا الكثير من التسويق، وإذا كنت تستخدمه Twitter إنها طريقة ممتازة لتسويق موقع الويب الخاص بك. لقد تأخرت قليلاً في الحصول على اللعبة موقعي المشاركة مع Twitter، ولكن لم يفت الأوان بعد، وهو بالتأكيد يؤتي ثماره من حيث اكتساب زيارات جديدة، وقراء جدد مخلصين، وقراء جدد، وحتى بعض المعلنين. كما أنه يساعدنا على التواصل مع قرائنا بطريقة غير ممكنة من خلال نماذج التعليقات على موقعنا وحده. يساعد تحديث واجهة المستخدم هذا حقًا في توفير الوقت في التحقق من المتابعين المحتملين، أو الأشخاص الذين ترغب في متابعتهم، خاصة إذا كنت تتعرض باستمرار لقصف من المتابعين الجدد أو تبحث يدويًا عن متابعين جدد لمتابعتهم بنفسك.