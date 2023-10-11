Rewrite this title: VMware تستحوذ على Zimbra من ياهو

ستساعدك المقالة التالية: VMware تستحوذ على Zimbra من ياهو

لذلك، أعلنت شركة VMware رسميًا أنها تقوم بشراء شركة Zimbra لبرامج البريد الإلكتروني والتعاون والتي استحوذت عليها شركة Yahoo في عام 2007. وعلى الرغم من عدم الكشف عن الشروط المالية للاستحواذ، إلا أن بعض المراقبين يقولون إن ذلك في الواقع أقل من المبلغ الذي دفعته شركة Yahoo للشركة عندما كانت لا تزال شركة ناشئة في عام 2007.

بحسب البيان الصحفي الذي حصلت عليه كل الأشياء د، ستستخدم VMware Zimbra لتعزيز مهمتها في تبسيط مراكز البيانات وسطح المكتب وتطوير التطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الأساسية في بيئة المؤسسة.

على الرغم من أن الأمر قد يبدو غير مهم بعد الآن بالنسبة لشركة Yahoo، إلا أن Zimbra كانت تقود حلول البريد الإلكتروني والتعاون مفتوحة المصدر، حيث تضم 55 مليون صندوق بريد مع نمو بنسبة 85% خلال عام 2009. ولكن الأمر هو أن Zimbra تعمل في بيئة حيث أحد الشركات الكبرى ويصادف أن يكون المنافس هو Google من خلال حل Google Enterprise الخاص بها.

وبموجب شروط الاتفاقية، ستظل شركة VMware تدعم منتجات Zimbra الحالية وجهودها مفتوحة المصدر بينما تعمل في الوقت نفسه على تحسينها لتتلاءم مع البنية التحتية الخاصة بمنتج VMware. تمنح الصفقة أيضًا شركة Yahoo الحق في مواصلة استخدام تقنية Zimbra في خدمات Yahoo Mail وYahoo Calendar.

سيتم إغلاق الصفقة في نهاية الربع الأول من عام 2010.