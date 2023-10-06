Rewrite this title: [Update] تم تأكيد الخرق الأمني ​​لأدوات مشرفي المواقع من Google

ستساعدك المقالة التالية:

[Update] تم تأكيد الخرق الأمني ​​لأدوات مشرفي المواقع من Google

سيطر الذعر المبرر على صناعة تحسين محركات البحث (SEO) بعد ظهور أنباء مفادها أن أدوات مشرفي المواقع من Google تواجه مشكلة فنية خطيرة للغاية – تتم إعادة التحقق من حسابات المستخدمين القديمة تلقائيًا ومنحهم حق الوصول إلى المواقع التي لا ينبغي لهم الوصول إليها بعد الآن.

أول مشاركة قرأتها عن أشياء GWT كانت قيد التشغيل مدونة ديف نايلور. أول شيء فعلته هو التحقق من التقويم الخاص بي للتأكد من أنه لم يكن الأول من أبريل بالفعل. أكيد كانت هذه خدعة؟! عدة أخرى موثوق به لقد تحققت المصادر للأسف من مشاكل GWT ويبدو أنها تذهب إلى أبعد من مجرد GWT؛ ذكرت ميكايلا دينيس يوم Twitter أن جميع جهات اتصال Gtalk القديمة المحذوفة والمحظورة أصبحت نشطة مرة أخرى.

@patrickaltoftظهرت جميع جهات الاتصال المحذوفة/المحظورة في gtalk أيضًا…

– ميكايلا دينيس (@ mickid2000) 27 نوفمبر 2012

أعتقد أن هذا يوضح لنا مدى تكامل نظام Google البيئي بأكمله وكيف يمكن لمحاولة واحدة أن تهدم المنزل. إليك جدول زمني قصير من Twitter.

هل يرى أي شخص آخر بعض الرسائل الغريبة “المالك الجديد المعتمد” في أدوات مشرفي المواقع من Google؟

– باتريك ألتوفت (@ باتريكالتوفت) 27 نوفمبر 2012

القلق: وفقًا للآخرين، يمكنني الآن الوصول إلى حسابات أدوات مشرفي المواقع مرة أخرى للمواقع التي عملت معها منذ سنوات.

– دان باركر (@ دانباركر) 27 نوفمبر 2012

لا تفسد تحسين محركات البحث لديك أبدًا… فأنت لا تعرف أبدًا متى ستفعل Google شيئًا غبيًا مثل السماح لهم بالعودة إلى حساب أدوات مشرفي المواقع الخاص بك.

– بن كوك (@ سكيتزو) 27 نوفمبر 2012

أتساءل عن عدد الأشياء الشريرة التي يتم ارتكابها باستخدام أدوات مشرفي المواقع في الوقت الحالي. أفضل شيء يمكن أن تفعله Google الآن هو إيقاف تشغيله

– كين ريتشموند (@ كينريشموند) 27 نوفمبر 2012

أفترض من خلال رد فعلهم البطيء أن Google غير قادر على “فقط” إيقاف تشغيل أدوات مشرفي المواقع…

– بادي موجان (@paddymoogan) 28 نوفمبر 2012

بالنسبة لأولئك الذين لا يدركون خطورة هذا الانتهاك الواضح للأمن، أو الموظفين السابقين أو حتى المتعاقدين، الذين تمكنوا في وقت أو آخر من الوصول إلى موقع ما، فإن التقارير والأدوات وما إلى ذلك، ربما يمكنهم الوصول مرة أخرى ليس فقط إلى مشرفي المواقع الأدوات، ولكن ربما Google Analytics أيضًا. تكمن المشكلة في أنه ليس هناك ما يضمن أن أولئك الذين تم منحهم حق الوصول المتجدد لن يفعلوا شيئًا ضارًا. لا يستطيع أصحاب الوصول السابقون تغيير العناصر الأساسية فحسب، بل إن التجسس على المنافسة على الكيانات الأكبر هو بالتأكيد احتمال.

تخيل أن شخصًا يعمل في علامة تجارية كبرى قد مُنح فجأة إمكانية الوصول مرة أخرى إلى علامة تجارية تنافسية!

كخلفية مضافة إلى استراحة القصة الأولية، انتهى ماثيو بانزارينو في الويب التالي تم الحصول على مصدر David Naylor في وقت مبكر لإظهار ما يمكن أن يفعله أولئك الذين لديهم حق الوصول سابقًا من خلال الوصول المتجدد إلى حساب مشرف الموقع (ربما التحليلات). تُظهر شاشة Naylor أيضًا بوضوح كيانًا سابقًا للتحكم في تحسين محركات البحث (SEO)، حيث تمت إعادة تفويضه فيما قد يكون بالتأكيد فوضى غير مقدسة لمالك الموقع. أبلغ نايلور TNW أنه كان لديه إمكانية الوصول إلى التحليلات أيضًا.

حتى الآن، ظلت جوجل صامتة بشأن هذه المسألة، مما يشير إلى أنها لا تزال تحاول معرفة ما حدث بالضبط. سنوافيك بالمستجدات.

لقد اتصل محرر SEJ بكبار مسؤولي الاتصالات في Google ومدير هندسة مشرفي المواقع في Google. وما زلنا ننتظر ردهم.