Rewrite this title: Visuwords: بحث عن معاني الكلمات وعلاقاتها

ستساعدك المقالة التالية: Visuwords: بحث عن معاني الكلمات وعلاقاتها

كلمات مرئية™ في أداة على شبكة الإنترنت تساعدك على البحث عن معاني الكلمة، والعلاقة بين تلك المعاني والارتباطات مع الكلمات والمفاهيم الأخرى.

يستخدم Visuwords لغة جامعة برينستون (لقد ذكرت الأداة بالفعل في رسالتي حول بدء البحث عن الكلمات الرئيسية)، وهي قاعدة بيانات مفتوحة المصدر أنشأها طلاب الجامعة وباحثو اللغة.

بمجرد إدخال كلمة والضغط على “إدخال”، تقوم الأداة بإنشاء خريطة لمعاني الكلمات ونوع العلاقات بين تلك المعاني والمفاهيم ذات الصلة.

تتكون الخريطة من مجموعات. أ com.synset هو في الأساس مفهوم واحد يمثله عدد من المصطلحات أو المرادفات.

تمثل ألوان الدوائر فئات الكلمات:

أزرق: اسم؛

الأخضر: فعل؛

البرتقالي: صفة؛

الأحمر: ظرف.

وبالتالي تمثل الخريطة العلاقات التالية:

المرادفات هي الكلمات التي يمكن تبادلها في سياقات معينة والتي تنقل نفس الفكرة.

التنويم المغناطيسي (“نوع من” أو “مثال على” على الخريطة): كلمة أكثر تحديدًا من الكلمة الأساسية. الكلمة الأساسية على الخريطة هي الكلمة التي يأتي بها السهم.

في لقطة الشاشة، كلمة “House” منسوخة مع (نوع من) “Family” (وكلمة “Family” هي الكلمة الأساسية هنا):

ميرونيم (“عضو في”، “جزء من”، “مادة لـ” على الخريطة) كلمة تشير إلى جزء من كل أكبر؛ مصطلح يشير إلى جزء من الكل يُشار إليه بالمصطلح الأساسي.

الكلمة المضادة: كلمة تعبر عن معنى يخالف معنى الكلمة الأساسية.

فيما يلي جميع العلاقات التي تصفها الخريطة:

…هو نوع من…

…مثال على…

…عضو في…

…هو جزء من…

…هي مادة…

…مشابه ل…

…تتعلق…

…يشارك…

… يصف…

…يعارض…

…يتضمن…

…انظر أيضا…

…أسباب…

مجال الموضوع؛

مجال المنطقة

مجال الاستخدام

بشكل عام، أجد الأداة لا تقدر بثمن للبحث الأولي عن الموضوع واقتراح الكلمات الرئيسية. تأكد من وضع إشارة مرجعية عليها!